藏在北斗七星的奧妙（下）：北斗隨著道教發展轉為七位人格神，一直延續至明清

文：林聖智

高句麗壁畫墓可見到類似的表現。平安南道南浦市藥水里壁畫古墳年代約在四世紀末五世紀初，由甬道、前室、後室所組成。後室上半描繪日月、四神、星宿等天界圖像。墓主夫婦坐於榻上，上方有帷帳。

值得注意的是墓主畫像位在後室北壁上側，與天界圖像的高度相同，並且位在北斗七星的下方。如果說吐魯番阿斯塔「莊園生活圖」壁畫中的作法是將北斗移至墓主帳內；在藥水里古墳中則是將墓主提升至天界，並且以北斗來護佑墓主【圖1】。兩例中北斗與墓主的主客關係不同，但是都表達了墓主為北斗永恆相伴的願望。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖1】藥水里古墳 墓主夫婦畫像與北斗 （《高句麗古墳壁畫》，圖47）

北斗在高句麗壁畫墓的天界表象中具有獨特的重要性。高句麗壁畫墓中，北斗與蓮花較早作為天界的中心圖像。依據北斗在天界表象中的位置的高低與重要性，其圖像組合可分為二種類型：第一，北斗作為天界中心，並以日月為輔；第二，蓮花紋位在中央，北斗與南斗相對稱。這兩類天界表象中以蓮花、北斗、南斗、日月等複數的天界母題共同來表象天界，北斗均為建構天界秩序所不可或缺的母題。

吉林集安長川一號墓即為以北斗作為天界中心的代表。長川一號墓由甬道、前室、後室所組成，後室並設有兩座棺床。後室較前室略大，但是高度較低。前室的東西兩壁為墓主生活圖，藻井下側有作為四神的青龍與白虎，其上側並繪有菩薩與天人像，北壁則為禮拜佛像的畫面。就前室的圖像配置看來，佛教圖像扮演十分重要的角色。

後室的空間較前室為大，不過圖像表現卻較為單純化。後室的四個壁面與藻井均為排列整齊的蓮花紋。藻井中心南北兩側有兩座北斗七星，東西為日、月，正中央有「北斗七青」朱書四字【圖2】。北斗七星的星座由代表星辰的圓圈與接連圓圈的線所構成，圓圈中可以見到圓點。值得注意的是，北側北斗以實線相接，南側北斗的斗魁與斗杓中有虚線相連。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖2】長川一號墓 北斗七星 （《吉林集安高句麗墓葬報告集》，頁81）

這種同時描繪兩座北斗的例子，可見於前述吐魯番阿斯塔那墓葬的「墓主生活圖」。畫中的北斗七星以實線相接，同樣在圓圈中填入圓點。在「墓主生活圖」中的日、月與兩座北斗，與長川一號墓後室天文母題的組合一致。問題是為何必須同時畫出兩座北斗？據《淮南子》卷三〈天文訓〉：「北斗之神有雌雄，十一月始建於子，月從一辰，雄左行，雌右行，五月合午謀刑，十一月合子謀德。」

由此看來，長川一號墓與《墓主生活圖》中所見的兩座北斗，分別可視為北斗之神的雄與雌，陽與陰的表現。北側以實線所連結者可能為陽，南側以虚線表現者為陰。又兩座北斗的斗杓分別指向東與西，朝向相反，可視為代表左行與右行。因此，此處的北斗並非如同日或月一般僅具備單一的要素，而是兼具陰陽兩極，兩性具足，成為位在天界中心的超越性存在。

雖然在長川一號墓的前室中可見到鮮明的佛教圖像表現，但是整體看來，長川一號墓中作為天界中心的圖像，應該是兼具陰陽兩性的北斗七星。由於北斗七星位在墓主棺槨所在的後室，其重要性應該高於佛教圖像。雖然在長川一號墓前室中描繪了佛教圖像，但是基本上還是依循墓葬圖像的傳統來建構其天界中心。

長川一號墓的朱書文字應該具有保護墓主與鎮墓的功能。如同東漢解注文所見，朱書文字與圖像等同，具有鎮墓或除殃的功能，有助於強化並保證北斗七星圖的宗教效力。另外，雖然北斗原本就具有避邪的作用，但是在長川一號墓中特別強調北斗的這項屬性，並且將雙北斗描繪於安置墓主棺槨的後室，使得長川一號墓的北斗兼具有作為天界中心以及守護墓主的雙重性質。

論及中古前期的北斗信仰，不可不提的是（東晉）干寶《搜神記》卷三的記載：「管輅至平原，見顏超貌主夭亡，顏父乃求輅延命。……管語顏曰：『大助子，且喜得增寿。北邊坐人是北斗，南邊坐人是南斗。南斗注生，北斗注死。凡受胎，皆從南斗過北斗。所有祈求，皆向北斗。』」其中南斗與北斗均已成為人格化天神，「南斗注生，北斗注死」，明確指出北斗職司死亡與年壽。由此看來，上述吐魯番阿斯塔那古墓中將北斗七星安置在墓主圖像的近側，除了守護墓主之外，可能與北斗掌管死事的職司有關。須留意在中古時期的墓葬中尚未出現人格化的北斗圖像。

中古之後墓葬中依然可見北斗，然而隨著道教的發展北斗七星轉變為七位人格神，成為北斗七元君【圖3】，此形象一直延續至明清。星宿的北斗與人格神北斗成為兩個並行的圖像譜系，新出的圖像與既有的圖像呈現疊加而非替代的關係。

此外，宋元之後北斗七星與玄天上帝信仰相結合，在日本則發展出在地化的妙見菩薩信仰，代表著近世另一波北斗圖像與信仰的轉化。由此可知，墓葬中北斗的生死表象不僅可用來追溯近世北斗圖像的源流，也能對於探究道教美術的起源與特質提供有益的線索。

Photo Credit: 截圖自漫遊藝術史 【圖3】明代 山西寶寧寺〈北斗七元左輔右弼眾〉 （《寶寧寺明代水陸畫》，圖版74）

註：原文標題為〈北斗的生死表象（下）〉

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航