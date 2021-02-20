Dcard匿名文章中傷國軍，相關單位應徹底揪出幕後黑手

文：黃澎孝

17日上午，《中時電子報》刊出了一篇題為：〈共機擾台「只敢躲總統府喊台灣價值」 — 空軍崩潰：這片天空不是拿來政治操作〉的報導。

根據該則報導文末宣稱：消息來源是：Dcard－2020「我是空軍但我好累」。

我立刻按圖索驥，點入了「Dcard－2020」網頁，並拍下該文內容，以防被有心人下架滅跡。隨後，中午時刻，中共的大外宣「網易」立馬引述《中時電子報》的報導，改標題為：《大陸軍機繞台「只敢躲蔡辦喊台灣價值」台空軍飛行員快崩潰》

下午17：35，經空軍司令部發聲明駁斥後，《中時電子報》才在原報導中，夾雜登出空軍司令部的「新增聲明」。但是，對於早先已閱讀過這篇報導的網友而言，幾乎不可能再回頭去看這則標題和刊頭未變，而內容稍有變動的消息。

Photo Credit: 黃澎孝

午夜，我再度點閱「Dcard－2020」網頁時，發現：該文欄目出現了：「oh!文章不見了！」表示：該匿名作者已將其貼文刪除了。然後，我點進App，找到了「Dcard App」的簡介，根據簡介內容宣稱：

Dcard 是一個匿名社群，因為匿名，你可以無拘無束地在這裡討論不敢和朋友說的心情和秘密。也可以討論生活中發生的大小事⋯⋯⋯

Well，貓膩就在「匿名」。很顯然地；造謠、製造假消息的「魔鬼」，不就最愛藏匿在這種「匿名社群」？更令人難以相信的是：有哪一個名門正派的媒體，會不經查證的，就引用「匿名社群」「匿名作者」的貼文呢？

尤其，在Dcard的原貼文中，一開頭該「匿名者」就以「三年前培訓完成開始加入飛官⋯⋯」破題。會採「培訓」這樣用語的，顯然是個中國的寫手。中時電子報的編輯怎麼可能「看不懂」呢？（作者按：在台灣或國軍很少會用「培訓」。特別是國軍，只會用「訓練」或「教育」絕不可能用「培訓」。）

類似這般的網路謠言，我本以為NCC「國家通訊傳播委員會」是主管機關，承網友林致仰指教，應該由檢調單位依法偵辦。至於，如何追究相關媒體和「匿名社群」的責任？更需要政府有關部門好好研究現有法律規定是否完備？

至於，那個在匿名社群中，造謠中傷國軍士氣的「魔鬼」，國安單位和國防部難道不要追根究柢，徹底揪出幕後黑手嗎？

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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