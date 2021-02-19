緬甸政變：首位抗爭犧牲者，二十歲女學生頭部中彈不治身亡

自2月1日緬甸軍方突襲政變以來，緬甸各大城市反政變抗爭不斷，軍警鎮壓手段包括開槍射擊、部署裝甲車、逮補拘留抗爭者等。今天（2月19日），一名在警方鎮壓行動中被子彈射中頭部的女學生逝世，為政變後第一位殞命的抗爭者。

《路透社》報導，2月9日，緬甸首都奈比多（Naypyitaw）反對軍政府政變抗爭，警方為了驅散群眾開槍射擊，剛滿20歲的女學生Mya Thwate Thwate Khaing（或 Mya Thwet Thwet Khine）被射中頭部送醫，醫生表示她是被實彈打中。

《伊洛瓦底報》報導，抗爭現場中，Mya Thwate Thwate Khaing站在公車站裡躲避水砲，並無意圖接近警方設下的路障。她被射中頭部後當場倒下，送醫後被判定腦死，透過人工生命支持措施（artificial life support）續命。2月19日上午11點15分，Mya Thwate Thwate Khaing在奈比多的醫院過世。

上週，Mya Thwate Thwate Khaing心碎的姐姐表示，對於發生在家庭裡最年輕的成員身上的一切，家人所經歷的悲傷無以言表。她強調，軍事獨裁必將終結，「我會持續對抗軍事獨裁，以補償我年輕的妹妹所承受的傷害，我要呼籲這個國家的所有人，持續對抗軍事獨裁直至它瓦解。」

《海峽時報》報導，醫院官員確認Mya Thwate Thwate Khaing的死訊，並表示在19日下午進行驗屍，「我們會保存（死因）紀錄並寄送給有關當局。我們會尋求正義並繼續向前。」

軍方發言人轉任副資訊部長Zaw Min Tun在本週承認Mya Thwate Thwate Khaing被射擊，並說當局將持續調查此案。收治Mya Thwate Thwate Khaing的醫院承受莫大壓力，有醫生透露，已有醫護因而離職。

主要由青年發起的抗爭運動在各大重要城市和平動員許多支持者，並且訴諸三個訴求：釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）、承認2020年選舉由全國民主聯盟（NLD）獲勝的結果、軍方退出政治。軍方高層在近來數個夜晚下令斷網、讓放寬當局執行逮捕的相關法律限制、加強執行抗爭者無視的禁止民眾聚集之戒嚴令。

《FrontierMyanmar》報導，19日緬甸第一大城市仰光（Yangon）、曼德勒（Mandalay）、密支那（Myitkyina）反政變抗爭依然持續著。人們聚集在仰光市中心，警方以路障封鎖道路，試圖阻止發生大型抗爭，但這並沒有阻礙抗爭者匯聚，他們舉著釋放翁山蘇姬、反對政變和公民不合作運動等標語在街頭遊行示威、靜坐抗議。

This👇🏽is #WhatsHappeningInMyanmar Myitkyina, #Kachin State today. Need vigilant attention on situation in ethnic areas. Media also vulnerable to detention & violence by security forces & reporting in ethnic areas even more difficult. Protecting/promoting ethnic media is vital!🚨 pic.twitter.com/gns8tEdwwZ — Rin Fujimatsu (@rinfujimatsu) February 19, 2021

在曼德勒，有九名警官加入抗爭者行列，包括一名擁有11年資歷的警官。「我們正在抗爭以反對政變。」當中一名警官告訴記者，「我要告訴民眾，不要厭恨警察。警察的作為是上級所指揮，因為他們被（軍隊）控制。我也呼籲更多警察離隊加入抗爭。」

密支那的示威運動在警方鎮壓中，有四名教師和五十位抗爭者被拘留，有記者表示，現場士兵配備步槍，媒體工作者被盯上，對任何試圖攝影的人鳴槍開火。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 2月19日仰光（Yangon）街頭，抗爭者舉起象徵反抗的三指手勢。

各國制裁軍方

《路透社》報導，人民抗爭和平進行，軍方卻血腥鎮壓。緬甸援助政治犯協會（Assistance Association for Political Prisoners）宣布，截至昨天有521人被拘留，當中只有44人被釋放。

繼美國祭出制裁，英國和加拿大18日也宣布對緬甸軍方新的制裁措施，英國凍結三名緬甸將軍的資產和設下旅行禁令，並且禁止英國商人和軍方合作，加拿大則表示將對九位將軍採取行動。日本則表示同意印度、美國和澳洲針對緬甸須盡快回復民主制度的呼籲。緬甸軍方並未對此有所回應，軍方發言人18日在記者會中表示，制裁在意料之中。

《路透社》指出，緬甸將軍面對外國壓力，更加親近中國和俄羅斯，因為較之西方國家，他們對緬甸軍方態度柔軟許多。自從緬甸軍方領袖敏萊昂（ Min Aung Hlaing）自2017年鎮壓羅興亞穆斯林時，就已被許多西方國家制裁。英國緬甸運動（Burma Campaign UK）主任 Mark Farmaner表示，「制裁軍方領袖很大程度只是象徵性的措施，制裁軍方企業會更有效。」

數十年軍方統治歷史，讓與親軍方的商人掌控這個擁有5300萬人口國家的經濟程度甚深，包括啤酒、電信服務商和運輸公司。不過，成千上萬人參與罷工抗議，也相當程度地癱瘓政府運作。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒