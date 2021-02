《大貶值》：對於身為聯準會幕後推手的摩根來說，「黃金」才是唯一的真正貨幣

文:亞當・巴拉塔(Adam Baratta)

普羅米修斯

美國中央銀行成立至今已逾百年。聯準會與其他政府單位不同,其成立宗旨並不是為了保障人民福祉。聯準會的存在純粹只為了保護少數有錢有權者的利益。這些富裕又有權勢的大人物包含鋼鐵大王安德魯.卡內基(Andrew Carnegie)、當今全球首富暨慈善家約翰.D.洛克菲勒(John D. Rockefeller)、鐵路大亨康內留斯.范德比爾特(Cornelius Vanderbilt)、德國漢堡的沃柏格家族(the Warburgs)以及巴黎和倫敦的羅斯柴爾德家族(the Rothchilds)。這些大人物之中,最有權勢的就屬聯準會幕後推手JP.摩根(J.P. Morgan),其餘人士只能在他身後默不作聲。

1913年聯準會成立之前,美國一直沒辦法成功維持中央銀行體系。銀行業機構受制於州特許銀行(state chartered bank)和未經特許的「自由銀行」(free bank),這兩類銀行會發行專屬的票券,而這些銀行券可以兌換黃金。只有黃金維持不變。然而,在區域性銀行各自獨立的結構下,聯邦政府面臨了諸多監管挑戰。

摩根公司(J.P. Morgan & Co.)是個商業銀行機構,在1871年正式成立。摩根公司是當今全球前三大銀行機構的前身:摩根大通(JP Morgan Chase)、摩根士丹利(Morgan Stanley)和德崇證券(Drexel Burnham Lambert)。業界人士都稱之為摩根財團(House of Morgan)。摩根公司的歷史可以追溯到1854年,當年,朱尼厄斯.斯賓塞.摩根(Junius Spencer Morgan)加入了喬治皮博迪公司(George Peabody & Co.),是一間總部位於倫敦的銀行業務機構。之後,在朱尼厄斯的兒子JP.摩根帶領下,摩根財團發展成為全球最大的金融服務機構。

摩根企業崛起不曾仰賴中央銀行的援助。當時的體制支離破碎,無可避免地導致經濟衰退與銀行擠兌事件,形成適者生存的環境。摩根一家是相當傑出的銀行家,當其他銀行隨著時間紛紛倒閉,摩根帝國仍持續向外擴張。到了1890年代早期,摩根公司已是美國實際上的中央銀行。

摩根財團負責集中資金,以便投入快速成長的美國,也主導橫貫大陸鐵路的修建。財團旗下銀行專門服務阿斯特家族(Astors)、杜邦家族(DuPonts)、古根漢家族(Guggenheims)、范德比爾特家族(Vanderbilts)和洛克菲勒家族。摩根企業將投資觸角延伸至世界上的各個角落,資助許多美國一流公司的成立及營運,例如通用汽車(General Motors)、奇異公司(General Electric)和杜邦公司等等,這些還僅是其中幾例。

摩根公司在海外設立辦公室,並與倫敦全球金融中心保持重要銀行業務往來。到了1890年代早期,摩根財團是公認的美國第一大銀行,其勢力範圍遍及全球。

1893年,金融恐慌使美國陷入歷來最嚴重的經濟蕭條時期。全美兩大雇主企業費城雷丁鐵路公司(Philadelphia and Reading Railroad)和美國船纜公司(National Cordage Company)接連倒閉,導致銀行爆發擠兌情事,而後造成股市崩盤。企業主和個別存款人爭相到銀行提領戶頭裡的黃金。到了1895年,美國的黃金準備近乎耗盡。由於當時並沒有央行能為市場挹注流動性,摩根不得不親自將自己的銀行從這場金融災難中解救出來。在這段經歷中,他發覺自己拯救了金本位制度,更是美國經濟的救星。

摩根前往華盛頓,他承諾籌組跨國銀行團(syndicate)來收購黃金,進而幫助美國財政部不再流失更多黃金。摩根向時任總統格羅弗.克里夫蘭(Grover Cleveland)保證,他不會讓收購的黃金跟著流出美國。摩根帶領銀行團主導發行美債,以便從外國投資人手中買回黃金。銀行團在紐約以112.25美元出售債券,22分鐘即全數售完。經濟秩序旋即恢復穩定。摩根的行動讓美國得以從為期兩年的嚴重經濟蕭條時期脫身。

銀行業向來建立在信任之上。銀行以利息為誘因,吸引存款人將資金存放在銀行裡。這當中須滿足兩個必要條件,整個銀行的運作體系才能成立。存款人獲得的利率必須值得,而且他們必須信任銀行能夠保有償付能力。存款人得隨時對自己存款的銀行抱持信心,相信有需要時銀行會歸還存款。若失去信任,整個體系遲早會瓦解。

到了1906年,美國依然沒有成立央行作為後盾,摩根發現自己再度扮演了救世主的角色。當年,舊金山大地震帶走將近3000條生命,整座城市遭到重創,更醞釀著另一波金融危機。這場意外在銀行體系產生後續骨牌效應與連鎖反應,由此暴露了經濟體系的脆弱,業界這才意識到,與銀行業完全無關的事件所引起的連鎖反應,竟然大幅削弱整個體系的信任。

大部分遭震毀的建築物都有投保,負責災害理賠的保險公司大多位在大不列顛島上。當時的倫敦是全球金融中心。理賠金支付後,黃金從倫敦流向舊金山。大量黃金突然流出倫敦,導致倫敦的銀行出現擠兌事件,存款人爭相將黃金從銀行體系中抽走。

為了阻止黃金持續流出金庫,英格蘭銀行決定升息來鼓勵存款。英國央行決定採取貨幣緊縮政策,後來證實是個錯誤的對策,反倒使英國貨幣市場的壓力倍增。在流動性枯竭的情況下,銀行帳戶持有人不禁擔憂未來無法提領資金。銀行隨後爆發了更為嚴重的擠兌潮。

另一場事件的發生亦使這波金融危機加劇。一群紐約交易商企圖壟斷銅市場。他們決定增加槓桿,利用紐約尼克伯克信託公司(Knickerbocker Trust Company)融資巨額款項。不過,壟斷銅市行動失敗了。貸款收回之際,尼克柏克公司沒有足夠的資金可以抵付,進而引發一連串銀行擠兌事件。尼克柏克公司爆發的擠兌潮持續延燒到其他信託公司,而這些信託公司又與花旗銀行(Citibank)和大通銀行(Chase Bank)等主要銀行緊密相連。舊金山大地震和銅市壟斷事件聯合造成一連串連鎖反應,也使銀行業深陷長期危機。

摩根收到危機消息時,他人正在維吉尼亞州。正值70歲的他是世界上最有權勢的人。他二話不說,搭上自家火車,沿著私人鐵路直奔紐約,在48小時內即坐鎮現場指揮。

摩根指示合作夥伴審查帳簿,以深陷困境的主要銀行和信託公司為首要處理對象。幸好,大部分的問題出在短期流動性,只是短期資產負債錯配(mismatch)的問題。儘管多數銀行的現金有限,不過財務狀況還算穩定。摩根居中斡旋,同意為具有償付能力的銀行增加必要流動性,至於沒有償付能力的銀行則逕行關閉。在處理危機的過程中,摩根一個人扮演整座中央銀行的角色,其自保行為拯救了整個銀行體系。危機減緩,業界也學到重要的一課。

摩根財團將諸多集體企業和信託公司集結起來,從而形成一套體系,身處其中的摩根財團變得愈發強大,持有的股權更占全經濟體的一大部分。在體系形成過程中,摩根本人儼然成了整個體系的實質掌控者。當所有資產都歸他底下的銀行卡特爾(cartel)組織掌控時,首要任務就是發展能夠保護資產的保險政策。

摩根不得不出手挽救銀行體系的情況,在短短不到15年內就發生兩次,他發誓再也不要重蹈覆轍,也著實上了一課。他明白在危機時刻,流動性不足將使大型銀行再度背負沉重壓力,因此必須成立可靠的中央機構,以便在將來作為負責提供緊急資金的最後貸款者。

摩根開始規劃成立中央銀行,以期由央行承擔最後貸款者的角色。央行體系的設計與籌資方式是規劃重點,因為這將決定摩根和其他權力菁英未來是否有利可圖。中央銀行必須是政府機構,為全美國提供完備的支援和信用,但同時又必須是不受政府監督的獨立機關。獨立性是央行成立的首要條件。有了獨立性,央行即使身為政府機構也會永遠忠於真正的贊助人,即摩根和世界上最富裕的大家族。

摩根深知自己必須取得對央行的絕對控制權。這種掌控權必須由私人擁有,絕不能移交給政客或政府。一旦喪失掌控權,很可能意味著失去一切。為了使央行同時保有公共和私營部門的特徵,這當中的盤算與籌劃耗費他多年的時間,全世界只有最具權勢也最富裕的人才能共享這些資訊。

1910年11月22日,有個私人代表團從紐澤西州霍博肯市(Hoboken)搭乘火車出發,這群人掌控了世界四分之一的財富。整趟旅程相當隱密,代表團的成員捨棄姓氏,改以代號互稱,以免遭人發現他們的身分或其背後的真正目的。這場任務的同行成員包含國家貨幣委員會(National Monetary Commission)主席暨參議員尼爾森.奧爾德里奇(Nelson Aldrich),還有代表摩根出席的班傑明.史壯(Benjamin Strong),他在即將成立的聯準會旗下紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)擔任首任行長。

哲基爾島俱樂部(Jekyll Island Club)是位於喬治亞州大西洋沿海的私人俱樂部。俱樂部的創始會員以12萬5000美元買下哲基爾島。俱樂部會員均來自全美最富裕的家族,最著名的是摩根家族、洛克菲勒家族和范德比爾特家族。俱樂部只有100名會員,這些人是世界上真正的權力菁英。

11月的某天晚上,奧爾德里奇在哲基爾島上與其他五人會面,這群人計畫重組美國的銀行體系。與會人士有美國財政部助理部長(Assistant Secretary of the Treasury)皮亞特.安德魯(A. Piatt Andrew)、投資銀行庫恩勒布公司(Kuhn, Loeb & Co.)代表保羅.沃伯格(Paul Warburg)、紐約國家城市銀行(National City Bank of New York)總裁法蘭克.范德里普(Frank Vanderlip)、摩根公司資深合夥人亨利.戴維森(Henry P. Davidson)、摩根控股的紐約第一國民銀行(First National Bank of New York)總裁查爾斯.諾頓(Charles D. Norton),以及代表摩根出席的班傑明.史壯。

在這場秘密聚會舉行多年後,《富比士》雜誌創辦人博泰.查理斯.富比士(Bertie Charles Forbes)寫下這段話:

想像一下這樣的場景:全美國有群最頂尖的銀行家,趁著夜色搭乘私人火車偷偷溜出紐約,飛速南下數百哩後,接著搭上祕密遊艇,悄悄登陸一座人煙罕至的小島,島上僅有僕從數名。這幫人在島上整整待了一週,全程嚴格保密,他們從不直呼彼此的名諱,深怕遭僕人得知自己的身分,進而使這場在美國金融史上最詭異、最隱密的考察之旅曝光。我並不是在譁眾取寵,我將首度向世人公開一則真實故事: 奧爾德里奇貨幣報告的撰寫過程,這份著名報告是我們建立起新貨幣體系的基礎……每個與會人士都被叮囑不得張揚。任何後續行動都不能為大眾所察覺。參議員奧爾德里奇要求大家低調進入私人火車廂,鐵路方早已獲得指示,將火車停在鮮少有人經過的月台。好戲上場。號稱無所不在的紐約記者難得失敗……尼爾森(奧爾德里奇)向亨利、法蘭克、保羅、皮亞特坦承,為美國成功研擬出一套有系統的貨幣制度之前,他們將受困在與外界隔離的哲基爾島上,這就是當今聯邦準備系統的真正起源,整份計畫都在哲基爾島上完工。

這場會議企圖重組美國銀行體系,會議地點特別選在極為偏僻的哲基爾島俱樂部,由此可見央行成立後將優先保護哪些對象。聯準會這座神祕殿堂之所以成立,不過是為了保護這群菁英的財富和權勢。奧爾德里奇和他的同黨在哲基爾島上開會策畫,最終造就了聯準會誕生。

他們計畫成立一個中央機構,也就是國家準備協會(National Reserve Association),該機構將在全美國設立分支機構,而且有權發行貨幣。機構將由董事會控制,董事會主要由銀行家組成。這些銀行家不必對任何政府機構負責,而能聯手掌控新的貨幣供給。

起初,美國國會對這份計畫抱持相當懷疑的態度,認為計畫恐強化大型銀行的權力,以及華爾街的勢力與影響力。最終,該計畫成了現今所熟知的《聯邦準備法》(Federal Reserve Act)。儘管法案備受抨擊,國會仍在1913年決議通過。

法案的最終定案是建立中心化的銀行體系,包括十多間地區準備銀行和中央聯邦準備理事會。在12間地區銀行當中,最重要的一間準備銀行將永遠留在紐約市。這個計畫允許商業銀行家組成董事會,透過聯邦政府授權,董事會得以像央行般製造貨幣及貸放準備金給私有銀行。閒置的準備金將統一存放在重點位置,以便在必要時迅速分配給流動性差的銀行。這樣的機制促成了彈性貨幣(elastic currency),可以依信用需求增加或減少數量。新的國幣(最後定名為聯邦準備券)將自動與活期存款和黃金相互流通。

聯邦準備銀行的長久成功經營之道,在於它能夠於私人和公共機構間取得微妙的平衡點。聯邦準備銀行是現代自由國家的重要雛型。因此,聯準會必須「獨立於」政治之外。長久以來,正是此種獨立性,才讓聯準會能維持含混不清、遮遮掩掩的行事作風。

聯準會在法案授權下可以鑄幣及發行新貨幣。在金本位制下,黃金供給增加的能力有限,相較起來,中央銀行提供了更為靈活的解決方案。然而,金本位制仍占重要地位,也因此納入了聯準會的框架。《聯邦準備法》要求聯準會須持有「相當於其所發行貨幣價值40%」的黃金。另外,法案也規定聯邦準備券能以每盎司純金等於20.67美元的固定價格兌換成黃金。該規定有意使黃金和聯邦準備券互通使用。

這層原始設計及與黃金的關聯隨著時間逐漸淡忘。摩根本人堅持新貨幣應由黃金擔保。由於銀行終究會對自己名下的大部分資產授予信用,因此對摩根而言,貨幣應以固定黃金量作為價值衡量的標準。摩根曾說:「黃金才是真正的貨幣。」他也確信新貨幣法案會以黃金作為基礎。聯準會的最初設計旨在隨時持有足夠的黃金,以便滿足任何兌換需求。

每次想提高黃金持有量,聯準會就會升息,藉此鼓勵美國人民將黃金存放在銀行體系,同時促進外國投資者在美投資,讓黃金流從美國民眾和外國投資人手中轉移到聯準會和會員銀行的金庫裡。反之,每當聯準會降息,黃金就會從聯準會的金庫保險箱流入民眾手裡。這種結構能預防聯準會提供的信用超過黃金擔保,也避免精心策畫的制度再度崩解。整個體系的確切信用總計數將保持浮動,也會不斷經歷擴張與緊縮時期,為了維護聯準會的長期健全,隨時持有40%準備金仍屬必要。

回到未來

聯準會成立至今已超過百年,現在的聯準會高層大概會表示,黃金在聯邦準備系統裡的意義只剩下「傳統」。摩根深知過度信用擴張的風險,以及因政府公債失控而引發貨幣貶值所帶來的危機。因此,當初設計聯邦準備銀行的結構時,重點在於保持獨立於政治之外,並且以黃金作為擔保。對於身為聯準會幕後推手的摩根來說,黃金才是唯一的真正貨幣。世界各地的中央銀行雖然口頭上宣稱黃金不具任何意義,他們的實際作為又是另外一回事。每個主要央行持有的唯一實質資產就是黃金。全球主要央行在過去十年來已成為黃金的淨買家,自2008年起黃金淨購買量增加了上千噸。

書籍介紹

本文摘錄自《大貶值:即將到來的全球貨幣動盪與投資風險指南》,大寫出版

作者:亞當・巴拉塔(Adam Baratta)

譯者:鄭婉伶、鄭依如、王婉茜、陳羿彣

