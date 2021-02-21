愈多國家學蓋亞那打「台灣牌」，中共「一中原則」的成本就會節節攀升

文：黃澎孝

外交部日前宣布，台灣將在蓋亞那設置「台灣辦公室」。

美國在台協會（AIT）

美國國務院西半球事務局代理助卿鍾茱莉

美國駐蓋亞那大使館

同步主動公開表示肯定。美國政府各部門，這麼即時的反應，意味著「蓋台事件」美國「涉有重嫌」。

還記得前年，美國國會通過的《台北法案》Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative（TAIPEI Act of 2019）嗎？該法旨在要求美國政府，採取實質行動，以支持並確立台灣在國際上的地位。

說白了《台北法案》就是，美國在全球行銷「台灣牌」啦。OK，看出端倪了沒？「蓋台關係」的發展，應該算是美國政府的「業績」吧？換言之，「蓋台關係」在一日之間被中共「拆台」，美國的臉應該腫得比台灣更大吧？



話又說回來了，難道在蓋亞那，中國的面子比美國的還大？

外媒揭露了事實的真相：中共的外交官以「重金」「疫苗」利誘施壓，才使蓋亞那「當下反悔」。一日之間，就改變了與台灣的關係進展。當然，中共的大外宣和台灣內部的親中媒體，不免又要趁機大作文章啦。

於是，什麼「美中蓋台」啦、蔡政府「弄巧成拙」啦、烏里哇啦地，交相揶揄台灣一番。但是，對於像蓋亞那這種出爾反爾，不太靠譜的國家。當他們用完了中國的疫苗，分光了中國的「金援」後，中國還能指望：蓋亞那會不會在美國的「壓力」誘導下，食髓知味的再打「台灣牌」嗎？

「蓋台事件」其實給世界各國提了個醒——「台灣牌」係金ㄟ。

只要適時打一打「台灣牌」，就能立馬從老共手上訛詐一筆「重金」，或是讓中共低頭讓步。至於，對絕大部分台灣人而言，「蓋亞那」係「瞎咪碗糕」？實在完全沒有概念。

這個遠在南美洲，天涯海角外的國家，在全世界大概都鮮為人知吧。對於這樣一個

無足輕重的國家，「蓋台」之間有沒有「關係」？坦白說：實在「沒有什麼關係」。

台灣在高科技產業，長期以來不做「品牌」，只做「代工」的經驗，告訴我們：台灣 的實力、台灣對於世界的貢獻度、全世界對於台灣高科技日增的需求與依賴，遠比「品牌」「國名」重要多多。

當德國、美國與日本爆發晶片缺貨危機時，沒有哪個國家會去鳥中國的「一中紅線」。還不是全都公開的，向台灣政府求援嗎？到這個節骨眼上，你看看虛偽矯情的中國，還有什麼臉面去向這些國家抗議「違反一中」嗎？

事實上，去年中國趕在美國制裁中國晶片前，不就不顧什麼「大國顏面」，不管會不會「助長台獨氣焰」，專程包機來台無上限地搶購台灣晶片了嗎？

由上可知：「晶片事件」展現的「台灣實力」，才是中共所謂「一中紅線」的突破口。至於「蓋台事件」只不過提醒各國「台灣牌係金ㄟ」。只要越來越多的國家向蓋亞那看齊，善用「台灣牌」向中共訛取金援，中國「一中原則」的「成本」就會節節攀升囉。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航