變性網紅稱接受「人體試驗」懷孕有喜，衛福部直言「鬼扯」、未核准相關試驗

接受過變性手術的網紅「罔腰」（江嘉文）目前在Instagram宣布喜訊，並張貼出超音波照，引發民眾議論「沒有子宮怎麼懷孕」，罔腰男友則回答是接受「人體試驗」。

對此，高雄醫學大學婦產科主任表示未有罔腰在該院婦產科的就醫紀錄，衛福部醫事司則表示至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案。性別不明關懷協會也表示台灣尚無相關人體試驗計劃，國外相關研究也因倫理問題停在理論階段，盼望各界切勿輕信相關說法。

高醫婦產科主任：沒有子宮卵巢，懷孕機會是微乎其微

《ETtoday新聞雲》報導，網紅「罔腰」2017年到泰國接受變性手術成為女兒身，昨（18）日她在Instagram宣布懷孕喜訊，還貼出超音波照，引起網友譁然，質疑她沒有子宮如何能懷孕？而她的男友也坦言是接受某醫師的「人體測試」，兩人是鼓起勇氣嘗試，但仍有風險。

由於罔腰及其男友在Instagram張貼出的相關影像有露出「高醫」（高雄醫學大學）的字樣，《中央社》報導，高醫婦產部主任龍震宇今（19）天上午接受媒體聯訪表示，經高醫檢視罔腰相關就醫紀錄，發現她並沒有在婦產科就醫紀錄，也沒做過相關超音波檢查。此外這張腹部超音波照沒附註受檢者真名，看起來不像是高醫的影像。

至於罔腰男友聲稱這是新技術，他也說雖然高醫目前是南台灣第一個著手申請子宮移植人體實驗，但現在還在實驗階段，人體實驗也不會收費。

衛福部醫事司直言「鬼扯」，至今未核准任何子宮移植人體試驗

《中央社》報導，衛福部醫事司司長劉越萍今天接受記者電話聯訪時表示，國內確實有一家醫院向衛福部申請子宮移植人體試驗，但因這件事涉及人工生殖法及倫理問題，茲事體大，必須找國健署等專家共同研議，至今並未核准任何子宮移植的人體試驗案，應該不可能有醫院願意冒此風險違法做這件事。

出身醫師的劉越萍直言，任何一名正常的醫師看到沒子宮卻自稱懷孕，甚至暗示是靠腹腔懷孕的說法，都知道根本是「鬼扯」。

中央流行疫情指揮中心下午例行的記者會上，醫療應變組副組長羅一鈞也對此事回應，表示國內並沒有核准這樣的人體試驗，也沒有醫院在進行。罔腰照片裡出現的醫院也已出面澄清。羅一鈞表示，如果罔腰所提到的訊息有涉及到醫療廣告或醫療業務招攬，才會有相關處罰的規定可以使用。觀察後續事件的發展，會由衛福部醫事司再來處理。

婦產科醫師李毅評在臉書個人粉專也整理既有的文獻，指出「男性」（即染色體結構是「XY」者）有可能懷孕的方式有腹腔內懷孕、子宮移植、XY男性體內不明原因存在的女性生殖系統，以及代理孕母這4種。

李毅評表示，醫學上也確實有腹腔內懷孕到活產的例子，但相關文獻的案例本身是女性。至於異性子宮移植是否有活產的案例，李毅評表示還沒有查到相關的資料。

台灣性別不明關懷協會也於今日發佈新聞稿，表示台灣目前尚未有跨性別者懷孕試驗之人體計畫，國外之相關研究目前也因科學倫理問題停留於理論階段，盼望各界切勿輕信相關說法。

該協會也表示，生育是每個人都應該有的權利，但台灣現行的行政規定跨性別者如需更改身分證性別（法定性別）須作摘除性別器官手術，導致當事人無法擁有正常的生育能力。雖然立法院已於2015年通過「性別變更身分證登記必須摘除性器官」一案，但政府機關遲遲未能落實。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範