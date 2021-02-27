《同理心的力量》：「同理心的黑暗面」如何導致你的善良被有心人利用？

文：亞瑟．喬拉米卡利（Arthur Ciaramicoli）、凱薩琳．柯茜（Katherine Ketcham）

希特勒的心理操縱術

從凱莉的故事中可以清楚看到同理心的黑暗面，也可以看到惡意如何地利用同理心來操控他人，打破他們本來的防衛能力。同樣的，同理心能幫我們感應到危險。當身邊的人打算欺騙、操控和傷害我們，同理心能讓我們看穿對方的心思，幫助我們遠離那些可能有害的處境或關係，避免受到傷害。

然而，同理心的黑暗面所產生的威力是非常強大的，尤其是對於脆弱和絕望的人們，它可以是一個威力十足的武器。阿道夫．希特勒（Adolf Hitler）深知同理心的黑暗面所具備的強大力量，他利用自己敏銳的洞察力，發現德國人民的需求和渴望，進而成功操控人民的情緒。希特勒可以在冷血殘酷和煽動人心中來回切換，利用人民對貧窮和恥辱的恐懼，把自己化作救世主、希望的象徵，為人民實現內心的祈求。一九三三年，希特勒在廣播中向兩千萬收音機聽眾演講，他最後帶著宗教般的狂熱激情，講到了愛、恨、名譽和榮耀。

我無法不相信我的人民，無法不深信這個國家會再度崛起，無法不熱愛我的人民。我的信念就像岩石一樣堅定，相信那個時刻就要到來。屆時，今天痛恨我們的數以百萬計的敵人，也會支持我們、贊同我們，會迎接我們所創造的、歷經磨難的、不惜代價終將獲得的偉大、尊嚴、強大、光榮、公正的德意志帝國！阿門！

幾年之後，新聞記者威廉．夏伊勒（William Shirer）描述希特勒在慕尼黑的科羅爾歌劇院（Kroll Opera House）發表了一場激情洋溢的演講後，隨即發生一場騷動。

人群不斷湧現且大聲哭喊著……他們都舉手行納粹軍禮；他們的表情歇斯底里到扭曲變形，大張著嘴巴喊叫；他們的眼睛裡燃燒著狂熱，全心專注盯著這位新上帝，救世主。

一九三六年九月，希特勒在紐倫堡發表「光榮聚會」（Party Rally of Honor）的演講中，他充分展示出利用同理心的黑暗面來製造團結和使命。

不是每個人都看得到我，我也不能看到你們所有的人。但是，我能感覺到你們，你們也能感覺到我！我們心中對這個國家的信念，將我們這些小人物變得偉大……每個同胞都在渺小的世界裡不斷奮鬥、為每日的生計奮鬥、為德意志和這個國家奮鬥著，所有的一切，就是為了能體驗這一刻：現在我們在一起，我們都跟德意志同在，德意志也跟我們同在。我們共同創造了德意志精神！

但是，希特勒在納粹集中營裡，則是運用一個完全不同的策略。他的部屬們利用同理心的黑暗面瓦解群眾。納粹分子從不把囚犯當人看，甚至覺得囚犯不配得到人們給無助動物的關心和照顧；納粹主義的擁護者無非是希望徹底切斷那些能激發出希望、信念和意志的人性。集中營裡最具破壞性的殺害行動，並不是讓幾百萬人喪命的毒氣室，而是完全去人性的可怕氛圍，它讓人們的內心和精神慢慢地因缺乏同理心而窒息。對集中營裡的囚犯來說，處在不斷削弱同理心的環境下，就如同失去氧氣的世界。

這些囚犯唯一的希望，就是彼此之間能相互給予安慰和力量。集中營倖存者艾利．維塞爾（Elie Wiesel）在他的著作《海納百川》（All Rivers Run to the Sea），描述集中營裡人與人之間產生的力量，是如何支持人們保有求生意志：

如果有什麼能激勵我的話，那一定是我父親……我們相互依賴：我需要他，他也需要我。因為有他，我不得不活下去；因為有我，他也努力維持活下去的動力。只要我還活著，他就知道他是有用的，或許還是不可或缺的。在我的眼中，他還是那個男人、那個父親，一直都是。如果我不在了，他就失去他的角色、他的權威、他的身分。反過來，如果沒有了他，我的生活就沒有了意義和目標。 就這點而言，德國人的心理戰術失效了。他們想讓囚犯們只想著自己，忘掉他們的親戚朋友，只顧及自己的需求。但事實正好相反，只顧及自己的人能活著走出去的機會很小；為了一個兄弟、一個朋友或一個理想的人而活，卻能幫你堅持活下去。對我來說，我能堅持下來多虧我父親。如果沒有他的話，我肯定無法抵抗這一切。我彷彿能看到他邁著沉重的步伐，試圖在我臉上找尋一個微笑，我會回他一個微笑。他就是我的支柱和我的氧氣，我相信我對他也一樣。

只有當我們意識到同理心是支持著我們，並竭盡所能堅持這一點時，才能做到讓想要矇騙或摧毀我們的人無計可施。如果我們只考慮自己，忘記他人的需求，把自己封閉在只關心自己慾望的小空間裡，那我們就切斷了同理心所提供的能量，也脫離了這個充滿意義的世界。

我已經提及好幾個有關同理心黑暗面的極端事例，像是強暴犯，煽動、激情、泯滅理性的戰時演講，集中營的經歷，但是同理心的黑暗面並不一定都是邪惡不堪或生死攸關。黑暗面也經常會以不易察覺的方式滲透進我們的日常生活，它可能在正常情況下被你我加以利用。儘管難以察覺，但不可否認，我們每一天都會體驗到同理心的黑暗面。

最近我翻閱《新聞週刊》（Newsweek），看到一幅全頁廣告，畫面是一個漂亮的亞裔女性，她身後那輛車的車燈照著她，她的眼睛緊盯著自己車裡的後視鏡，表情中滿是恐懼和慌亂。

廣告裡用加粗的大寫字母寫著：「有壞人！怎樣避免成為獵物？」下面用較小的字：「妳被跟蹤了。即使轉個彎，他仍然緊跟在後。妳驚恐萬分。該怎麼辦？不要直接回家，因為妳不想讓他傷害妳所愛的人。所以開到明亮且人多的地方吧。」

這個廣告（看起來像是一個公益廣告，還提供一本免費的小冊子，標題叫作「方向盤後的孤獨」），是殼牌石油公司贊助的。結尾寫著「信賴殼牌！」。殼牌在玩弄我們對孤立無援和脆弱無助狀態的恐懼，希望藉此吸引更多客戶——它很有創意地運用了同理心的黑暗面。

在各種平面廣告和電視媒體中，隨處可見這種微妙或明目張膽的操控人性的手法。例如，一對父子正在釣魚，爸爸喝了一口啤酒，兒子湊過來諂媚地笑著說：「老爸，我愛你。」爸爸一下就看穿兒子的心思：「你別以為用這招能拿到我的百威啤酒。」這個廣告有意思的是，爸爸看穿了兒子的計謀。設計這則廣告的人希望觀眾看了之後不僅發笑，還會渴望著想去喝一瓶冰啤酒。而且，喝百威啤酒就表示你是個男子漢而不再是男孩，所以為什麼不來一瓶百威呢？

電台主持人保羅．哈維（Paul Harvey）在他的節目裡，講了一個老太太在超市排隊結帳的故事。這名老婦人在等候結帳時，突然回頭向排在身後的中年男子說，他長得很像她兒子。

「他最近去世了。」老婦人繼續說。那名男子表達出他的慰問。她猶豫了一會，然後請他幫個忙。老婦人詢問男子，願意在她離開超市時跟她說一句再見嗎？能用清晰響亮的聲音喊一句「再見，媽媽」嗎？

「我只是想最後再聽一次那幾個字。」她解釋說。

男子被老婦人的真誠微笑打動，於是答應她的要求。當老婦人走到出口時，她轉過身看了男子，此時男子喊出一句：「再見，媽媽！」老婦人向他揮揮手，並對他露出燦爛的微笑，然後就離開了。

收銀員一邊幫男子結帳：一個麵包、乳酪、一加侖牛奶，還有貓飼料。「一共是一百二十六美元。」收銀員親切地說。

「妳一定是算錯了，」男子說，心裡還沉浸在和老婦人互動所帶來的美好感覺，「我就只有這一袋東西。」

「她沒告訴你嗎？」收銀員說。

「誰？告訴我什麼？」男子被弄糊塗。

「你媽媽呀。她說你會為她付錢。」

這個沒有一絲懷疑的男人學到了十分昂貴卻很有價值的一課：同理心的黑暗面可能讓你被那些專門尋找全世界人最善良、富有同情心、又體貼的人所利用，而且在看起來最不可能的時候，不知不覺就用到你身上。

聽到這個故事，我一下子就想起了十多年前發生的一件事情，那時我在麻薩諸塞州納提克的萊昂納多．莫爾斯醫院擔任精神科的主治醫師。每天午餐之後，我都要帶一次團體心理治療，成員都是精神科的員工和患者。喬來自新澤西，是這家醫院新來的患者。喬吸食古柯鹼成癮，曾因賭博輸光畢生積蓄，然後開始靠闖空門和偷竊來維持他的毒癮。喬長得很帥，又很健談，很快就和大家打成一片。

就在喬來到這家醫院的幾天後，其他患者開始紛紛抱怨他們病房裡的貴重物品——現金、珠寶、手錶——不見了。在接到第三例報案後，我召開了一次特別的團體會議。

「小偷就在我們之中。」我說。

「嗨，醫師，」喬喊著，「讓我來告訴你這是怎麼回事。」

「我是在幫你解決問題，好嗎？」喬說。我點點頭，並對自己的懷疑感到一點自責。

「看啊，這裡的每一個人都覺得我就是小偷，」他繼續說，「別和我說你沒有過這個想法，我就是知道你有。但是我必須得告訴你，只有小偷才能理解另一個小偷。我知道是誰從房間裡偷走東西，是瑪喬麗，那個清潔女工。」

沒人相信喬說的話，因為瑪喬麗是位個子矮小的白髮老太太，六十五歲，脾氣很好，總是給人一種愉悅的感覺。但是，幾週後，我們查出瑪喬麗有犯罪記錄，她不僅是個盜竊慣犯，還販賣過海洛因。

瑪喬麗被抓走後，我把喬拉到一邊，問他是怎麼知道瑪喬麗就是小偷的。他笑得齜牙咧嘴，很高興眼前這位受過高等教育的醫師願意承認自己能從高中輟學的竊盜犯身上學到東西。

「我和她說話的時候就可以分辨出來，」喬解釋說，「你看啊，醫師，這裡每個人都知道我的歷史。那些護士和醫師，他們都不喜歡跟我說話，他們跟我在一起都覺得彆扭。我知道我是個癮君子，還是個小偷。現在我知道你不介意跟我說話，但是你也不是那種我會願意一起去打球的人。從我到這裡的那天起，瑪喬麗就和我一起在外面抽菸。我敢說，沒有一個奶奶級的人會願意坐在我這種身分的人旁邊，除非她覺得我們是同道中人。你知道有句話是這麼說的，物以類聚。所以我剛認識瑪喬麗的時候，就知道她是個小偷了。」

這個事情加深了我對同理心的幾點認識：切勿妄下定論、切勿受個人偏見影響而看不清事情的始末、隨時敞開心胸向旁人學習人性的複雜面，即使那個人看起來似乎無法教導你。

同理心的黑暗面在社會當中廣泛存在，特別是在醫療照護領域特別常見。因為一般都不認為這個領域的人會如此，所以反而會更容易被它的百變魅影所傷害。美國是個崇尚健康的國家，到處都有推銷草藥、維生素、抗衰老神藥、天然抗憂鬱藥和各種減肥產品的推銷員。這些推銷員都懂得如何利用人們對肥胖、皺紋、疾病、衰老和死亡的恐懼。針對人們對身體和心靈的每一種擔心，他們都能設計出一種「神奇療法」，當然也都貼著一個可觀的價格標籤。

我並不是說草藥和營養品沒有用處。事實上，我本身是深信整體療法。而且我還在波士頓一家大醫院的藥物中心工作過，在那裡我花很多時間幫助患者判斷哪些產品是有用，哪些是沒用的，哪些是對健康有害的。

有一天在上班的路上，我聽到廣播電台正在播放一個節目，是一位知名的醫師接聽聽眾打來進行健康諮詢。醫師先說一段聲明，請所有聽眾都來幫忙：如果聽眾們能將自己所在地區的藥房名稱和地址寫在明信片上並寄給他，他保證免費回寄一套藥物資料查詢卡，方便讓聽眾們查詢藥局裡的各種藥品名稱與效用。（但沒有說的是，他會利用收到的藥房地址推銷自己的新草藥產品。）

當一名老婦人打電話諮詢健康問題時，他只聽了十五到二十秒便打斷她，且詢問她是否能把藥房的名字和地址寄給他。「如果妳肯寄的話，我會很高興的。」他討好地說。老婦人說她很樂意這麼做，又重複一遍她的健康問題。但是他又再次打斷老婦人的話，看來他不是很確定老婦人真的明白他的要求。「妳肯定會寄給我吧，親愛的？妳會為我這麼做嗎？妳保證嗎？」

「是的，」她說，「我保證。」

後來，這名醫師根本沒有回答老婦人的健康問題。

如果一個從未謀面的人直接稱呼你「親愛的」，並且告訴你，只要你幫他們一點小忙，他們會「很高興」，這就是個危險訊號了。我並不是說陌生人不可能真誠地彼此真心相待，但是如果有人一味忽略你的問題，只專注在他們自己身上，只想確認你會回應他們的需求，就可以確信他們熱情洋溢的表現下必然有著一些心懷不軌的動機。一定會有人從這些利益交換中獲益，而且這個獲益的人不太可能是你。

幾年前，我受邀為一些長者演講，內容是關於常見的營養品和草藥療法的好處以及潛在危害。演講結束後，一位七十多歲的老婦人艾瑪前來自我介紹，並向我求助。艾瑪輕輕地拉著我的手（在我們二十分鐘的談話中一直都沒放開），告訴我關於她的故事。

艾瑪說她最近剛失去了她的丈夫，她的孩子和孫子們又都遠在幾千英里之外，使得她最近深受憂鬱和失眠的困擾。在向醫師求助時，醫師開給她一些抗憂鬱和幫助睡眠的藥物。因為擔心吃太多的處方藥對身體不好（她已經在吃高血壓和凝血障礙的藥物），她詢問醫師能否用草藥或維他命取而代之。

「我完全不相信這類東西，」她的醫師以輕蔑的表情和不屑的手勢回答艾瑪的問題，「草藥、維他命、營養品，這都是江湖郎中的把戲。」

艾瑪覺得自己被她的醫師放棄了，因此對自己的想法更感到困惑，於是她開車到當地的保健食品店。那裡的年輕銷售小姐很善良，聽著艾瑪的故事並明顯地表示同情。銷售小姐告訴艾瑪，醫師們鮮少擁有或者根本沒有營養學方面的訓練，即使有，他們也不會推薦患者使用草藥或維他命之類的保健營養品，這會減少他們的收入。艾瑪聽從了銷售小姐的建議，花費四十五美元買下五種植物保健食品：提升免疫力的大蒜精，避免記憶力衰退的銀杏膠囊，具有抗憂鬱效果的貫葉連翹，治療失眠問題的褪黑激素，還有一種含有麻黃素的減肥產品。

但銷售小姐並沒有告訴她（很可能連她自己都不知道），大蒜和銀杏不能跟血清劑一起服用；貫葉連翹不能和高血壓藥物同時吃；麻黃是一種強效的中樞神經系統興奮劑，容易造成高血壓和心悸，因此不宜用在減肥上。而且，根據麻省理工學院臨床研究中心醫師們的說法，艾瑪服用的所謂「標準」三毫克褪黑素膠囊，是治療失眠所需劑量的十倍之多；況且，老年人需要的褪黑素劑量要更低，因為他們肝臟的代謝速度較差。

我每天都能聽到像艾瑪這樣的事情，而我每次聽到時，都感到憤怒和沮喪。這個善良溫柔的老婦人向傳統醫學和另類醫學領域尋求幫助，但是這兩個領域都辜負了她。我毫不懷疑，艾瑪的憂鬱和失眠（甚至在某種程度上，也包括她的免疫力下降、記憶喪失和最近的體重增加）主要源於她對丈夫去世的悲痛，以及她不知道如何面對她的孤獨和恐懼。

艾瑪的醫師完全忽視她情緒上的痛苦，只根據艾瑪的臨床症狀開藥，而且迅速否絕她提出這些問題的任何替代方案。保健食品店的銷售員則是利用了艾瑪的無助，鼓勵她為每個症狀都買一種草藥。銷售員沒有受過相關的培訓或教育，無法提供草藥和處方藥之間可能相互影響的建議。更關鍵的是，醫師和銷售小姐都沒有提到，對於失去老伴的老年人而言，當世界上與你最親的人遠隔千里且無法陪在自己身邊時，感到抑鬱、焦慮、孤獨和害怕等等，有可能是很「正常」的情緒反應。

學會如何應對同理心的黑暗面，對於保持生理和心理健康是非常重要的，正如同我們要如何善良和體貼地對待他人一樣重要。那麼，艾瑪應該如何保護自己呢？我們每一個人該如何在這個越來越商業化的世界中，使自己免於遭受各種過度宣傳和強制推銷的危害呢？又該如何利用同理心保護我們自己，不被那些會使用他人洞察力和直覺的人所利用呢？

書籍介紹

本文摘錄自《同理心的力量【20年暢銷經典版】：放開自己，理解他人，用天生的能力，撫慰受傷的靈魂》，日出出版

作者：亞瑟．喬拉米卡利（Arthur Ciaramicoli）、凱薩琳．柯茜（Katherine Ketcham）

譯者：王春光

所有的理論，都無法穿透表象、拯救痛苦與絕望，

如何做才能真正進入他人的內心世界、發覺真實的脆弱？

【20年暢銷經典】

心結或連結，隔閡或共鳴，關鍵都在同理心。

不是同情、不是建議、不是比較、不是說教，

是去感受、去理解、去傾聽、去接納。

作者喬拉米卡利是哈佛醫學院教授，當自己的弟弟——曾經少年得志卻不知人生未來方向——因吸毒被通緝、逃離海外，專攻心理學的他自信能勸弟弟回國，他透過越洋電話溝通和開導，告知弟弟大家很想念他，大家會幫他解決一切問題，全力支持他。弟弟在電話最後說了「我愛你，告訴爸媽，我也愛他們」，不久便自殺。這個極為震撼的結果讓喬拉米卡利崩潰，他不斷反思，在弟弟最絕望的時候，最需要的是什麼？是生活的建議、是去敲醒他的頭腦、說些安慰話努力開釋，還是緊緊擁抱？

喬拉米卡利最後始終未讓父母知曉弟弟是自殺身亡。由於自己缺乏正確同理而未能阻止弟弟自殺，這份深刻的痛、悔恨與遺憾，讓他決心投身研究同理心，拋開普遍的醫學標籤，把對人性的反思用在實際臨床諮詢中，不僅以此拯救自己，也幫助無數人走過某個灰暗的人生階段。

拋開自我視角，深入他人內心、準確理解他人感受，

同理心才會有力量與感染力；

讓我們能陪伴身邊的人度過悲傷、無助、迷茫時刻，

彌補人與人之間最深層的裂痕，甚至原諒自己、克服自身軟弱。

同理心是天生就有的能力，更是生活必不可缺的一部分，它可以讓人們相互理解；然而，同理心在人際關係中最容易被忽視，甚至被利用來作惡，更常被誤解是「以情緒為導向」的同情。

人們總是習慣地有所保留，只打安全牌，這會削弱拉近彼此距離的同理心力量。只要擁有這股力量，就會有勇氣放開自己，識別並排除成見與主觀，進入他人的世界，建立和諧良性的長久關係，並能避免其陰暗面為生活帶來的糟糕影響。

深度理解人性，清楚地看待自己，控制批判與譴責的衝動，

看懂人們如何感知這世界。

同理心是人類共同的語言：如果想化解仇恨、避免誤會、撫平所有創傷；如果想要原諒自己、原諒這輩子最想原諒的人，甚至單純想認識周遭那些看來不是太可愛或奇怪的人；透過同理心，這些都能實現。同理心是能力，也是生存技巧，必須精心培養與持續重視，才能真正發揮它的力量：

學習表達同理的7個關鍵步驟

識別同理心的真貌：是同情？還是別有目的？

同理心如何找到真愛、強化親密關係？

看懂同理心的雙面性：遠離同理心黑暗面的10個方法

練習藉由誠實、謙遜、接納、寬容、感恩、信念、希望、寬恕等8種行為來獲得同理心的力量。

每個人身上都具有成長和改變的各種可能性，藉由同理心的力量，能幫助人們找到內心深層的需求，發掘人生階段中的種種可能，表達出靈魂中最痛苦的問題，以及強化生存所依賴的能力——準確理解並敏感地回應彼此，理解什麼是感同身受、看懂人心，並能依此自我保護，全然且全心地生活。

同理和同情一字之差，卻有天壤之別！同情是為了安慰他人，同理心則是要理解他人。

同理心的力量，超乎你我想像，它能在人與人之間產生看不見的連結，把不同的個體聚在一起，讓我們把耳朵放在別人靈魂中去傾聽最急切的喃喃私語。不管多麼痛苦與絕望，同理心的力量會療癒所有需要被撫慰的靈魂。

Photo Credit: 日出出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九