給人「看」而非給人「用」：台灣的公園遊戲場為何都缺乏樹蔭？

文：莊傑任、潘汝璧

（本文改寫自2020年8月9日由「還我特色公園行動聯盟」［特公盟］主辦的「還給孩子一座林蔭遊戲場」講座。內容：莊傑任｜記錄：潘汝璧）

2020年盛夏全台熱得猶如一顆赤紅色的烤番薯，台北氣象站在七月更測得歷年最高溫的39.7度，孩子們也都被夏天遊樂場內的高溫嚇到，尤其是沒遮陽設施的沙坑和遮蔭不足的鞦韆，加上公園的不透水舖面的比例高（混凝土、柏油、溜冰場），成為公園的熱來源，水泥和金屬滑梯溫度將近超過60度，待在裡面就像烤箱烘烤人肉。不禁讓人懷疑，怎麼公園和遊戲場都沒有樹蔭？

公園需要樹蔭和綠地降溫

一棵大樹等於一台40噸的冷氣（雲科大研究報告），一般在路面四分之三區域有樹蔭遮擋時，可以降溫超過攝氏2.5°C（美國國家科學院期刊，PNAS）。成功大學林子平教授的「公園遮蔽性與民眾使用關連性研究」的研究顯示，在樹蔭濃密的公園，大氣溫度會降兩度，體感溫度下降十度。在台北創下最高溫39.7度紀錄的悲傷時刻，大安森林公園的氣象站測得37.1度，事實證明有樹有水的自然生態公園能有效幫都市退燒。

林蔭遊戲場能藉由樹木的茂密繁葉提供遮蔭，擋住太陽的輻射，幫地面降溫，冷卻遊具表面溫度，降低人們的體感溫度，替炙熱的台灣遊戲空間提供一個解方。

公園遊戲場缺乏樹蔭的現象分析

以屏東和平公園、道南河濱公園、彰化市立兒童親水公園遊戲場為例，巨大空曠的遊戲場塞入滿滿遊具，鳥瞰空拍圖很美很壯觀，但整片廣場只有邊緣幾棵零星的樹，熱到不行。兒童遊戲場不能只追求空拍視覺的宣傳效果，更應重視孩子實際使用的林蔭需求。

照片引自屏東縣政府 屏東和平公園遊戲場缺乏林蔭的設計。

照片引自台北市政府工務局 台北道南河濱公園巨大而缺乏林蔭。

照片引自彰化市公所 彰化市立兒童共榮公園遊戲場，缺乏樹蔭遮蔽。

缺乏因地制宜的設計

目前台灣有許多公共工程製造大量的空曠廣場、草皮，整體林蔭覆蓋率卻偏低，這樣通透開闊卻炎熱的景觀蔚為潮流，起因於歐美建築師、景觀設計師所推崇的留白空曠、減量設計的當代美學。翻開Landscape Structures, KOMPANPlaygrounds, Berliner Seilfabrik等遊具設備公司目錄的案例，會發現溫帶國家因氣候涼爽、缺乏日照，常見到人們因為對日照的需求，在草地上野餐、曬日光浴，於是有公園遮蔭越少，使用者越多的文化現象，因此規劃出公共空間中央有巨大的水泥，有面積廣大的廣場、步道和人工設施。但當溫帶國家的景觀營造引進熱帶氣候的台灣時，卻沒有因氣候環境不同而調整，導致一棵能遮蔭的樹也沒有，更沒有所謂的植栽計劃。

林子平教授為此展開研究，其「公園遮蔽性與民眾使用關連性研究」顯示，台灣的公園樹蔭越濃密的地方，反而使用者越多，正好和溫帶國家相異。

遊戲場內若是將遊具過度集中，會導致缺乏植樹的空間，沒有大樹遮蔭造成公園在炎熱白天沒人願意使用。唯有建築師和設計師重新重視人本使用的角度，廣場和步道空間變小，綠樹和自然才能再重回遊戲空間裡。

Photo Credit: 莊傑任 高雄二聖公園，人群集中在樹蔭下。

給人「看」而非給人「用」──設計尺度失衡的問題

可能是因為數位設計興起，設計師容易以上帝的視角做設計，而忘記人性的尺度，單看紙上平面圖和3D模型做建構出來的廣場和步道，看似比例大小適中，但在面積較大的公園，如衛武營、少康森林公園，做出來的廣場和步道卻大到尺度失衡，讓走在公園裡的民眾感到莫名其妙，這麼大面積的廣場和步道，除了熱死人以外，到底是設計給誰用？等到公園完工的空拍圖被放在媒體、社群被瘋狂轉貼時，我們才意識到，這公園是拿來空拍照片給人「看」的，而不是給人「用」的。

經台灣護樹團體聯盟實測，烈日下的水泥溫度比起草地地表溫度高出17度，樹蔭下的水泥溫度比起樹蔭下的草地地表溫度高出10度，文化大學景觀系張琪如副教授為此展開研究，發現當公園的水泥等人工設施面積大於整體公園50%，公園甚至會比周邊環境更熱。

圖片引用自交通部觀光局 衛武營的巨大步道與廣場。

Photo Credit: 莊傑任 高雄英明公園，步道2.5米寬，是比較人性的尺度，也提供較多的綠地和林蔭。

公園的毀樹危機

公園毀壞大樹的工程亂象，是另一個亂象。如果有去過華山大草原的孩子們，一定認得出這棵樹齡二十年的榕樹爺爺。榕樹爺爺特有的低矮分枝和交錯枝條，構成一個最天然的兒童攀爬的老樹遊戲場，第一次與他相遇的孩子，會摸摸他，會瞧瞧其他樹上遊戲的孩子。來很多次的孩子們，大榕樹早成為他們的好朋友，他們總是摸摸他每一個樹節，時而坐著，時而趴著，時而跟著朋友一起在樹上遊戲著，時而在他底下乘涼，時而撫慰心靈。

這一棵榕樹，是台北市許多孩子學會爬樹的啟蒙老師。2019年6月，這棵親近人的老榕樹無預警的被主管機關以「兒童安全」為由，派人砍除20幾根樹枝，其中最粗壯最低矮的大枝幹也被砍除，樹基部露出巨大的傷口（縱向40公分，橫向25公分），原本兒童遊戲其間的枝條，承載孩子的底部的粗主幹被砍斷，連上頭支幹也被無情斷頭。

Photo Credit: 特公盟 華山公園老樹被砍。

高雄市更以公園改建的名義，有17座以上的公園內的大樹都被粗暴修剪，摧毀了27公頃以上的綠地，約2000棵大樹被移除，例如鳳甲公兒二兒童遊戲場、高雄青年公園、小港華立街公園、鳳山和德里公園的大樹樹冠覆蓋面積大幅減少。

美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison）的研究人員，對麥迪遜市不同樹木覆蓋度街區進行了溫度測試，測量分析結果發現，一個城市街區至少需要至少40%的樹木覆蓋率才會有明顯的溫差。樹冠覆蓋率比綠覆率重要。

看著一座座公園內，一棵棵被粗暴修剪的樹林，我們彷彿經歷過去公園遊戲場挑戰遊具不斷消失的翻版，政府部門不斷以安全為理由拆除，以禁止代替管理的思維又再次輪迴上演，甚至不惜剝奪都市居民難得親近自然的機會。台北101高樓約五年完工，高雄捷運第一期工程約九年完工，枝葉繁茂的樹需20年才有辦法養成。這樣輕視樹木保護的政府，我們的城市到底會變成什麼樣子？

高雄鳳甲公兒二兒童遊戲場改建前後。

以「樹木」為核心的林蔭公園遊戲場設計建議

整體公園綠地蓋覆率大於60%，大型公園建議提升至75%以上。 整體公園樹蔭覆蓋率大於50%，以大於75%為優。 舊有公園內的兒童遊戲場，避免劃一大區，可以朝向小區而分散。 遊戲場場內的遊具不要塞太滿，不要太貪心，要保留綠地和植樹空間。 若是舊有基地改建，建議原有樹木先做保留，再做場域的最佳選扯。因樹冠的開展有限，可以考慮優先選擇細長分佈的場地，相對於巨大方圓較容易遮蔭。若是新的基地，新種的小樹至少要十年以上才可能成蔭，建議設計小型、多元的遊戲區域，場域尺度小，減少無處遮蔭的景象。 遊戲場選擇位址，建議南北向帶狀（小於10米寬，越細越好，東西兩側要有樹蔭），因為太陽東升西落，避免東西帶狀設計 。 以不移植、砍除樹木為原則來做區域分齡和遊戲動線的設計。 保護既有樹木的樹冠、根系不受破壞，樹木工程保護帶需要以固定圍籬，保護樹木直徑的12倍（或樹冠滴水線）範圍，不受工程機具壓實土壤、切除根系、附土超過五公分。如原有樹穴規劃就偏小，施工時則可放寬保護帶標準。 樹木種植空間，大喬木至少4米帶狀空間，以4*6米為基本單元。任何人工設至少距離樹頭邊緣2米以上。 樹木修剪僅限枯枝、斷枝、幹生細小雜枝、影響人車通行細枝，其他不予剪除破壞，應保持自然樹木姿態。非人行道上的樹或可供攀爬的樹，低矮枝幹應全數保留。

註：

第一點、第二點參考《台北市公園開發都市設計準則》 第十條

第八點參考香港與澳洲樹木工程保護規範。

第九點參考新加坡行道樹綠化指南。

Photo Credit: 潘汝璧 台北市大安區社區鄰里型的龍陣一號公園，規模小而設施分散。

遊戲場樹木種植及保護原則

盡量避免做大樹和老樹移植，因為根對樹來說是非常重要的生存器官，移植是一個龐大且複雜的課題，因為這涉及到樹的養根、斷根和搬根。廠商必須先了解樹木根系的構造，以及搬移過去的樹木是否有足夠健康的根系能恢復健康生長。而移樹必須用科學做法，若為了方便或省錢用吊車將樹吊起而不包大土球，最終大多變成毀樹或殺樹。

根據《公共電視》「我們的島」【樹木天堂，樹木墳場】影音報導，台灣的公共工程，大樹移植死亡率，兩年就高達約三成，10年統計甚至只剩11%。故盡量不做大樹移植，對樹才是友善的做法。

一棵長在大自然沒受根部限制的大樹，它的根系可伸延出樹冠半徑的兩到三倍，所以建議樹木種植面積距離邊界兩米以上為優。

樹穴是樹木的根基，好的樹穴能提高樹木成活率，規劃設計遊戲場時，可參考新加坡的行道樹綠化準則，建議大喬木（高於18米）的樹穴需要3米以上連續綠帶，例如雨豆樹、榕樹。中喬木（18米）的樹穴需要1.5-3米的連續綠帶，例如水黃皮。單一樹穴要求16平方米以上的空間，而他們的公園綠地遠超過行道樹的標準。

有適合生長的樹穴，有健康的樹根，好好被善待的樹，才有辦法好好長大，在我們可預見的未來，公園遊戲場滿滿樹蔭遮蔽、清風徐徐。

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本文經眼底城事授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航