韓信是個好人，假如懂得謙虛，或許下場就不會這樣了

誰殺死了韓信？是劉邦？是呂后？還是他自己？我眉頭一皺發現案情並不單純。

韓信，人稱兵仙，擅長以水作戰，無論廢丘、安邑、井陘、濰水甚至垓下，他總能在戰場上施展各種水之呼吸。然而在官場上卻被詬病不擅權術終亡於女人之手。都發生了啥？今天就為大家還原現場。

早年韓信是地方上一條鹹魚，沒朋友肚子餓就去村長伯家仰人鼻息，直到村長嫂故意不開伙，氣噗噗的韓信只好去釣魚混吃等死。某日一位洗衣大媽抖內了一碗飯，一連蹭幾頓韓信立誓賞千金，洗衣大媽的反應是：「唉，我只是不忍心看你餓死，先顧好你自己吧！」韓信喜歡懸劍逛街引人矚目，卻都遭嘲笑，還被8＋9街頭霸凌。

Photo Credit: 歌川國芳 @ public domain 韓信受胯下之辱

之後韓信投身反秦軍，儘管有項家軍鍾離昧引薦，然而項羽始終只讓作門神。秦滅後反秦軍各自分封，在劉邦處又受車手夏侯嬰引薦，這次好一點，劉邦讓韓信作打飯班領隊。韓信覺得無法實踐大將軍夢想而溜之大吉，被相國蕭何半夜追趕挽留，蕭何懇求劉邦封韓信大將軍，並特地為韓信築高壇全體齋戒沐浴，舉辦最高規格的就職典禮。

韓信助劉邦從自軍漢中沿路組56萬聯軍打到項羽軍彭城，沒想到竟被項羽3萬騎兵血洗，戰後謀聖張良提出下邑劃策的戰略，不要跟項羽拼拳嘗試切他東西南北四路，其中劉邦在西路坦項羽傷害，韓信在北路剿滅北方各國輸出，最後四路圍攻時韓信當韓總機。自始，韓信帶著不知自己幾斤幾兩的性格讓劉邦從韓粉變韓黑。

韓信在北路大顯神威，但劉邦在西路由於分兵給韓信加上項羽很黏，好多次差點被殺死。每每劉邦求救韓信，韓信都很難叫，沒辦法只好親自跟夏侯嬰兩人奔襲韓信營砦，深夜摸走韓信兵符韓信才肯乖乖給人。

北路剩最後一part齊國時，劉邦愛將酈食其出使說降了齊王，北路都OK了本該救仍深陷重圍的劉邦，然而韓信卻不講武德硬打已降的齊國，齊王原先還跟酈食其喝酒開party很麻吉，聽到韓信趁機攻到都城的消息誤會被酈食其誆了，怒扔酈食其油鍋死了。

拿下齊國後，韓信還不發兵，反而上書欲作假齊王，說齊國太亂我先鎮守比較好，劉邦這下真的火大了！張良及陳平見狀在一旁打pass，劉邦轉而對韓信使者說：「臭小子當什麼假王，是男人就跟寡人平起平坐當真王。」

韓信受封真齊王後，謀士蒯通不斷勸進韓信謀反，說你整天拿翹、三泡兩泡，人家早就看你不爽了又功高震主，你今天不弄死他，明天他就會把你弄死。然而韓信卻想起劉邦當年這麼盛重的封他作大將軍，覺得忘恩負義很不講武德，且認為劉邦願封我當真齊王表示沒看我不爽。蒯通見韓信感嘆劉邦、讚嘆劉邦只好溜之大吉。

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終於來到頂上對決垓下之戰，大家都很想看同為生涯不敗的戰神項羽與兵仙韓信神、仙打架，結果韓信照樣放管韓總機的調度在齊國當宅神，還是張良允諾增加封邑韓信才報到，戰勝後劉邦統一稱帝，奪了韓信兵權轉封韓信為楚王，韓信找到了當年的村長伯，因村長嫂讓他氣噗噗只賞百錢，又找了當年的洗衣大媽，履行賞千金諾言，最後也找到當年約他輸贏霸淩他的8＋9，也賞了他官作。

項家軍鍾離昧戰後遭到通緝，逃到了韓信處，韓信感念鍾離昧當年引薦自己收留下來，結果被舉報謀反。劉邦身邊不僅沒人幫韓信護航緩頰，還搶著打頭陣，可見大家都忍韓信很久了。劉邦從謀士陳平行偽遊雲夢之計，名為到南部遶境實為弄韓信，韓信猜出私藏鍾離昧曝光了，慌了，猶豫要不乾脆謀反，但又覺得自己只是收留朋友而已又不是想幹嘛，認為自己並沒錯，這時有人告訴韓信只要把鍾離昧殺了表明立場，再將實情告知劉邦釐清誤會就沒事了。

韓信提著鍾離昧人頭去見劉邦並且自述，沒想到劉邦卻道：「大膽！你謀反為了自保竟出賣朋友湮滅人證，你以為朕看不出來嗎？」立即以謀反罪捉拿韓信，韓信這才意識到原來這一切都是局，也回嘴：「臣看陛下才是兔死狗烹、鳥盡弓藏吧？」韓信從楚國被押往京城，或證據不足，或念及功勳，只將韓信從楚王貶為淮陰侯，但終身不得離開京城。

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此後，韓信逢人就complain，我對陛下這麼忠誠，又立下那麼多功，為什麼大家要聯合起來弄我？但都沒有人要理他，覺得自己成了笑話。唯獨猛將樊噲請韓信到他家玩，還像從前大將軍時尊敬他，事後韓信卻笑說：「我竟然要跟樊噲這種人當朋友！」正當韓信越來越不滿的時後，一位鋼鐵韓粉出現了。

劉邦命陳豨領兵抵禦匈奴，陳豨出發前找韓信請益，韓信知陳豯是他腦粉，現在又手握重兵，便叫唆陳豯與他聯手謀反，陳豨說：「好，你說什麼都好！」韓信的手法是，陳豨先領兵在遠端謀反，劉邦必動京城兵馬御駕親征，趁京城空虛韓信一方面在遠端寫信操作陳豯作戰，一方面在京城解放囚犯及奴隸，帶他們政變殺了呂稚控制京城。

計畫原本在走，然而此時韓信一位下人做錯事韓信要殺他，那下人的弟弟欒說就跑去向呂稚密告韓信謀反，呂稚利用韓信開口閉口感恩的性格，派他大恩人蕭何誘騙韓信入宮執行密室殺人，再以謀反罪名將韓信誅了三族（不過在此也聲明，無論是韓信殺鍾離昧或韓信謀反皆存在疑點，不排除為迴避劉邦刻意抹黑韓信所擬）。

最後簡單總結誰殺死了韓信，論功勞，沒有韓信，劉邦出不了漢中更勝不了項羽。論人品，韓信對劉邦忠誠；對幫助他甚至欺負他的人也仗義；沒錢為母親下葬，也將母親埋在高處仰望美景，亦稱得上孝子。可是為什麼大家都討厭他呢？

我認為洽因上述韓信一直活在聖潔的象牙塔裡與以致自我感覺良好，自認有理之餘認為對方必須接受，無形間得罪人而不自知，人與人相處的本質終究還是一種感覺而非是非道德，相形之下同為漢初三傑的張良、蕭何即使與劉邦私交深厚，皆懂得藏拙。司馬遷也感嘆，韓信是個好人，假如懂得謙虛，或許下場就不會這樣了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航