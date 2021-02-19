國安人事大搬風：邱國正轉任國防部長、陳明通接任國安局長、邱太三回鍋陸委會主委

我國國安人事於今（19）天傍晚宣布最新異動，總統府發言人張惇涵召開記者會，宣布現任陸委會主委陳明通轉任國安局長，現任國防部長嚴德發轉任國安會諮詢委員，現任國安局長邱國正出任國防部長，前國安會諮詢委員邱太三則接任陸委會主委。

總統府發言人張惇涵表示，今日宣佈國安團隊的新成員，將於立法院新會期開議（26日）前完成交接。

嚴德發：國防部長任內落實國艦國造等任務，轉任國安會諮詢委員

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張惇涵表示，嚴德發曾任參謀總長國安會諮詢委員、秘書長等要職，他在國防部長任落實了國防自主、國機（艦）國造、國軍營舍改建等事宜。面對中國的文攻武嚇，嚴德發也帶領三軍確保國家安全不遺餘力，可以說是蔡英文總統最倚重的國軍將領。

因此特別邀請嚴德發留在國安團隊，邀請他轉任諮詢委員，擔任總統最重要的軍事顧問。

邱國正：熟悉美國國家戰略思維，曾入選美國陸軍戰爭學院名人堂

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新任國防部長由現任國安局長邱國正接任，張惇涵表示邱國正曾任國防大學校長、參謀總長、退輔會主委等多項要職，軍職生涯歷練完整，行政歷練也豐富，治軍嚴謹也擅長溝通。

邱國正1999年從美國陸軍戰爭學院畢業，並且在2018入選該校名人堂，也是第一位入選的台灣人。邱國正熟悉美國國家戰略和軍事思維，在國安局長任內，在對美戰略溝通和相關安全工作推動上建樹良多，更將有助於雙方在國防事務上的各項合作。

更重要的是，邱國正歷練過參謀總長、陸軍司令、後備司令等職，有鑒於後備動員是全民國防與國土防衛的核心，蔡總統期盼借重邱國正的專業與經驗，落實國軍現階段重中之重的後備改革措施。

張惇涵表示，新任國防部長的任務也包含必須完成下一階段的國防改革，包括非傳統威脅、不對稱作戰、聯合作戰等全盤檢視與規劃，而要落實這些重要的國防改革任務，需要熟稔基層和部隊實務工作，並且對國家安全戰略、國防體系有充分的了解。

陳明通：學術與實務經驗兼具，曾兩度出任陸委會主委

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陳明通過去曾任台大國發所教授30年，2000年蔡英文擔任陸委會主委時，陳明通即是副主委，之後也在2007、2016年兩度出任陸委會主委。

張惇涵表示國安局最重要的工作就是對中國的理解和掌握，蔡總統希望倚重陳明通嚴謹的學術素養和實務經驗，出任國安局長的重要職務。有助於國安團隊對兩岸情勢的專業研析以及精準的判讀，同時也能夠幫助總統跟整體國安團隊對兩岸及區域局勢作出正確的決策。

蔡總統也期待陳明通能夠在既有的基礎之上，持續深化情報體系的專業化的重要工作，並且強化民主化時代之下，情治機關的治理與革新。

邱太三：回鍋再任陸委會主委，過去曾促成首次春節包機直航

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邱太三為檢察官出身，擔任過國大代表、兩屆立法委員、高雄以及桃園兩直轄市的副市長，並在2004年出任陸委會主委時，促成首次春節包機直航，熟悉台商的實際需求。蔡英文總統2016年執政後，邱太三先後擔任法務部長與國安會諮詢委員。

張惇涵表示雖然邱太三很滿足目前的教職生活，但因應新一階段國際局勢的挑戰和變遷，國安團隊很需要他歸隊，也感謝他願意重出江湖。

總統蔡英文也在臉書粉專貼文表示，這四位國安團隊的重要成員，都有高度的專業素養，也有宏觀視野和豐富經驗，不用摸索就可以立刻上手，符合新一階段的任務需求。蔡英文表示，她也期許全體國安團隊，在顧立雄秘書長帶領的國安會統籌戰略規劃下，發揮「三個鐵三角」的最大戰力，包括：

外交事務鐵三角：李大維秘書長、吳釗燮部長、蕭美琴代表。

兩岸事務鐵三角：陳明通局長、邱太三主委、詹志宏副董事長。

國防安全鐵三角：嚴德發諮委、邱國正部長、黃曙光總長。

《蘋果日報》報導，對此人事佈局，國民黨立委陳以信認為陳明通只熟悉陸委會業務，而國安局業務還涉及國防外交，陳明通驟然接國安局能否勝任，也可能是過渡期的安排，令外界也多有疑慮。

民進黨立委蔡易餘則說，邱太三接任陸委會主委，應該是因為他過去也曾擔任過陸委會副主委，有過這樣的歷練，業務上也十分嫻熟，不會是生疏的領域。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範