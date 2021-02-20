【關鍵眼中盯】雖然看似理所當然，但對彩券得主的「好運」課稅合理嗎？

大樂透在春節期間開出頭獎後，在開工後第一期槓龜，連續25次無人得頭獎的威力彩頭彩也上看5.6億元，於此同時，刮刮樂新年開出百萬大獎的新聞也時不時傳出。

雖然不是每個人都能中頭獎，但在台灣不論樂透、刮刮樂、發票，即使是對小獎也會被課稅：2000元以上按給付全額課20%（外國人還要再繳20%），如果得獎金額超過5000塊，還要額外繳2%的所得稅。

這其實是包括中國在內許多亞洲國家常見的「機會中獎稅」概念，不僅是彩券發票的中獎，依照法律就算是加活動抽中的獎品也要依照價值課稅。這項規定從防止有人「假抽獎之名行贈與之實」的角度看堪稱合理，但你是否想過，由政府舉辦、收錢進國庫、彩金國家用的彩券刮刮樂，對中獎人課稅是合理的嗎？

中多少錢都不用繳稅的英國和日本，彩券制度是怎麼設計的？

事實上，在英國和歐洲大部分的地方，本國人若中了樂透或刮刮樂獎項，不論金額多高，都不會課稅。

以結構和台灣相似的英國樂透為例，每1英鎊裡面約有50%做為彩金，28%給政府用來進行醫療、教育、環保、藝術、文資等「好事（Good causes）」支出，剩下12%以「銷售稅」的形式給政府當純利，5%分給攤商，4%則支付營運和人事成本。

正因為政府在其中已經有慈善運用和固定比例收入，所以在英國不管你中了5英鎊或是500萬英鎊，政府都不會直接對獎金課徵所得稅，被政府收錢唯二的可能，就是這筆錢放在銀行的利息收入，或是得獎人去世之後延伸的遺產稅；和英國一樣不會向得獎者課稅的日本，根據資料，獎金也大約占銷售總額一半，地方政府則可以從其中拿到約40%的收益，剩下的才是營運費用。

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在台灣，根據《公益彩券發行條例》和台彩方面的相關規定，獎金支出不得超過75%、銷售管理金額不得超過15%，等於至少會有10%收入交由中央或地方政府使用。

實際執行上，根據2019年報導年度獎金支出大約60%，營運經費大約14-15%，最終留在國庫的額度大概還有25到26%——與英國的狀況相差不遠——其中差異應該就是那大約10%的獎金分配差異：在英國先預繳給了英國政府，在台灣留給大家贏。

政府收規費本無錯，但對刮刮樂得主的「好運氣」課稅合理嗎？

綜上來看，英國中央政府發行彩券「實收」的部份是在銷售金額直接分配特定比例，日本則是中央政府不收，但降低獎金占比讓更多錢可以進入地方政府分配。相比獎金比例稍微高，中央又不在過程中收取「規費」，或許這就是政府要從得獎者身上「賺一點回來」的原因。

某方面來說這是個聰明的方法，因為心理學上人類對「少賺」的失望總會小於「多賠」，先讓人得獎再扣錢，肯定比中不了獎還討人喜歡。

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但話說回來，就連孫文在三民主義裡面收「土地增值稅」時，都還會套上「土地因為社會進步繁榮而漲價」所以要回饋社會的理由，大部分稅捐課徵也會指向某些政府的建設或支出，那今天一個彩券的玩家，在和所有人付出同樣單位的投入後得獎，他要額外感謝政府的什麼？這筆繳給政府的錢，究竟代表政府對得獎者所做的什麼特殊貢獻？

營運成本所有參賽者都已付過，讓得獎者得獎的不是公共基礎建設、不是教育和開發造成的社會進步，是純粹的「好運」。這時候，政府因為他的好運，用課稅方式減少他原本能得到的收入。比較英國、歐洲、日本等國收稅的邏輯，台灣「好運稅」的制度絕對有檢討的空間。

參考資料

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核稿編輯：翁世航