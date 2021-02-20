解密雞排妹的人類圖：反骨靈魂的背後其實是堅強暖女

文：漢納－禽獸姐的萬應室

鄭家純（雞排妹）最近公開自己的「人類圖」和「紫微命盤」，表示要讓想瞭解她的網友「看個夠」，看到人類圖，我也馬上雙眼為之一亮，後來強者我朋友「Repeat的人類圖計程車」也寫了一篇分析文，並提到在看到她的圖之前，就有猜到她可能是「人生角色3／5」，並且擁有「37－40的通道」。

光是這兩個資訊，在人類圖可說是非常關鍵，就能透露出太多秘密，也能更理解鄭家純在面對和處理這些事件時，為什麼會這樣做。先解釋人生角色3／5要唸作「三五」，不是5分之3，更不是3除以5，而且跟數學完全無關。「人生角色」在人類圖當中，能夠看出一個人跟社會、人際連結的方式，也能透露出她的處世之道。

人生角色3／5，通常會勇於衝撞、挑戰權威，而且會做各種嘗試，尤其會試圖從人們以為「無法改變」的框架中，找到不一樣的解決之道。比方說，當體制規範說「這樣不可以、那樣做不對」的時後，她就會想「為什麼不可以？為什麼不對？那我做了會如何，不做會如何？換個方式做又會如何？」

你以為她只是反骨，她卻是「務實地在解決問題」，以一種不怕犯錯的實驗家精神，找出為什麼不行，找出最有效的解決之道，如果真的行不通，至少她得親自走過才會心服口服。

所以她在接受理科太太訪問的影片中提到，小時候她看著整本寒假作業，心想「如果我不寫會怎樣？」最後她真的交出一本空白的作業簿，而老師只是在上面用紅筆打叉叉，也沒怎麼樣。她甚至在「迷宮圖」的練習裡，成為全班畫最快且全對的人，因為原本應該要從入口畫到出口，她卻從「出口」開始畫到「入口」，老師非常生氣，但她說「可是我就是全班最快完成這幾個迷宮的人啊，我不懂我錯在哪裡」。

不過，並不是每個人生角色3／5的人，都一定會勇於挑戰世俗規範、挑戰權威、對抗不公義。擁有這樣設計的人，天生有「光環」，就好像自帶鎂光燈，人們一定會注意到她，這光卻像是雙面刃，有人會喜歡，也有人覺得太刺眼。換句話說，每個人透過「光的濾鏡」，在看得不清不楚的情況下，對她會產生不一樣的「投射」，而那些投射只是投射，很多時候是人們自以為是的想像，不見得能代表真正的她。

這一次的性騷擾風波，從網友們的留言反應，就能看到人們將「光的濾鏡」套在她身上之後，產生如此兩極的面貌。有許多人被她圈粉，看見她勇敢、強韌、對抗不公義的一面，覺得她光芒萬丈；但也有人說她心機重、不檢點，甚至以她平時性感的形象來過度批評。

「自帶光」聽起來很美妙，你卻不明白別人在上面套了什麼濾鏡，對你投射出怎樣惡狠狠的惡意。因此有些人生角色3／5的人，曾經因為這樣的光被注目卻吃癟，學到慘痛經驗，變得不敢太過招搖。在找到解決之道之前，在摸清楚周圍有哪些「同路人」之前，在想辦法獲得更多人認同之前，變得更有力量之前，不會輕易的揭竿起義。

一旦決定揭竿起義，勢必要成功，若不成功便成仁，才會說不惜成為「被釘在十字架上的殉道者」這樣的說法。讓人想到中古世紀的女巫，被人們綁在十字架上焚燒。如今雖然已經是21世紀，但「獵巫者」仍四處存在於我們周遭，只能說，人生角色3／5的人們，或只要你的人類圖人生角色有3或5的人，你們都辛苦了。

Photo Credit: 中央社

雞排妹深知自己有足夠的力量，也妥善運用了光環，到了揭竿起義的地步，她也不會輕易轉身而退，如今更運用這股能量和人們的關注，發起了「性騷／性侵真人故事募集計畫」，成立38號樹洞信箱，打算為更多有這樣遭遇的人起義。

說完了人生角色的部分，來說說「37－40的通道」，從人類圖來看，這條是鄭家純的「權威通道」，換成白話來說，這是她非常重要和關鍵的一條通道，默默地影響她做各種重要決定和決策，包括與人來往、合作、各種人際、親密關係，甚至她與自己的關係，都會受到這條通道的運作影響。

這條通道非常在乎「公平的協議」，比方說我幫你煮飯，那你幫我洗碗。這種公平協議，不光只是建立在工作合作上，也會建立在情感上，愛情、親情、友情、道義之情⋯等等，都包括在內。要跟她合作，意味著要她付出自己的能量，她也必須獲取應得的能量、應得的報酬。這不只是金錢而已，她更在乎的是互相尊重、誠心誠意、互相支持、同一陣線、並肩同行，必要時一起並肩作戰的感受。

所以強者我朋友Repeat也提到，鄭家純後來捐出在性騷擾疑雲那場尾牙主持的所得，不只是展現了這條通道「情感的支持，並非金錢可以買到」，也展現出「爭取應得尊重的背後，多少也帶有一些證明自身價值的成分」。

而這一條通道，也是散發出相對穩定情緒的通道，這不表示她沒有情緒，但比較不會發生「突然爆炸」的情況，當她爆炸，往往是對方嚴重踩到底線。

一旦她把你當作自己人，她肯定會付出她認為最好的給你，完全是暖女無誤。所以她在理科太太的影片中也有透露，自己是個「自私自利」的人，會盡力將她在意的事情做好，其他就覺得不關自己的事。而她也解釋，這種自私的終極境界，是做到「讓人沒話說」，因此她會將身邊在乎的家人、情人，照顧得妥妥貼貼，當身邊的人滿足了，自然不會找她麻煩或抱怨，彼此就會形成一個很棒的互動。聽完這段，完全可以明白「37－40的通道」是怎麼運作了！如果你想看到她「暖女」的一面，其實就看你怎麼對待她。

Photo Credit: 中央社

所以，她當初也很願意出一筆錢讓弟弟到國外求學，但是當弟弟沒辦法適應國外的生活，卻不是對她坦承溝通，而是「偷偷跑回來」時，她得知後大哭了很久，因為「37－40的通道」所付出的支持，不只是務實的金錢，還有背後的情感，一旦覺得被辜負了、被欺騙了，特別是親近的人，會感到痛心又切心。後來她反思「每個人的抗壓都不一樣」，加上弟弟當時畢竟才18歲，才逐漸釋懷。

鄭家純公開自己的人類圖和命盤，笑說也可以給未來老公或老婆拿去合盤，也很多網友開玩笑說想跟她結婚。其實「結婚」跟「結盟」有些很類似的地方，如果有想跟阿純合作的廠商，甚至想跟她結盟（結婚）的人，我在這裡可以給一些小小的建議。

凡是勇敢嘗試的人，在人生歷程中不免會犯錯，阿純應該也不例外。不過這樣的設計，能夠從失敗中學習經驗，如果是跟阿純合作的廠商，與其擔心她犯錯、處處限制她，不如在說明需求且達成協議後，就給她更多彈性發揮的空間。就算犯錯或失誤，把重點放在從中學到什麼、如何應對，會比限制和無情的批判更好，也請記得要跟她一起「並肩同行」，隨便切割的話，未來想再合作恐怕比登天難。而且有「16－48通道」的她，其實也會不斷的精進、進步。

另外想跟她合作，一定要拿出誠意鄭重的邀請，最好的情況是能夠見個面、吃一頓午飯等等，透過真實的接觸，更能認識彼此是什麼樣的人，而且「一定要給她時間考慮」，不要急著要求她在當下做出決定。

原因是人類圖「情緒型內在權威」而且是「37－40的通道」的人，需要時間才能夠讓思緒更清明，建議能給她幾天考慮。畢竟互相協議也需要時間，如果在尊重她的情況下，雙方都想清楚而達成協議，事情會相對順利和成功。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航