歡迎入境都蘭國（上）：從小書包到生活節，年輕人以部落家園為後盾的創生計畫

「以前部落的頭目、就是國的概念，與隔壁村、跨一個部落就是到另一個國。在日本人還沒來，在國民政黨也還沒來之前，我們與鄰近的交往本來就是以國與國的概念，出了部落都是跨了一個國的概念。」 ～拉千禧林一凡

提到都蘭會讓你想到什麼？是都蘭國小的書包？退休生活首選地？還是某種態度或是生活風格的代名詞？都蘭位在台東東河鄉，是阿美族發源石碑所在地，也是鄉內人口最多的村，[1]近年更是以台灣第一個原住民文化主體的「阿米斯音樂節（Amis Music Festival）」聞名。

而位在都蘭部落的「社團法人台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會」在2020年發展出「都蘭國（A'tolan Style）」品牌，並舉辦了以文化與生活為主軸的「都蘭生活節（tatata！一起這樣過生活～）」。

對造訪者來說，生活節的安排，就如同是個能對話交流的博物館、美術館、文史館，巧妙地透過「部落儀式、山海體驗、藝文工藝、創新產業、音樂錄像」等67場「活動」，在17天的期間內完整呈現都蘭的日常生活，為「原民自治」以及「以部落為主體的社會企業」打開創生序幕。

本系列文章將一一為關心台灣地方創生的讀者們，爬梳都蘭創生的模式。

左一起：都蘭國總經理鄭宜豪、協會的前總幹事蔡政良、入境大廳的引路人高秀雪Ina、協會副總幹事林一凡、出力釀負責人許震銓 | 攝影：Mori

在地核心：從原民地方性創生部落中，那一塊「土地」與「人口」開始說起

都蘭部落是一個以阿美族為主的部落，日治時期都蘭部落僅有五戶漢人，對部落來說，移民人口進入是從戰後才開始。

第一波是在1959年台灣八七水災後，政府將雲嘉南的閩南人口安置到花東的國有地。第二波為1970年代，客家人移入種植香茅。第三波則是到了2000年代，開始有很多藝術家前來都蘭，像是2002年的意識部落，眾藝術家在金樽海灘、在糖廠裡創作，各種創作與部落的狀態被記錄在《都蘭新東糖廠曾經》一記錄片中。在人口遷出方面，重大事件則有1952年時都蘭發生部落大火，有部分族人於災後移民至鹿野巴拉雅拜部落。

第三波人口移入，不僅帶來藝術人口之外，也有很多熱愛衝浪的外國人搬到都蘭定居，[2]都蘭甚至被討論過能否將成為台灣的夏威夷，也就是能歡迎外籍旅客的地方。然而，隨著聲名鵲起，都蘭一應經營是以本地人為主體，還是以資本為主體，便成了在地發展過程中重要的討論。

目標任務：在自治法與土地改革推動過程中，地方創生策動新一波在地可能性

這樣的情形，在近年迎來一個改變的契機。

2018年，都蘭部落中40公頃國有土地，由國家機關退輔會以行政委託的方式移交給部落。在2019年移交時，行政院長蘇貞昌院長也特別與部落領袖一同種下阿美族的樹種「構樹（lulang）」，希望能將土地交給部落營運，做到地方創生復振、讓年輕人回來。[3] 過去，這塊土地曾長達30年的時間是由永豐餘承租，遍植尤加利樹和銀合歡樹。在合約期滿移交給都蘭部落前，經行政院東部聯合服務中心與永豐餘協調，也將地上物捐給部落，現以「阿度蘭農場」之名活用將近10公頃土地。

這對部落來說，有兩個進展與一個挑戰。進展一是部落能以地方自治的精神與退輔會共管土地，二是帶來都蘭經濟自主的機會。這兩個進展帶來了根本性的翻轉可能。

首先是土地面，過去1970年代時，由於沒有健康保險，部落的老人家為了醫療因素不得不抵押出自己的土地，導致了土地權利並未真的屬於都蘭人們所有，並且隨著晚近房價的上漲，使這樣的情形更可能雪上加霜－根據2021年的房價報導，[4] 台東整體房價相較於10年前上漲了75%。而從經濟面來看，在有土地權利後可以經營新的部落產業，透過產業和新的法律框架體制，才會發生更多可能性，人留下來、人一起回來傳承並復振文化。

然而，契機也帶來了挑戰。為了能符合承接政府行政委託的組織型態，部落也必須成立行政法人。都蘭目前只能做到以行政私法人的型態成立協會，其他公法人型態或是財團法人型態，能以公基金轉投資的方式，礙於資金尚等未來討論。

在這過程中也發現，部落的制度和符合政府現行政治制度形成兩難，例如：阿美部落組織是由傳統領袖、顧問團以及各年齡階層組成，五年一任，但是一般協會是四年便要改選一次理事長，或是在面對不同政府機關計畫時，須配合符合不同申請對象如「農企機構」等條件。這使部落的自治精神與實際制度、程序、資格面上還有許多挑戰，尚待一一克服。

台東大學公共與文化事務學系蔡政良老師分享都蘭的歷史 | 攝影：Mori

組織媒介：以部落為主體，在復振活動中留人、在文化尊重中引人

都蘭部落阿美族人在1995年復辦中斷多年的年齡階層受訓，也稱之為復振，由策動組負責針對最低階層年齡的青少年進行訓練。這樣的復訓是把人聚在一起的第一步，再來會是每年的豐年祭，也同樣是策動組負責分配相關工作給青年。讓青少年階層從小參與舉辦、從做中學，累計未來部落傳承的能量。

一凡副總幹事分享部落協會團隊溝通協作的經驗 | 攝影：Mori

除了以部落自身為主體培養人才的復振之外，部落更以行政私法人「社團法人台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會」單位，進行方方面面的努力。組織面上每週固定開一次行政會議，而每月理事顧問團開會也固定與各項專案負責人開會，達成內部交流及進度掌握。

在社會福利面上，目前承接部落的文化健康站協助長輩長期照護。在空間經營面上，則於2019年承接了東部海岸國家風景區管理處管理的廢棄修路工宿舍，將空間打造為「都蘭國入境大廳（都蘭部落行政中心）」，打破大家對傳統的遊客中心的印象。

「我們都跟遊客說，你走進來可能會覺得跟其他文創品店很像，但你仔細一看，像是都蘭國小的書包都有繡十字繡，都有部落媽媽的名字。而即便是小包包，他的編織都是用苧麻，用傳統常用的產品放進來。我們一開始串連部落十三位職人，包括『出力釀』的酒，是我們門市銷售第一的產品，銷售很快一直很難補齊。」

宜豪分享在規劃品牌活動時細膩的策略 | 攝影：Mori

不只如此，在以部落為主體的前提下，協會展開了「部落品牌化」行動專案，成立製作「都蘭國 Ident｜品牌識別動畫」、還成立了「都蘭國平台」，希望透過網路資訊服務及電子商務，串連區域的工藝職人、推廣文化體驗。部落的體驗與選品販售的盈餘則一半作為都蘭的社會支持系統所用，包括公共事務、急難救助以及舉辦文化活動所用。希望從協助部落行銷曝光、平台分潤機制，為傳統部落買賣重新定義工藝價值，再一次凝聚部落內外的文化自信心，並嘗試以理解吸引為主軸的部落自治模式。

「阿公的（商品售價）從300塊開始，我最早是當阿公的助理，跟著去上山砍樹皮，那時發現300元好像太少了，後來在進來都蘭國入境大廳前是500元，像是人力還有敲樹皮敲不好都是成本。我們早上一批去就30人，而且構樹要三年才會長成，因為他的纖維也要質量夠熟，不然一年就敲的話纖維馬上就破掉了。」都蘭國入境大廳的鎮店之寶高秀雪ina分享著部落工藝的過去，以前工藝品在銷售時，都沒有把人力和報廢風險成本算進去，更別說這項「都蘭樹皮工藝」是由曾任都蘭部落頭目十年的沈太木Panay復振，這中間中斷了六十幾年。

Ina分享著身為部落職人們的物語與都蘭國新嘗試 | 攝影：Mori

「以前部落都是各自做自己的，而現在由部落的單位來做串連合作這件事，會讓大家覺得原來都蘭這麼棒，尤其文化層面、部落主體的東西這麼多，很完整的東西能讓大家看得見。而一直也有人說應該要做這件事，但誰跳出來就會被問你代表部落嗎？而現在是以部落協會來做這件事，我們一起代表都蘭做這件事，大家就覺得好像可以試試看。」

協會的都蘭國總經理鄭宜豪，補充在串連時部落的合作共識。

都蘭國A'tolan Style識別LOGO，由阿美族十字刺繡、常用色以及一個加號「＋」組成，由協會共同討論設計

「以家園（Omah）為根，看見地方元素，從部落（Loma'）小姐（Kayin）、青少年（Pakarongay）、青年（Kapah）、策動組（Mikumoday）、靠近祖先的人（Malitengay）、耆老（Tu’as）作為後盾，走向組織整合。汲取有品質（Fangcalay）的養分，用專業（Matanengay）的態度，綻放自己的花。」

歡迎入境都蘭國（下）：舉辦「生活節」拉開地方創生序幕，成就都蘭國A'tolan Style

註解

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航