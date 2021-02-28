歡迎入境都蘭國（下）：舉辦「生活節」拉開地方創生序幕，成就都蘭國A'tolan Style

在2020年「都蘭國入境大廳」與「都蘭國品牌平台」相繼完成後，部落認為需要一個地方創生的啟動儀式，在多方討論下，於2020年年底，決定舉辦「都蘭生活節」。

最重要的是，在同一時間是部落每五年舉辦一次的「部落成年禮命名」與每年的「獵祭」儀式時節，因此生活節的主體，以及儀式是否被同意放進生活節表單中，便成了策展時至關重要的議題。「生活節並不是一個嘉年華或是觀光節慶，他是我們生活的一部分。」協會的副總幹事拉千禧林一凡這麼說著。

在策劃活動內容時，活動的籌劃團隊秉持著以「都蘭生活」素材為主題，以及兼容共同呈現的目標，邀約不同的實體與議題單位響應，打造了面面俱到的活的都蘭生活舞台。包括部落祭儀、地方山林與海洋文化體驗、國家音樂會、市集、創生對談、與藝文展覽、攝影比賽、都蘭國虛擬護照與虛擬國民招募等活動。

「有些人我每一場都會看到他，好像一週內就拿到10個都蘭國護照的簽證貼紙，成為第一個拿到都蘭國虛擬國民認證的觀眾。」

其中創生對談中的素材主題也非常特別，像是談了多部以都蘭為主角的紀錄片《都蘭新東糖廠曾經》、《扛旗子的Suming》、《從新幾內亞到台北》、《阿美嘻哈》，在「閱讀都蘭」座談會中談了《就這樣我們一起慢慢長大》、《我們就這樣一起慢慢變老》書籍。讓大家可以用聽的、用看的各式方式體驗一直以來生活在都蘭的日子。還能藉由參與活動得到「都蘭國護照簽證」，集滿10個簽證則可以獲得鋼印簽證與虛擬國民禮盒，未來也能持續收到都蘭國的資訊。

「出力釀那場座談有三位老師，報名的聽眾約40位，超過一半以上都是外縣市來的，而且報名時名額一下就被搶光了。」出力釀品牌創辦人許震詮表示。出力釀也在這次生活節中公開混釀計畫成果「牽手酒」，與南投威石東酒莊、紐西蘭Kindeli酒莊兩間酒莊以運用「都蘭傳統酒麴（菊花科、艾草、山素英、九層塔、山澤蘭、大葉甜香、過山香、雞母珠、大風草）」製的糯米酒，與紐西蘭黑、白葡萄、以及卓蘭巨峰葡萄釀製。

出力釀創辦人許震銓分享混釀計畫 | 攝影：Mori

「萬秀洗衣店的分享與部落的文健站合作，他們也有帶服飾來，當場部落的老人家也很願意穿上走秀，等於把萬秀的精神帶進來部落分享。」宜豪在設計活動邀訪時也將與部落相關單位有相同特質的外部單位。

土地經濟自主：蘭調創生下的自有商品，是觀看與參與土地最創新的載體

除了豐富的活動之外，協會與台東大學「USR都蘭之蘭調創生計畫」合作開發的「都蘭國尤加利」產品也在生活節正式亮相。首波發表了尤加利酒精噴霧、尤加利洗衣精以及與足渡蘭合作的尤加利肥皂，象徵轉化了消耗地力的外來種尤加利樹。

都蘭國尤加利產品 | 攝影：Mori

再來是於生活節中首次開放了「阿度蘭農場」，透過體驗活動，讓大家知道在部落共管的努力之下，重新認識這裡的文化、生活、歷史以及正在復育的阿美族原生植物，這兩項產品無疑是為土地做了非常完整的文化詮釋。所有的據點、活動、產品、手作、電商……都有可能成為分享部落土地文化的媒介，為A'tolan Style拓展生存、理解與嚮往的空間。

都蘭國虛擬護照，部落新型態VIP機制服務 | 圖片來源：都蘭國護照頁面

實業：都蘭地方創生序幕之後，被土地黏下來了

在17天的生活節結束後，都蘭國商品都賣出去了，更多人深度認識都蘭的前世今生，在網路上也累積了都蘭國粉絲，不但看活動直播、專程從遠方前來朝聖、也實際成為都蘭國虛擬國民。

「接下來往前走，有很多事情要做，像是我們要談談業績。生活節除了串連之外，有一個非常重要的原則是尊重部落主體，任何商業的事若無法認同部落主體性，那生活節就沒辦法合作。」蔡政良副教授在活動後第三天接受我們採訪時說道，序幕之後還有很多工作與挑戰等著大家。

「短時間之內邀請大家一起舉辦都蘭生活節，而主辦是部落協會，「大家」（實體的／虛擬的都蘭國民）一起來成就都蘭的形象這件事情，或是都蘭生活這樣的概念，大家一起共同呈現，這是都蘭地方共好的開始。」生活節的總策劃宜豪詳細分享舉辦活動前中後的過程。

活動後還有很多工作等待梳理 | 攝影：Mori

「有人說純粹只是想要聽移居東部都蘭的分享，是音樂會間的對談。又或是新幾內亞到台北的紀錄片，有位從彰化來的民眾專程來參加映後座談，也有從花蓮當天來回的，我們發現真的有很多人是為了單一活動而前來。」

「有遇到本來是來跨年，或是路過看是什麼活動，結果越看越有興趣越待越久。甚至有人是為了生活節某個活動專程開車來參加。」「也有住民宿的人因為喜歡工藝來看看，後來也多住了好多天。」看到生活節活動場場爆滿，口碑也很好，活動導覽帶路人Ina、活動執行監督林一凡、宜豪分享參與者的回饋。

這過程中也有新的挑戰，像是獲選台東縣政府一站式產業輔導計畫中的地方創生台東隊，在產品開發面以及與跨部會溝通協調有許多新嘗試、新連結。「原先針對部落自有商品是希望能往生技食品類型產品做開發，但是其實後來發現，食藥署認證的可用尤加利品種不一，因此在FDA那關還需要更多時間去提出佐證與申請。」「有些部會的計畫則是在申請過程上，較難在短時間配合他的門檻、條件，也不一定會符合在地需求。」

都蘭國地圖 | 圖片來源：都蘭國交通

代結論：都蘭可以是夏威夷，更可以是都蘭國，一起成為堆石頭的人

什麼是地方創生，是可以直指人口課題的痛點、找到價值轉換點，並嘗試運用多樣的政策工具、跨領域協作，共同來為地方找新活路。都蘭的過去、現在以及未來，始終都有一群人不放棄找解方，在主體與商業平衡間繳出了都蘭生活節這一張處方箋。

描述了部落創生的四個階段：都蘭的過去、都蘭的文化復振、都蘭國有地接受後的挑戰、都蘭部落的組織以及兼容部落主體性的生活節。不是人人可以學都蘭，但都蘭帶給我們一個可能的路徑及正在實踐之中的願景。我們的DNA是什麼？斷了嗎？抑或是失去了嗎？在地的夢想、願景和經濟呢？讓人心生嚮往的他方又是什麼？

出身在台中具有強大整合行銷能力的宜豪、部落帶路人Ina、身兼學者與藝術家的蔡政良、部落的青年階層林一凡、阿美部落釀酒師許震詮、台日政策觀察與研究的我，親身參加都蘭生活節的粉絲、以及對都蘭開始有興趣的你，內外人士不分你我，一層一層堆疊出對都蘭的認知與認同。未來，部落復振的創生之路，法律背景的人、資訊科技背景的人、旅遊服務背景的人……..會有更多不同堆疊石頭的人成就美好的景色——他可以是夏威夷，但他更是自己，是都蘭國A'tolan Style。

本篇感謝「社團法人台東縣東河鄉阿度蘭阿美斯文化協進會都蘭國社會企業籌備處（都蘭國）」接受訪談，謝謝台東邸Tai Dang -創生基地（呂安）安排邀訪，謝謝張鎧麟協助校正。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航