吃好料，抗憂鬱：七種療癒身心的食物

除了吃藥，還可以吃些什麼改善心情呢？

生活中有許多食物都含有讓心情愉快的營養素，有助於抗壓、抗鬱。但是，飲食只是紓壓的輔助方式，如果長時間情緒憂鬱，還是要諮詢醫生或心理師，尋求專業協助。

Photo Credit: 小鬱亂入

起司

起司內含的「色氨酸」能協助製造「血清素」。血清素可以調節情緒，讓人有愉悅的感覺。其他含有色氨酸的食物還有牛奶、蛋黃、雞肉、杏仁、毛豆等。

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香蕉

香蕉富含的維生素B6有助合成大腦中的天然抗憂劑「多巴胺」與「正腎上腺素」，每日一根香蕉能有效幫助舒緩情緒、改善睡眠。

此外，「維生素B群」（B1、B2、B6、B12菸鹼酸、葉酸）促進細胞再生，維持腦部、神經系統正常運作，幫助精神狀態維持在穩定的狀態。其他富含維生素B群的食物有菠菜、堅果類、全穀類。

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奇異果

面對壓力時，消耗的維生素C會比平常多八倍。每日補充維生素C，有助增強代謝腦中神經化學物質，對抗憂鬱。其他富含維生素C的水果有芭樂、檸檬、橘子。

小知識：維生素C怕高溫及氧化，因此水果要吃時再切，或是買回來後立即放冷藏，可以減緩維生素C流失速度。如果想要泡檸檬水喝，最好以常溫水沖泡，沖泡之前將檸檬切成薄片，增加其與水的接觸面積；要注意的是，一旦水溫超過30℃以上，維生素C就會受到一定的破壞。

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秋刀魚

秋刀魚中的不飽和脂肪酸「Omega-3」（DHA、EPA）能抑制發炎反應、抗憂鬱，可以降低體內壓力荷爾蒙濃度，增加血清素分泌量。其他含有Omega-3的食物有鯖魚、鮭魚、鮪魚、沙丁魚、鱈魚等深海魚，核桃、胡桃等堅果類。

小知識：Omega-3為耐熱脂肪酸，因此魚類可用烤、煎的方式烹調，但不建議油炸。

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蛤蠣

蛤蠣含有的「硒」（讀音：西）能緩解憂鬱症患者情緒低落、思維遲緩的症狀，更有維持免疫系統正常，排毒等功能。其他含有「硒」的食物有芝麻、麥芽、大蒜、蘑菇，牡蠣、蟹、各式鹹水魚、淡水魚等海產類。

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糙米

比白米更為營養的糙米，富含葉酸、泛酸，能減輕焦慮，幫助情緒穩定；糙米所含豐富的生物素，也能幫助避免情緒低落。若是缺乏生物素，則容易變得憂鬱。由於糙米和麥片一樣鉀離子含量高，有腎臟病、飲食需要限鉀的患者，需要多加注意。

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黑巧克力

黑巧克力的可可所含的黃酮類化合物可以減少人體內的壓力荷爾蒙，並且增加人的專注力，心情也會變好。

小知識：要選擇可可濃度在70%以上的黑巧克力，類黃酮量才足夠，也不會吃進多過的糖。

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本文由小鬱亂入Depressy Trouble授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航