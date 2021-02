英語十大常見陷阱（下）：演講完不要說「Thank you for your listening」，這是大NG

文:史嘉琳(台大外文系教授)

有些英語常見錯誤是基於粗心,說話者知道不對,可是來不及改,例如:忘了加 –s或–ed詞尾。這一類型的錯誤,只要多練習聽力和說話,問題就可以慢慢改善。不過,有另外一種錯誤,說話者並不知道有問題,所以就一直錯下去。怎麼辦?本篇針對五個第二種類型的常見錯誤,加以釐清,希望讀者參考後能開始使用。

6. Ever不就是「曾經」的意思嗎?

Pitfall #6:

X:I have ever been there. O:“I’ve been there before.”

英文單字表或字卡上的簡短中文翻譯,固然能讓英文單字易懂又好記,可是有個潛在的危險,就是「假象等值」(false equivalence)的問題。英文單字和字卡上的中文翻譯,再怎麼類似,常有意思上的差異,更會有用法上的不同,這些差異有時候還很大,但在背單字的時候,一般不會想那麼多,只是一心想把單字背熟來應付學校或職場的大 小考試。不過,這可能會釀成日後的誤用和誤會。

一個常見的例子就是 「ever」。好像很多人以為「ever」=「曾經」,可是用法上差別很大。最大的不同是「ever」是種強調用法,常有「在任何時候」的意思,例如:I don’t think I’d ever do such a thing.=「那種事情,我任何時候都應該不會做。」如果想要表達沒有強調語氣的「曾經」,其實只要用現在完成式就可以了,或現在完成式再加上句末的 「before」,例如:O:I’ve been there.” 或O:“I’ve been there before.

英語島提供

7. 叫老師別用「Teacher」,更別叫「Sir」

Pitfall #7:

X: “Teacher, can I ask you a question?” O: Excuse me, I have a question.

當學生跑過來說:Teacher, can I ask you a question?時,筆者都必須先說,在英語裡喊老師,請不要說「Teacher!」,這是中西文化不同的地方之一。中文裡叫「老師!」是一種尊重和禮貌的表現,可是英語裡,喊Teacher會被視為很幼稚的叫法。

筆者在小學二年級時,有次某位同學喊Teacher。當時老師冷冷地回答,I have a name. You should call me ‘Miss Peterson’. It's very childish to say ‘Teacher’.才七歲大的小二小朋友被老師批評「太幼稚」,大學生就更不用說了。

一般在美國,從幼稚園到大學畢業都一樣,要叫頭銜+姓,例如:Professor Jenkins、Mr. Nelson、Ms. Hayes等。(Miss已經過時不用了,Mrs.有時還可以用。)台灣的兒童美語班常用像Teacher Mike的稱呼,其實英語較道地的用法是Mr. Anderson、 Ms. Thomas等。

有些大學老師,尤其是住台灣的外籍老師,常請學生直接叫名字。如果老師這樣開口,就沒有問題,儘管叫他Ted或Marianne。重點是,要先問老師,他希望學生怎樣稱呼自己,然後就遵照老師的意思。

不過,到了研究所,研究生一般都會直呼教授(尤其是指導教授)的名字。要記得隨時注意文化差異和不同語境的要求!至於professor的縮寫,只有Prof.,例如: O: Prof. Brown,而沒有Pro. Brown這個用法,請留意!縮寫點後也請記得打空格。

還有,偶爾會有學生叫筆者Sir。每次聽到都會愣住並自問:「到底是頭髮過短,還是穿著不夠淑女?」因為Sir只用在男性身上,不能用來稱呼女性。現在一般只在部隊裡大喊「是的,長官!」或某些非常正式或嚴肅的場合,才用Yes, Sir。如果真的聽到有人用Sir, 倒可能是反諷語氣,不是開玩笑就是超不尊敬的用法。結論:除非當兵,最好任何時候都不要用Sir。

另外,為了表示尊敬,中文在句中常用頭銜來代替「你」或「您」,例如,「這句話老師可以再次講解一下嗎?」,英文則通常直接用you,例如,Excuse me, could you help me with this sentence?,而不說:Can the professor help me with this sentence?。

標題裡的問題可以這樣說就好: "Excuse me, I have a question.",根本不用叫名字或「老師」。

再次也提醒大家,在說ask/asks/asked/asking這些字時,請特別特別注意子音的正確順序,千萬不要不小心把 ask唸成ax /æks/,要唸ask /æsk/。 ax /æks/的唸法屬於黑人腔發音,因而會觸及到敏感的種族問題,這最好要盡量避開,所以這個發音就要特別注意。聽不出差別的話可以聽Merriam-Webste的念法,或請英語較好的朋友給你feedback,教你如何糾正。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

8. 「幫我開門」不是Help me open the door

Pitfall #8:

X:Could you please help me open the door? O: “Could you please open the door for me?”

標題例句的意思並不是「能不能幫我開門?」,而是「能不能和我一起合手推開這個門?」的意思。如果要表達「可不可以幫我開門?」,就該說成O: Could you please open the door for me?,等於說:「可不可以為我開們?」。To help somebody do something意思是說,兩個人一起動手做一件事,而並不是某人單獨為另外一個人做某事。

9. 「對抗」的正確寫法是「vs.」

Pitfall #9:

X:v.s?X:V.S?X:V.S.?還是 O: vs.?

vs.是拉丁文versus的縮寫,可是在台灣常看到兩種相關的錯誤,一個是對意思的誤會,一個是錯誤的寫法。

意思:versus不等於 and(和、與),而是against(對上、對抗)的意思,例如Boston Celtics vs. Miami Heat(波士頓塞爾提克對上邁阿密熱火),eat in vs. take out(內用還是外帶,哪個好?)。 寫法:因為versus是一個單字,不是兩個字,所以在縮寫時,縮寫點(.)不要加在v和s之間,而要放在整個vs之後:vs.才是最正確的寫法。偶爾也會看到單獨有點的v(v.)或沒有點的v(v),甚至是大寫的VS或VS.,可是最好還是用小寫加了點的 O: vs.。

10. 在教徒面前少用Oh my god

Pitfall #10:

*:Oh my god! X: Thanks god! O: “Thank god!”

影片裡常會聽到有人喊 Oh my god,所以很多英語學習者也就學起來了。也許在大部分的場合沒什麼問題,可是實際上有很多教徒會聽得不舒服,因為他們覺得這樣是對神不尊敬的表現。

這時可以用像Oh my gosh或Oh my goodness等代替的說法來抒發情緒。其他宗教相關的詛咒,例如含有damn和hell的詛咒,會被部分教徒認為是最重的一種詛咒,比生殖器、排泄物相關的粗話重得多,因為依照他們的信仰,人一旦下了地獄就永遠無法回來或獲救,所以還是小心一點,盡量避免不經意地冒犯到他人。

另外,「謝天謝地」要說成O: Thank god才對,而不要使用X:Thanks god,因為Thank god等於是[Let us]thank god的省略句。

各位讀者覺得這些tips有用嗎?想來個小encore嗎?那就請見以下的Bonus tip。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

11. 演講結束只要說Thank you.就好

Bonus tip: XXX: “Thank you for your listening.” O: “Thank you.”

演講完不要說:Thank you for your listening.這是大NG!下台前只要誠懇地說一聲Thank you.就好——可以聽幾場TED talks結尾來印證。沒有your的Thank you for listening的說法雖然有,但一般只有兩種常用的場合在使用:

朋友耐心地聽你訴苦之後。 Podcast或其他廣播節目接近尾聲時。

更多資訊也可以參考筆者前助教熊偌均所寫的《英文 E-mail 潛規則:老師怎麼不早點教我?!》。

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:彭振宣

核稿編輯:翁世航