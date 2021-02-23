英語十大常見陷阱（下）：演講完不要說「Thank you for your listening」，這是大NG

文：史嘉琳（台大外文系教授）

有些英語常見錯誤是基於粗心，說話者知道不對，可是來不及改，例如：忘了加 –s或–ed詞尾。這一類型的錯誤，只要多練習聽力和說話，問題就可以慢慢改善。不過，有另外一種錯誤，說話者並不知道有問題，所以就一直錯下去。怎麼辦？本篇針對五個第二種類型的常見錯誤，加以釐清，希望讀者參考後能開始使用。

6. Ever不就是「曾經」的意思嗎？

Pitfall #6:

X:I have ever been there. O:“I’ve been there before.”

英文單字表或字卡上的簡短中文翻譯，固然能讓英文單字易懂又好記，可是有個潛在的危險，就是「假象等值」（false equivalence）的問題。英文單字和字卡上的中文翻譯，再怎麼類似，常有意思上的差異，更會有用法上的不同，這些差異有時候還很大，但在背單字的時候，一般不會想那麼多，只是一心想把單字背熟來應付學校或職場的大 小考試。不過，這可能會釀成日後的誤用和誤會。

一個常見的例子就是 「ever」。好像很多人以為「ever」＝「曾經」，可是用法上差別很大。最大的不同是「ever」是種強調用法，常有「在任何時候」的意思，例如：I don’t think I’d ever do such a thing.＝「那種事情，我任何時候都應該不會做。」如果想要表達沒有強調語氣的「曾經」，其實只要用現在完成式就可以了，或現在完成式再加上句末的 「before」，例如：O:I’ve been there.” 或O:“I’ve been there before.

英語島提供

7. 叫老師別用「Teacher」，更別叫「Sir」

Pitfall #7:

X: “Teacher, can I ask you a question?” O: Excuse me, I have a question.

當學生跑過來說：Teacher, can I ask you a question？時，筆者都必須先說，在英語裡喊老師，請不要說「Teacher！」，這是中西文化不同的地方之一。中文裡叫「老師！」是一種尊重和禮貌的表現，可是英語裡，喊Teacher會被視為很幼稚的叫法。

筆者在小學二年級時，有次某位同學喊Teacher。當時老師冷冷地回答，I have a name. You should call me ‘Miss Peterson’. It's very childish to say ‘Teacher’.才七歲大的小二小朋友被老師批評「太幼稚」，大學生就更不用說了。

一般在美國，從幼稚園到大學畢業都一樣，要叫頭銜+姓，例如:Professor Jenkins、Mr. Nelson、Ms. Hayes等。(Miss已經過時不用了，Mrs.有時還可以用。)台灣的兒童美語班常用像Teacher Mike的稱呼，其實英語較道地的用法是Mr. Anderson、 Ms. Thomas等。

有些大學老師，尤其是住台灣的外籍老師，常請學生直接叫名字。如果老師這樣開口，就沒有問題，儘管叫他Ted或Marianne。重點是，要先問老師，他希望學生怎樣稱呼自己，然後就遵照老師的意思。

不過，到了研究所，研究生一般都會直呼教授（尤其是指導教授）的名字。要記得隨時注意文化差異和不同語境的要求！至於professor的縮寫，只有Prof.，例如: O: Prof. Brown，而沒有Pro. Brown這個用法，請留意！縮寫點後也請記得打空格。

還有，偶爾會有學生叫筆者Sir。每次聽到都會愣住並自問：「到底是頭髮過短，還是穿著不夠淑女？」因為Sir只用在男性身上，不能用來稱呼女性。現在一般只在部隊裡大喊「是的，長官！」或某些非常正式或嚴肅的場合，才用Yes, Sir。如果真的聽到有人用Sir， 倒可能是反諷語氣，不是開玩笑就是超不尊敬的用法。結論：除非當兵，最好任何時候都不要用Sir。

另外，為了表示尊敬，中文在句中常用頭銜來代替「你」或「您」，例如，「這句話老師可以再次講解一下嗎？」，英文則通常直接用you，例如，Excuse me, could you help me with this sentence?，而不說:Can the professor help me with this sentence?。

標題裡的問題可以這樣說就好: "Excuse me, I have a question."，根本不用叫名字或「老師」。

再次也提醒大家，在說ask／asks／asked／asking這些字時，請特別特別注意子音的正確順序，千萬不要不小心把 ask唸成ax /æks/，要唸ask /æsk/。 ax /æks/的唸法屬於黑人腔發音，因而會觸及到敏感的種族問題，這最好要盡量避開，所以這個發音就要特別注意。聽不出差別的話可以聽Merriam-Webste的念法，或請英語較好的朋友給你feedback，教你如何糾正。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

8. 「幫我開門」不是Help me open the door

Pitfall #8:

X:Could you please help me open the door? O: “Could you please open the door for me?”

標題例句的意思並不是「能不能幫我開門？」，而是「能不能和我一起合手推開這個門？」的意思。如果要表達「可不可以幫我開門？」，就該說成O: Could you please open the door for me?，等於說：「可不可以為我開們？」。To help somebody do something意思是說，兩個人一起動手做一件事，而並不是某人單獨為另外一個人做某事。

9. 「對抗」的正確寫法是「vs.」

Pitfall #9:

X:v.s？X:V.S？X:V.S.？還是 O: vs.？

vs.是拉丁文versus的縮寫，可是在台灣常看到兩種相關的錯誤，一個是對意思的誤會，一個是錯誤的寫法。

意思：versus不等於 and（和、與），而是against（對上、對抗）的意思，例如Boston Celtics vs. Miami Heat（波士頓塞爾提克對上邁阿密熱火），eat in vs. take out（內用還是外帶，哪個好？）。 寫法：因為versus是一個單字，不是兩個字，所以在縮寫時，縮寫點（.）不要加在v和s之間，而要放在整個vs之後：vs.才是最正確的寫法。偶爾也會看到單獨有點的v（v.）或沒有點的v（v），甚至是大寫的VS或VS.，可是最好還是用小寫加了點的 O: vs.。

10. 在教徒面前少用Oh my god

Pitfall #10:

*:Oh my god! X: Thanks god! O: “Thank god!”

影片裡常會聽到有人喊 Oh my god，所以很多英語學習者也就學起來了。也許在大部分的場合沒什麼問題，可是實際上有很多教徒會聽得不舒服，因為他們覺得這樣是對神不尊敬的表現。

這時可以用像Oh my gosh或Oh my goodness等代替的說法來抒發情緒。其他宗教相關的詛咒，例如含有damn和hell的詛咒，會被部分教徒認為是最重的一種詛咒，比生殖器、排泄物相關的粗話重得多，因為依照他們的信仰，人一旦下了地獄就永遠無法回來或獲救，所以還是小心一點，盡量避免不經意地冒犯到他人。

另外，「謝天謝地」要說成O: Thank god才對，而不要使用X:Thanks god，因為Thank god等於是［Let us］thank god的省略句。

各位讀者覺得這些tips有用嗎？想來個小encore嗎？那就請見以下的Bonus tip。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

11. 演講結束只要說Thank you.就好

Bonus tip: XXX: “Thank you for your listening.” O: “Thank you.”

演講完不要說：Thank you for your listening.這是大NG！下台前只要誠懇地說一聲Thank you.就好——可以聽幾場TED talks結尾來印證。沒有your的Thank you for listening的說法雖然有，但一般只有兩種常用的場合在使用：

朋友耐心地聽你訴苦之後。 Podcast或其他廣播節目接近尾聲時。

更多資訊也可以參考筆者前助教熊偌均所寫的《英文 E-mail 潛規則：老師怎麼不早點教我?!》。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航