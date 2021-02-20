輝瑞申請「武漢肺炎疫苗」低溫儲存條件放寬，若通過將不需特製冷凍櫃

輝瑞藥廠（Pfizer）已向美國衛生主管機關提出要求，放寬他們的「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗超低溫儲存條件，從平均攝氏零下70度調整至約攝氏零下20度。若申請能順利通過，將可望紓解這款疫苗配送低收入國家遭遇的存放難題。

而具有價錢及保存溫度優勢的牛津、阿斯特捷利康（AstraZeneca）合製疫苗，卻在歐洲施打時遭遇意外的阻力。許多醫院職員在施打後需要因副作用請假，讓已經不堪負荷的醫療服務更形吃緊。

輝瑞疫苗低溫儲存條件申請放寬，若通過將不需特製冷凍櫃

（中央社）美國輝瑞大藥廠與德國生技公司BioNTech SE（BNT），已向美國衛生主管機關提出要求，放寬他們的武漢肺炎疫苗超低溫儲存條件，可能藥局冷凍櫃就可存放。

《路透社》報導，一旦美國食品暨藥物管理局（FDA）批准變更，形同對世界其他衛生主管機關釋出有力訊息，顯示這款武漢肺炎疫苗配送低收入國家的困難可望紓解。

上述兩家公司已向FDA遞送新的溫度資料，以佐證更新現行標籤，可讓藥劑小瓶儲放在攝氏零下15度至零下25度為期兩週。

現行標籤要求此疫苗需在攝氏零下60度至零下80度儲存，意味疫苗必須以特殊設計貨櫃來運送。

輝瑞、BNT疫苗的超低溫儲存要求，在疫苗接種計畫剛施行時，美國各州之間掀起一陣乾冰爭奪戰，例如偏遠地區沒有特殊冷凍設備的地方，變通方法是將疫苗放在乾冰中短暫存放。

約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）資深學者艾達佳（Amesh Adalja）表示，較高的溫度應可「讓世界許多不具備超低溫儲存設備的地方（或甚至在美國），使用這支疫苗的能力大大提升。」

FDA證實已收到輝瑞提出的要求，並說授權的改變，包括佐證資料，都要由公司方面提出。FDA表示，新的授權將透過同意函或再次發布授權函通知，兩者中無論哪種方式都會在FDA的網站上公布。

兩家公司表示，疫苗新資料也將在未來幾週內提送全球衛生主管機構。

牛津疫苗具價錢、保存溫度優勢，卻因副作用於歐洲受阻

根據林慶順教授在〈Pfizer、Moderna和AstraZeneca，哪一款新冠肺炎疫苗最好？〉文章中的分析，在此之前，輝瑞RNA疫苗的建議儲存溫度為攝氏零下70度，相較起美國莫德納（Moderna）藥廠出產的RNA疫苗（存放溫度攝氏零下20度），以及牛津與阿斯特捷利康製藥公司合作的DNA疫苗（存放溫度攝氏2～8度），存放條件更為嚴苛。

《BBC中文網》報導，價格方面則是牛津疫苗更具優勢。牛津研發的疫苗售價大約只有3英鎊（約新台幣117元），而輝瑞疫苗價格約15英鎊（約新台幣587元），莫德納疫苗約25英鎊（約新台幣978元）。

然而具有價錢及保存溫度優勢的牛津、阿斯特捷利康合製疫苗，卻在歐洲施打時遭遇意外的阻力。《中央社》報導，牛津疫苗的副作用導致醫院職員和第一線工作人員請病假。此類症狀可能包括發高燒或頭痛，及身體產生免疫反應等正常現象，相關症狀通常約一天之內就會消退。

在歐洲已批准的其他款疫苗，如輝瑞藥廠疫苗、莫德納疫苗，也有相似短暫副作用，包括發燒和疲倦。

但最近牛津疫苗推行計畫受到阻力，法國衛生當局已發布指令暫緩施打，德國一些重要基礎工作人員也都拒絕接種。在瑞典21個醫護地區中，有2區因施打牛津疫苗之後，有1/4的人請病假，因此在上週暫停接種。但兩區都說，他們會恢復施打，瑞典醫藥局（Swedish Medical Products Agency）沒理由改變其疫苗施打指導原則。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範