【東南亞週報】 緬甸軍方大力鎮壓示威潮｜星印外長籲東協舉行部長級會議協商緬甸出路｜印尼新創獨角獸TRAVELOKA將赴美上市

編譯：荊柏鈞、黎柏君、柯昀伶、鍾依吟

南洋誌東南亞週報第106期，為讀者挑選2021年2月13日至2月19日期間，有關緬甸、新加坡、印尼、泰國、馬來西亞、越南的六則東協區域大事。

緬甸｜抗議浪潮席捲 緬甸軍方加大鎮壓力道

緬甸緊張局勢持續升溫，大批示威群眾連日走上街頭，要求釋放國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等政治領袖，並恢復民選政府，軍方因此動作頻頻，加大鎮壓力道，除派出裝甲車駐守仰光等主要城市，更再度全面切斷當地網路服務。

自緬甸軍方2月1日發動政變奪權以來，已有數以萬計民眾上街示威譴責政變，這股抗議浪潮也迅速席捲各地，軍方因此加大鎮壓力道。13日先針對7名反對派示威領袖發出拘捕令，又廢止多項限制政府權力的法規，讓軍方得在沒有法院准許下拘留嫌犯並搜查私人住所。14日加派裝甲車及部隊駐守主要城市，15日因適逢翁山蘇姬原訂兩週羈押期滿，再度切斷當地網路服務。

緬甸軍方16日更首度召開記者會，嚴正否認其罷黜民選政府的舉動是發動政變的說法，聲稱奪權是為了重新舉行公平的選舉，重申去年11月的全國大選存在舞弊。軍方發言人紹敏通（Zaw Min Tun）表示，軍方不會長期掌權，「我們的目標是舉行選舉，並將權力移交給勝選的政黨」，然而紹敏通並未提及選舉的期程。

翁山蘇姬日前因持有無線電對講機和其他通訊裝置，被控違反《進出口法》，原裁定羈押兩週至15日，然其律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）表示，法官認為翁山蘇姬應延押至17日法院聆訊。當局現又追加違反《自然災害管理法》的指控，不過尚不清楚該指控具體涉及哪些內容。

Photo Credit：AP/達志影像 2月17日，數萬名民眾走上仰光街頭抗議緬甸軍方政變。

新加坡、印尼、緬甸｜星印兩國外長呼籲東協舉行非正式部長會議 協商緬甸情勢

新加坡與印尼兩國外交部長2月18日會面，會後新加坡外交部聲明表示兩國外長對緬甸情勢感到極度憂心，並支持針對近期緬甸政變舉行非正式東協部長會議，以研商解決之道。

印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）17日至18日訪問星國，期間與新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）會談時提到對近期緬甸政變的看法。兩人討論東協在此次重大事件中能扮演怎樣的角色，來幫助同樣為東協會員國的緬甸改善現有僵局。他們認為東協應該盡快召開非正式部長會議，以促進各方進行建設性的意見交換，共商下一步前進途徑。兩國外長期盼緬甸各方能夠朝著和平解決與國家和解的方向努力，包括回到民主轉型的路徑。

維文16日在面對國會質詢時表示，他不支持對緬甸實施廣泛性的制裁，因為這可能會傷害無辜老百姓的權益，他也希望緬甸軍方能夠釋放目前被拘留的翁山蘇姬與總統溫敏，各方才能好好協商談判。

勒特諾17日訪星前也到了今年東協輪值主席國汶萊，與相關官員討論緬甸情勢。印尼與新加坡兩國是否能驅動東協組織對緬甸政變發揮作用，近期或可揭曉。

印尼｜新創獨角獸Traveloka 預計今年美國上市

印尼新創獨角獸Traveloka本週表示，將於2021年透過特殊目的收購公司（SPAC）在美國上市公開募股。

Traveloka成立於2012 年，以旅遊入口網站起家，並在2018年起陸續推出租車、接駁安排、保險、TravelokaEat餐飲、PayLater借貸等業務。投資者包含美國Expedia Group、新加坡主權財富基金GIC Pte、中國京東等，2017年時市值預估30億美金，為印尼四大新創獨角獸之一。除了東南亞國家之外，Traveloka在2019年進軍澳洲，將服務範圍擴及澳洲使用者。

執行長Ferry Unardi在本週接受彭博社採訪時表示，Traveloka預計在今年於美國上市，透過特殊目的收購公司籌集資金，但尚未透露確切時程。受「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下稱武漢肺炎）疫情影響，旅遊業進入寒冬，Traveloka在2020年除了裁員，在7月時也募資2.5億美元，來度過疫情期間。執行長Ferry Unardi指出，隨著疫情管制漸鬆，其旅遊服務又開始獲利了；並期待經濟復甦後的旅遊潮，他更表示Traveloka未來不排除在印尼上市。

除了旅遊服務，Traveloka著眼於印尼66%人口沒有銀行帳戶，提供線上金融服務，「先買後付費」服務已促成超過600萬筆交易，接下來並預計投資「先旅遊後付費」的產品，來吸引更多用戶。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 圖為Traveloka在手機應用程式商店的畫面

泰國｜首20萬疫苗下週二運抵 在泰外國人及移工皆可施打

根據曼谷郵報2月16日報導，泰國首波20萬支武漢肺炎疫苗將在2月24日週二由泰國國際航空（Thai Airways）自中國運抵泰國。此波20萬支疫苗為中國北京科興生物技術公司（Sinovac Biotech）所供給200萬支疫苗中交付的首波，將由A350-900機型搭載特殊冷藏恆溫貨櫃運送，預計自中國當地時間上午6時50分於北京起飛，並於同日泰國時間上午11時05分抵達泰國首都曼谷素萬那普國際機場。

泰國疫情管理中心助理發言人Apisamai Srirangson於2月18日指出，所有在泰人士，無論是泰國公民、在泰外國人或外籍移工，都能夠接種相同品質和安全性的武漢肺炎疫苗。他說，泰國政府目前將疫苗接種對象分為三大類。第一類為針對年齡高於60歲的年長者及患有慢性病者，以減少新冠肺炎感染率和死亡率。第二類為醫療工作者、疾病管制相關或需要和感染者接觸的官員或工作者，以保護國家健康系統。第三類則為在服務業、旅遊業或產業界工作的一般民眾或工人，以支持國家社會和經濟。另外，外籍移工將可由雇主負擔部分接種費用支出。

Apisamai Srirangson說明，屆時將會對已接種者發放接種證明，以方便需要出國的商務人士或學生等。此外，他表示，泰國私人醫療院所也能夠在擁有適合的醫療人員、接種場所、以及能夠救治產生可能接種過敏反應者的前提下，自行向已獲泰國食藥署核准的疫苗商索取疫苗。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月18日，泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷主持記者會，說明由朱拉隆功大學研發武漢肺炎疫苗的進展。

馬來西亞｜馬來西亞公布疫苗接種時程 本月26日開始

馬來西亞擬自2月26日展開武漢肺炎疫苗接種計畫，屆時將依染疫風險程度高低分三階段實施，除前線醫護人員之外，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）也會是首批接種者之一，以增進民眾對疫苗安全性的信心。

首相慕尤丁16日上午發表電視談話，公布《國家新冠肺炎免疫計畫指南》，稱政府已透過多元管道採購共6670萬劑疫苗，足以支應總人口數110%，其中包括3200萬劑由輝瑞（Pfizer）與BioNTech共同研發的疫苗，該款疫苗也是目前唯一已獲大馬政府批准使用，首批將於21日運抵馬來西亞。慕尤丁呼籲民眾積極參與接種計畫，以期形成群體免疫，早日恢復正常的社會經濟生活。

疫苗接種時程方面，擬依染疫風險程度高低分三階段實施，第一階段自2月26日至4月，對象為30萬名第一線醫護人員及20萬名前線政治領袖、國安及社福官員等；第二階段自4月至8月，對象為60歲以上長者、有健康問題的弱勢群體及身障人士等高風險族群；第三階段自5月至2022年2月，對象是18歲以上群體。

馬來西亞現累計確診案例數超過26萬例，是繼印尼與菲律賓之後受疫情打擊第三嚴重的東南亞國家，大馬政府盼在一年內讓至少8成人口完成疫苗接種。

Photo Credit：Reuters/達志影像 圖為一戴口罩的民眾經過吉隆坡一處馬國首相慕尤丁抗疫的壁畫。

越南｜北越1月底武漢肺炎社區感染 未能溯源

越南北部1月底爆發武漢肺炎社區感染，已擴散至全國13個地區，至今未能溯源，疫情尚未獲得有效控制。

越南1月27日爆發社區感染，中斷55天無本土病例紀錄，其中以河內附近的海陽省（Hai Duong）疫情最為嚴重，目前已擴散至13個省分城市。疫情爆發後，政府下令入境旅客須隔離21天、封鎖疫區、關閉學校，並取消農曆新年煙火秀等節慶活動。

這波社區感染目前尚未找到感染源，且因隔離不夠嚴謹，恐有交叉感染的可能。雖然已檢測9萬人以上，但疫情仍難以控制。目前越南入境隔離再調整回14天；原訂2月17日開學，然本週河內、胡志明市等地區下令學校持續關閉至2月底。

疫苗方面，衛生部表示將在2月底前取得近500萬劑Covax計畫疫苗，也正在和其他廠商洽談疫苗採購。先前越南已談定購買3000萬劑英國阿斯特捷利康/牛津疫苗，預計上半年取得；其他廠商包含美國輝瑞、莫德納，以及俄國和中國疫苗。

經濟方面，越南統計總局（GSO）公布2020年GDP成長率為2.91%。經濟政策研究院（VEPR）本週估計，若這波疫情獲得控制，2021年GDP成長率落在5.6%至5.8%，仍低於政府設立的6.5%目標。若疫情持續惡化，GDP成長率最差會降到1.8%。

截至目前，越南武漢肺炎確診人數2,311人，1月底疫情爆發後新增近700例，死亡人數35人、1,573人康復。

Photo Credit: 中央社 圖為1月29日在河內美亭（My Dinh ）客運站候車的返鄉過年的越南民眾紛紛戴上口罩。

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範