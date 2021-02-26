《動物狂想曲圖像小說1祕密小兔》：自從我來到小美家，就開始痛恨自己有一對長耳朵

文：張友漁

繪者：貓魚

Photo Credit: 尖端提供

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書籍介紹

本文摘錄自《動物狂想曲圖像小說1祕密小兔》，尖端出版

作者：張友漁

繪者：貓魚

【作者介紹】

張友漁，台灣兒童文學作家。花蓮玉里鎮人，專職寫作二十餘年。喜歡劇本，鍾情童話，熱愛小說。小說總是會讓小說家遇見一些事，或者說，小說家總是能遇見一些可以變成小說的事。更精準的說，小說家的眼裡，看到的都是故事，很多時候她覺得自己不過也只是一個故事。

出版過《壞學姊》、《悶蛋小鎮》、《今天好嗎？公主殿下》、《阿國在蘇花公路上騎單車》、《西貢小子》、《我的爸爸是流氓》、《喂，穿裙子的》、《再見吧！橄欖樹》、《聽說，月亮有一個書房》、《來畫一棵神奇的樹》，以及【小徒弟兔寶的創作課】系列：《吃紅蘿蔔的七種方法》、《有了三隻怪獸，然後呢？》、《送給大海的讚美》《森林裡的怪咖》……等四十餘本著作。

【繪者介紹】

圖、文改編者為貓魚（蔣孟芸）。因為想得太多去讀哲學系，畢業後想得太少決定去畫畫。總是宣稱擅長使用複合媒材，其實只是忍不住想把畫面弄髒亂。養了三貓三狗加一個人類小孩，生活中的煩惱都是創作的靈感。動物的處境，生活的態度與生命的意義是每天都會想起來的事情。不定期舉辦個展或聯展，最喜歡的創作形式是繪本，近期的作品有《沒有公雞怎麼辦》、《搭便車》等繪本。

【本書特色】

金鼎獎得主張友漁X波隆那入選插畫家貓魚首度合作！

改編自經典兒少小說《動物狂想曲》系列

原著小說入選第62次好書大家讀、文化部中小學生優良課外讀物推介

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航