新加坡就業調查：2020年新鮮人全職工作比例下降，五分之一從事兼職

昨日（2月19日）新加坡發布的四所大學應屆畢業生就業調查指出，2020年每五名應屆畢業生中，就有超過一名正在做兼職或臨時工作，這反映了「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情影響新鮮人的就業。

《海峽時報》報導，新加坡國立大學（NUS）、南洋理工大學（NTU）、新加坡管理大學（SMU）和新躍社科大學（SUSS）四所大學執行「2020年自治大學聯合畢業生就業調查」（Joint Autonomous Universities Graduate Employment Survey 2020 ），追蹤這四所大學的1萬1800名應屆畢業生，截至2020年11月1日共6個月的就業動向。

調查結果指出，畢業生在2020年從事兼職或臨時工作比例是22.3%，意即，每五名畢業生中，就有超過一名正在做兼職（part-time）或臨時（temporary）工作。

《海峽時報》根據調查報告指出，2020年畢業生從事兼職或臨時工作比例，比起2019年的7％，成長超過三倍。這個數字提供一個圖像，反映武漢肺炎疫情衝擊新鮮人就業的情形。

從事兼職或臨時工作的畢業生當中有一半（相當於全部畢業生的11.3%）是非自願的。比起2019年，非自願從事兼職或臨時工作畢業生的比例為2.4%，也有明顯的增加。

調查結果顯示，從事兼職或臨時工作的新鮮人，約有四分之三的人正在參加新加坡勞動力局 （Workforce Singapore）規劃的實習計畫「SGUnited Traineeships Programme」。在政府支持下，該計畫擴辦到2021年3月，因為疫情持續衝擊就業環境。根據官網資訊，該計畫招收2019年至2021年間，自大學、理工學院、工藝教育學院和私立教育機構等畢業生，提供為期六個月到各產業實習的機會，幫助畢業生發展技能，以因應當前經濟局勢。

《海峽時報》報導，正在參加實習計畫而到一家藝術工作室受訓的Gracious Pang，今年25歲，她大學主修美術，在嘗試這項實習計畫前，已花了一年左右尋找工作。「畢業後我找不到工作，接著疫情就發生了，讓謀職更加困難。」Gracious Pang說。Gracious Pang的雇主表示再訓練結束後，有意給予Gracious Pang全職工作的機會。

《海峽時報》根據調查報告指出，總體而言，不論是全職、兼職、臨時或接案的工作型態，有93.6%的人可以在畢業六個月內找到工作，比起2019年90.7%有所增長。找到全職工作的人，起薪中位數有3700美元（約新台幣10萬3337元），比起2019年3600美元（約新台幣10萬544元）亦有提高，研究指出，這是資訊科技和工程產業薪資持續增長的結果。電腦科學、網路安全和軟體工程月薪中位數4760美元（約新台幣13萬2942元），在找到全職工作的畢業生（約佔總體87.3%）中最高。

《亞洲新聞台》報導，昨日自治大學聯合記者會中提及，「六所自治大學會繼續在COVID-19的疫情中，支持他們的畢業生。」這份完整報告應包括新家坡六所自治大學，新加坡理工大學（SIT）和新加坡科技設計大學（SUTD）的結果將在數日後發布。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 新加坡國立大學National University of Singapore

封城世代

《亞洲新聞台》報導，武漢肺炎對就業、工作者和商業帶來長期影響，新加坡副總理王瑞杰在2020年6月演說中提及，全球「封城世代」的技能、就業和收入直到疫情結束都會受到影響。然而，王瑞杰表示，「我們必須致力於避免新加坡出現『COVID世代』的工作者和學生。」他指出，政府將努力避免武漢肺炎影響繼續惡化。

在各項解方中，促進職業流動性（job mobility）是一個可以繼續發展的方向。職業流動性指的是員工在不同級別的職位或工作崗位間的移動。

人民行動黨議員朱倍慶形容，武漢肺炎所引發的經濟衰退是空前的，在規模、深度和時間長度都前所未有，對於新鮮人的負面影響的時間恐超過3年。他建議，應鼓勵公司給予實習生轉正的機會。

「透過職位轉換，可以讓畢業生最後能更好的匹配到職業或工作。」新加坡大學社會系副教授Walter Theseira也回應此說，「因此，我們在思考如何促進就業機會時，是我們政策如何支持優質的職業流動性。」

不過，Walter Theseira沒有提到相關研究是在促進職業流動性上會遇到的結構性困境。一名新加坡大學社會系的經濟學家指出，一些值得憂慮的面向，包括勞動契約對轉換工作的限制。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒