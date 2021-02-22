Clubhouse開房間＆主持心法：12個常見問題逐一破解

文：李柏鋒

在Clubhouse上用了10天，目前有將近3萬人追蹤，開了約10間房間（Room，聊天室），累積了一些經驗，分享給大家。本文只是速記，介面很簡單，大家自行摸索，就不提供截圖了。我的Clubhouse帳號是@firefly88 ，歡迎大家follow並按下左側小鈴鐺追蹤。

在Clubhouse怎麼開房間？

Clubhouse開房間有兩種方式。第一種是直接按下方綠色按鈕「Start a room」，可以選擇要任何人都可以進來的公開房間（Open）、只有你追蹤的人可以進來的社群房間（Social），或是只有你指定才能進來的封閉房間（Closed）。右上角有「Add a Topic」，建議要寫上標題，大家才會知道這個房間在聊什麼。

開房間的人就是主持人（Moderator），如果完全沒有主持經驗，不建議直接開房。就算自認很會講話，一開房完全沒有人進來，或是人只有兩三個卻不知道要講什麼，可能會很尷尬或很有壓力，我會建議先以這五個階段練習：

先去逛別人開的房間 先在別人開的房間練習舉手當講者（Speaker） 可能的話，在房間自薦當共同主持人（Co-host）幫忙 找幾位很熟的朋友練習開封閉房間，狂練各種主持人功能 找兩三位主持功力好的朋友一起開房間，降低自己的負荷和壓力

第二種開房間的方式則是先預告，點選上面的日曆圖示，右上角有一個可以建立新活動的「New Event」的圖示，進去之後要輸入活動名稱、打算和誰一起主持（Co-host or Guest），然後設定時間、日期，寫好活動的描述就可以了，之後也都還可以按Edit改。

先預告的好處，是設定好之後你的追蹤者就會先收到通知，知道你在什麼時候會有什麼活動，比起上述的直接開房間來說，對於主持人和聽眾都更有準備，也算是一種「行銷」，而且也可以取得連結在其他FB、IG等社群分享宣傳。

如果已經夠熟練了，開始固定開節目，特別建議用預告的方式。但是不建議太早預告，畢竟人很健忘，除非你確定你的追蹤者會很主動地把這個活動輸入行事曆，我建議在前一天的晚上10點預告，這個時段線上的人最多，能被更多人看到，或是活動前一小時左右預告也可以，通知已經在線上的人等一下可以進來一起聊。

怎麼當Clubhouse的主持人？

要當稱職的主持人之前，要先確定自己開的房間是什麼性質，我大致上先介紹這三種活動：

如果討論的是知識型內容的活動，請想像一下這是一個論壇，大家更聚焦在知識而非互相連結與自我宣傳。 如果這是社群型的活動，請想像這是一個晚宴，大家可以互相對談與自我介紹，以及宣傳自己能怎麼幫助對方，主持人甚至要盡到協助大家互相連結的責任。 如果是娛樂型的活動，主持人要負責炒熱氣氛，並且認知到要讓最能娛樂大家的表演者能一直貢獻，也要能讓熱絡的話題能延展到更長的時間。

以我最熟悉的知識型活動為例，又可以分為三類：

單人主講：形式最簡單，難度最高。假設你的活動一小時，你自己一個人要講滿一個小時，完全沒互動，聽眾也沒離開，這是非常大的挑戰。 雙人、三人對談：形式中等，難度最低。因為你可以先與邀請的來賓先討論好大綱，甚至先培養默契，所以容易很多，可以是一問一答，也可以是一人裝傻一人吐槽等方式進行，但最容易犯的錯就是明明邀請了來賓，結果主持人自己講得太開心，來賓反而被晾在一旁沒有機會表現。 聽眾分享：形式最複雜，難度中等。要如何安排聽眾？主持人又該如何主持？因為形式複雜，所以特別需要主持功力，以下就會仔細介紹這種形式的活動該怎麼主持。有時候雙人對談的後半段也會開放聽眾分享，所以也很需要這種主持技巧。

Clubhouse主持人常遇到的12個問題

以下我先用12個問題的問答先幫大家解答一些疑惑，再來討論細節。

1、開房的一開始，人還沒進來，該怎麼避免尷尬？

一開始先準備三件事情來分享，一個是跟聽眾分享這個主題相關的時事（或是自己的生活小故事）來暖場，可以稍微唸一下新聞，同時也順便說說自己的觀點，因為是時事或故事，沒聽到也沒關係，有觀點也可以激發聽眾想跟你交流。

再來是你為什麼要開這個房間？簡單講個一分鐘就好，讓聽眾確認是不是來對了地方。最後，人進來得差不多了，就開始介紹這個房間今天會進行的大綱，以及設定好規則，這件事情最重要，所以要在最前面的開場先講，但是又不能是最早講，不然很多人會沒聽到。我的建議是，活動可以在設定時間的前五分鐘開始，然後按照三、一、三分鐘的長度來開場。

2、兩個人主持可以互相支援，一個人主持該怎麼做才不會手忙腳亂？

一個人主持最關鍵的是要很熟悉一切事情的進行，所以首先要很清楚主持的功能，包括如何打開與關閉自己的麥克風、如何讓舉手的聽眾變成講者、如何邀請聽眾上來當講者、如何把講者變成共同主持人、如何讓分享完的講者回到聽眾、如何暫停舉手功能、如何把聽眾的麥克風關掉、如何看目前房間的人數、如何觀察舉手聽眾的個人資料來了解這位聽眾、甚至是如何結束一個房間。

以上我列了十件事，你都要很熟悉，但還有更多事情要做，請務必自己列好清單。再來則是要專心做筆記，你得紀錄誰曾經說過什麼，在講者說完的時候你要簡單摘要他的重點，如果講者發問的話，你也要簡單重述他的問題來確認有沒有誤解，更重要的是，如果你發現講者說了三分鐘你一個字的筆記都寫不了，請趕快打斷講者，很可能是根本講話沒內容，聽眾也會走掉。

最後，請放鬆，如果需要幫助那就喝一杯（？），越輕鬆越不會手忙腳亂，你緊張聽眾是絕對聽得出來的，聲音太誠實，根本無法騙人。

3、主持人在聽眾問完問題要快速重述問題，有什麼比較好的技巧嗎？

第一，做筆記時，要用一般人能懂的語言，而不是講者的語言。例如我問「EPS是好的選股指標嗎？」你的重述應該要是「你剛剛問到，每股盈餘適不適合拿來選股，對嗎？」

第二，做筆記時，只寫重點，而不是流水帳，例如講者為了解釋自己為什麼問這個問題而說很多故事，細節就不必筆記，但是真正發問的那個問題要很具體的記錄下來。

第三，如果講者真的只用一句話問了一個問題，這時候你反而要反問細節，而不是直接回答，一來是你必須要清楚問這個問題的脈絡，二來也給自己思考如何回答的時間。通常越沒有脈絡的問題，越難回答，例如有人問「該怎麼理財？」不要直接假定這個人缺錢，也很有可能其實他很有錢，只是覺得資金閒置很可惜，所以要問清楚脈絡，才能給出對的回饋。

4、主持人在聽眾講完之後應該要重述重點，該如何做筆記？

首先，如果講者的發言很短，要做筆記但不一定要重述，而可以用鼓勵與感謝來取代，像是「哇！好有啟發的一段話，真謝謝你的分享！」，也能強化聽眾上來發言的信心與勇氣。

其次，如果講者發言很有料，一定要重述，並且可能之後還要再提一次，例如每30分鐘把剛剛的重點再提一次，增強印象以外，也會讓剛剛才進入房間的聽眾知道有哪些主題剛剛已經討論過了，隨時讓房間內的所有人知道剛剛曾經發生過什麼、接下來又會發生什麼，是主持人很重要的工作。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

5、如果聽眾講太久，要怎麼切斷他的談話？

看氛圍，如果氛圍適合分享人生經歷與故事，讓講者慢慢講無妨，故事是需要鋪陳，越來越精彩的，反而主持人要持續出點聲音鼓勵，而不是關掉麥克風一點聲音都沒有，讓講者不會覺得孤單。

但如前面所說，講了三分鐘卻寫不出一個字的筆記，講話很沒內容，那其實要動用一下主持人的特權，看是出聲音打斷「了解，所以你剛剛說的是……我想接下來可以讓另一位聽眾來分享一下。」如果聽眾還是自顧自地繼續講，那麼主持人就要點進講者的頭像，按黑色麥克風讓他靜音，畢竟是他先不禮貌在先，主持人還不幫聽眾控場，反而失職了。

最要小心的情況是，很多人其實是上來鋪陳自我推銷，這更要處理，我們下面再聊。分享一個技巧，主持人如果想避免聽眾講太久，可以把規則講清楚：「歡迎你，請你用30秒自我介紹，接下來有兩分鐘的時間可以發言，請你先把問題或是分享的重點用一句話講完，接下來才講細節。」

6、如果聽眾一直在自我推銷，要怎麼處理比較好？

如果這是社交活動，大家互相自我介紹甚至自我推銷很正常，可是如果這是分享知識的活動，主持人要很清楚這會讓聽眾很反感，要幫其他聽眾挺身而出，苗頭不對就立即打斷。但這沒有標準答案，例如主持人想討好某位大大，也是可以介紹對方的作品或產品，不過整個活動的標準要一致，如果主持人可以介紹，那麼講者自我推銷也就比較不好禁止了。

至於怎麼打斷自我推銷比較得體呢？其實可以先將對方靜音，然後跟大家公開說明：「剛剛講者的發言已經離題了，如果有興趣的聽眾，可以參考講者的個人資訊。讓我們先回到主題來，接下來歡迎……」

7、很多聽眾舉手，要怎麼發號碼牌？

我比較建議，一次放一個，要放多人的話，可以間隔一分鐘才再放人，這樣舞台上的順序就是發言順序。主持人要做好的一件事情是：把講者的腦袋準備好！例如「現在我們邀請A講者分享，下一位會輪到B講者，請先做好準備。」這樣B才不會突然發現自己要上台而腦袋一片空白。

同時也要再幫A準備好「歡迎A分享關於……的經驗，請先自介1分鐘，分享的時間有3分鐘，記得先把重點講出來喔！接下來把麥克風交給你。」這樣講者會知道要怎麼講，也比較不會離題。

另外，放人上舞台的時候，一定要看一下舉手者的「bio/profile」，一來主持人可以知道這個人有沒有問題、大概會分享什麼，做一下過濾以確保品質，二來主持人也可以筆記一下，等一下邀請這個人發表的時候，要怎麼介紹這個人。

8、舞台上應該放幾個人才不會太亂，讓聽眾自己聊起來不理主持人？

安排舉手者發言有很多種可能，例如一次只開放一個、一次開放台上有六個、一次開放十幾個，每一種的氣氛都會很不同。假設是比較輔導、諮商的活動，一次只開放一位與主持人對談是比較理想的，假設是經驗分享類的活動，台上有六位講者就夠了，通常是兩位主持人、四位來賓，畫面上也比較好看，一位分享完，請他下舞台之後，請另一位上來準備。

至於一次有十幾位，主持人這時候常常很難掌控，因為大家會互相給回饋或是搶麥克風，這也可能是熱鬧的，就看房間的氛圍，也有一種做法是一開始大家都規規矩矩的聊，台上只有六位講者，最後十分鐘大開放，有點像是活動結束散場時大家各自找人聊那種感覺。

9、主持人如果找助手，助手該做什麼事？

首先，助手不是負責主持人不想做的事，像是我認為做筆記是主持人自己要做的事情，因為要逼自己可以專心聽聽眾，所以跟內容相關的事情都是主持人要自己做的。而助手則負責內容以外的其他事項，像是讓舉手的人上來、將忘記關麥克風的預備講者靜音、提醒主持人要注意時間、告訴主持人房間人數開始往下掉要注意節奏、告訴主持人有大咖進來了等等的事情。

所以助手要跟主持人另外用LINE或是其他通訊軟體可以即時私訊，也可以請聽眾如果不想上台分享，但又有話要說，就私訊給助手，由助手來決定要不要提交給主持人幫聽眾念出來。而主持人也可以私訊助手針對講者的發言做好事實查核，如果講者提供了錯誤資訊要即時更正，否則專業可能會受到質疑。

另外，助手最好也能當主持人，如果這個活動長達三、四個小時或更久，主持人一定要去喝水、上廁所甚至吃飯，這時候另一位就可以替補當主持人。我也遇過垃圾車來的時候，大概有三到五分鐘不方便打開麥克風，這時候就可以由助手替補。

最後，助手也要負責後勤，像是這場活動是不是要錄音下來，事後提供筆記文章在社群分享？那麼錄音就由助手協助，至於要另外找人寫筆記，那就看怎麼規劃了。

10、如果是對談，怎麼讓聽眾有參與感但是又不影響對談？

如果要營造活絡的氣氛，可以把講者都設為主持人（會有綠色星星），但同時把大量聽眾設為講者（麥克風都關閉）。只要把規則講清楚，其實是可以營造出氣氛的，例如聽眾覺得講者講得很棒，可以一直按麥克風，圖示上的喇叭就會閃爍，像是鼓掌一樣，而講者分享完之後，也可以邀請大家打開麥克風一起鼓掌和歡呼。

而主持人要特別小心的是有人會鬧場或不配合，所以在參與感和安全控場之間，要做出取捨。

11、如果是QA，怎麼讓聽眾覺得很有料？

這邊指的是聽眾問自己切身的問題，主持人身為專業人士而提供建議，所以主持人除了要有專業以外，反應速度也要很快，一開始能力不足的時候，很容易過了好幾個小時才想到那個問題應該怎麼回答比較好。

我的建議是：一開始爛很正常，但是要讓自己持續進步，所以不管對方問什麼，第一個要做的事情就是把問題筆記下來，經過一段時間，就會發現該出現的問題都出現了，而你漸漸也能講出最好的版本，就像我現在所寫的這12個問題，你自己也可以試著回答看看。

再來，第一次回答又該怎麼回答呢？在確認為你對問題的理解是對的，也搞清楚之所以會有這個問題的脈絡之後，如果是有解決方案的問題，就將解決的方式步驟化然後清楚的一步一步說明，如果是有很多可能的，就分享一下「三」個可能性給他參考。

舉例來說，如果問該怎麼準備高普考，這可以步驟化：先把書讀完、做完五年的考古題、整理重點筆記、再做五年的考古題。但如果是出社會該怎麼選擇職業，可以分享可能性：找大公司，好處和壞處是什麼？找新創公司，好處和壞處是什麼？找本業的工作，好處和壞處是什麼？

12、主持人如何讓半路進來的人知道房間在幹嘛？

在主持人有做筆記的情況下，我比較建議大約每30分鐘讓房間可以「重設」，主持人可以告訴剛進來房間的人主題是什麼、剛剛討論了什麼、規則是什麼、接下來會做什麼、剛進來的人可以怎麼做。

圖片來源：作者提供

設定Clubhouse房間的規則

以下是主持人在設定房間規則可以思考的問題：

如何排隊？一次台上會幾個人？ 要不要限制發言時間？時間到要不要強制靜音？ 發言要不要有格式？要先自介？要先講重點再講細節？ 上台發言後要不要下台？由主持人設定還是講者自己設定？ 可不可以插隊？還是趕時間可不可以私訊助手？ 房間規則用唸的？還是活動期間會寫在主持人的「bio/profile」裡面？ 舉手發問的人，要不要把問題寫在自己的「bio/profile」讓主持人篩選？ 名人進來要不要邀請發言？算插隊嗎？還是讓他靜靜參與？ 有沒有既定的活動結束時間？

Clubhouse的主持心法

要展現的是真誠分享的心，而不是炫耀自己很厲害很專業，沒人在乎你 要謹記兩難的時候就選擇讓氣氛舒服，主持要很專心聆聽才是對所有人的尊重，幫助分享者發光發熱才是盡到這份工作的責任 要有個人的風格，也要有個人的立場，但是更要讓所有參與者清楚這個房間的規則與界線 要持續不斷幫房內的人產生「有意義的連結」，社群的緣分是一切故事與成就的開始 要在知識密度與輕鬆氣氛之間取得平衡，不要太嚴肅但也不要什麼都學不到，設法找出啟發，所謂的啟發就是讓原本的認知往上升級 要掌握節奏與韻律，每段內容約3－5分鐘，有高潮也要有平靜，悲傷故事之後要來點開心的笑話，歡樂的分享之後要來點深刻的省思。 這是你長大之後重新學會講話，請努力學更要勤勞練，能不能在Clubhouse上爆紅或是變現不一定，但保證受用一輩子

本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航