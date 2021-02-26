《科學的人文》：你一個中國人，憑什麼來批評我們美國人的經濟？

文：陳敏

謀作而大興

1964年的美國，對初來乍到的我而言，這裡的富足就像是孔子所倡導的「大同世界」，天下為公，選賢與能，講信修睦，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養，社會福利很好。規範的市場經濟，良好的社會秩序，故外戶而不閉⋯⋯。在這裡，孔子的理想幾乎都實現了。

我在加州的柏克萊大學（University of California, Berkeley）拿到的科學獎學金，是我在台灣做銀行家的父親薪水的四倍，我的獎學金可以供給我在台灣的兩個弟弟和兩個妹妹的大學費用。那個時代生活條件極度優越的美國，在我們這些口袋空空的外國留學生心目中，簡直就像天堂。

1989年，蘇聯垮台，史丹佛大學的政治學家弗朗西斯．福山（Francis Fukuya-ma）於該年年初發表《歷史的終結》（The End of History）一文，斷言民主制將「成為全世界最終的政府形式」。因為冷戰結束，不再需要粒子加速器來發展新武器，美國把正在營建中最大的加速器及丁肇中博士與我尋找希格斯玻色子（ Higgs Boson）的研究計劃取消了，這政策導致了許多高能物理學家失業。美國接著更做了一連串離經叛道而且很危險的事情。

《禮記．禮運》篇裡說：「是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。」儒家理想的「大同社會」，是奸邪之謀不會興起，盜竊禍亂和害人的事情不會發生的社會。

美國當時的情況正好是「謀閉而不興」的反義語：「謀作而大興」——國家通過立法來實施公然的盜竊，失業的高能物理學家們靠聰明才智與高深的數學技術來謀生、牟利。他們把或然率應用發揮到了極致，為華爾街的財團們發明了衍生性金融商品（derivative），因為賭博是在暗中進行而不需要每天結帳，這樣就可以讓投機者無限制地豪賭狂賺。1

接著，當時最大的投機對衝基金LTCM（長期資本管理公司），它的董事包括來自史丹佛大學與哈佛大學的兩位經濟學教授，以「一種確定衍生性金融商品價值的新方法」著稱的1997年諾貝爾經濟獎的得主，竟然在1998年宣布破產，要國家來拯救。哈佛大學的校長勞倫斯．亨利．薩默斯（Lawrence Henry Summers）說服國會將銀行的資本風險由10：1提高到50：1，目的是為了讓銀行多賺一些錢，國會竟然通過了！

銀行開始把錢借給大家，用的是歷史上的「可能違約率」。比如，歷史上杭州的房價只漲不跌，買了房子會倒閉的機率很小，就可以無限制地借錢給大家。銀行又認為每一個貸款都是獨立的，所以，若是貸100個房子，要同時倒掉2萬個房子的可能率就更低了。銀行沒有考慮到，房價要跌的機率有時是相連的，是各個城市一起、各個國家一起跌的。他們認為把房價貸款出去以後，房價會跌的可能率太小，所以他們貸款的信用度都是最高級別，比中國政府的國債級別還要高。

在這種情況下，每個人都受益，銀行的總經理有獎金，職員有獎金，負責發放貸款的人有獎金，經紀人有傭金。而買房人的條件差到什麼程度呢？有人要買100 萬的房子，可是他沒有工作，沒有收入，也沒有存款，銀行借他105萬，因為除了屋款，他還需要5萬元的裝修費，當房價漲到120萬的時候，他就可以把借的105萬還掉，還有15萬去買第二棟房子。每個人都得到獎金，買房人又發財了，真是天下大好事。但是不這麼做的人就會被銀行或者交易所開除，這是一個劣幣排斥良幣的市場氛圍。

我的姪女佩佩剛從哈佛大學畢業，有著人人羨慕的工商管理學士文憑，但她實習幾個月之後，做了一個決定——辭職轉去學獸醫。

我問她為什麼要轉行？

她說：「我不能用連我自己都不相信的投資項目，去蓄意欺騙我的顧客與老闆。」

但是像她這樣的人很少，更多的是奔向金錢和財富而去，只要能賺錢，什麼事都可以做。所以從1995年開始，一直到2008年，銀行不停地把錢借貸出去，投機者不停地使用衍生性金融商品進行大賭博，借款人可以把貸來的錢借給另外一個人。

貸出去的東西，銀行評估它是最可靠的，就可以賣給另外一家銀行，那家銀行又可以賣給另外一家銀行，最後這個衍生性金融債務高達600兆美元，是全世界每年總生產量（GDP）的十倍。這是一個「謀作而大興」的時代。人們為了賺錢，不擇手段，想方設法地謀取利益，不惜坑蒙拐騙。這麼龐大的一個倒立金字塔，就支持在許多沒有頭期付款，房價超值的房屋買賣契約上。所以我的結論是：美國經濟隨時都有可能崩潰。

對於這樣的時代特徵以及社會價值取向，就需要有批判性的思維來加以分析、判斷和抵制。如果你不加判斷地隨波逐流，甚至想亂中求勝，貪得無厭，聚斂財富，也許你會得手於一時，但總有一天，你會因此而吃大虧，因為你的內心裝滿了貪欲，當你賺錢的能力越強，其實越與魔鬼趨同。

所以，科學的研究方法也好、科學的思維方法也好，都不是簡單技術派的技術分析和理論研究，你要清楚一點：不能把自己的內心出賣給魔鬼。

註解1.希格斯玻色子（Higgs boson）是標準模型裡的一種基本粒子，是一種玻色子，自旋為零，宇稱為正值，不帶電荷、色荷，極不穩定，生成後會立刻衰變。希格斯玻色子是希格斯場的量子激發。1964年，英國物理學家彼得．希格斯提出，又稱為「上帝粒子」。

註解2. Derivative financial debt，例如信用違約交換（credit default swap，縮寫CDS）是一種金融衍生產品或合同，允許投資者與另一位投資者「互換」或抵消其信用風險。

次貸大危機

2007年2月的時候，我覺得美國的經濟非常危險，就寫了一篇文章發給將要退休的那些親戚朋友們，提醒他們在退休之前，還有最後一個使命，就是警告你的家人朋友，美國的經濟有很大危險，要他們準備好如何應對經濟大危機。

到了2008年9月5號，麻州大學邀請我到麻省最大的一間公司易安信雲端公司（EMC2） 介紹中國文化。當時正值奧運會在北京開幕，講到開幕式中演出的「中國理想的大同世界」，我說，「美國真是好，中國三千年來想要做的大同世界，美國幾乎都做到了，而且實踐了六十年。」

然後我的話鋒一轉，繼續說，就是因為這個「謀作而大興」的衍生性金融債務高達六百兆美金，從一間銀行轉到另一間銀行，再從另一間轉到別間銀行，轉到中國，又從中國轉回來，都是黑帳，誰也不知道誰欠了誰多少衍生性金融債務。只要有任何一個環節出了問題，就會對經濟造成重大的衝擊。這麼龐大的一個倒立金字塔就支持在一些沒有頭期款、房價超值的房屋買賣契約上。所以我的結論是：美國經濟隨時都有可能崩潰！

在場的聽眾多半是博士和碩士，他們聽完之後很不同意，也極為不滿，但他們不審查或者反駁我的理由或結論，卻只是說：「你一個中國人，憑什麼來批評我們美國人的經濟？」

那時，我在麻省理工學院已經教了四十年的書，但他們依然認為我是中國人，沒有資格批評美國的經濟。這種格局就令人很無語。這麼一個以愛因斯坦相對論為招牌的雲端公司，為什麼會聽不懂在他們面前即將來臨的災難？也許那些攻擊我的人，已經投資了與衍生債券相關的住房或其他投資，因此不希望我來探討這個問題，把大氣泡戳破。一位仍然在那邊教中文的老師後來告訴我，她聽到其中兩個攻擊我的人討論說，「銀行必須降低我的房貸，因為我的房子現在只值房貸的一半，不降低，我就不要這個房子了。」

距我這次演講僅僅十天後，幾乎是在一夜之間，衍生性金融債券突然從最高的AAA等級跌到像沒有人要的垃圾，銀行以及其他的金融機構開始倒閉，人人自危，就怕你借錢出去的那家銀行或者顧客會有不為人知的黑帳而倒掉，全世界的經濟到了崩潰的邊緣。

兩個星期之後，我應邀再次到麻州大學演講。演講結束以後，一百多位聽眾圍著我，大多數是麻州大學的老師們，他們焦急地問：

「您講的都應驗了，現在我們該怎麼辦？ 我的退休金該怎麼辦？ 我的退休金帳戶401快要變成101了！」

我給他們的建議是： 股市狂崩之後，要準備買，而不是賣。我現在最大的投資項目Nvidia就是在2008年10月15日，每一股以6.9美元買的，到現在（2020年12月4日）一股是541 美元。Nvidia 從很小的製圖芯片公司，變成世界上最大的人工智能電子公司。人工智慧最重要的一部分，就是快速而精準地分析我們所看到的圖像，然後採取行動。Nvidia的創辦人黃仁勳（Jenson Huang）也是從台灣來美國的一代英才。

在這個瘋狂崩潰的金融危機被我不幸言中之前，人們都覺得我是危言聳聽，覺得美國政府是高瞻遠矚、無所不能的，覺得美國的經濟專家和銀行家們是精明到了極點、技高一籌的人。他們被欲望和自負沖昏了頭，而到了危機真正到來的時候則束手無策。

當經濟崩潰之後，哈佛、麻省理工學院等名校的政法商學院的教授們，與政府金融界的專業人士、華爾街的人士以及美國聯邦儲備銀行的幾千個經濟財政研究人員，居然聯名發表一篇文章，承認他們當中沒有人覺查到經濟會突然崩潰。如此眾多的專家，包括麻省理工商學院的教授，他們具有動物般的從眾心理，跟著領導走。因為從1995到2008年，美國這些歷任總統、高層領導們一致主張，每一個美國人都應該有自己的房子，不論貧窮還是富有，居有定所，是美國人物質生活的最基本條件。既然在上位者如此認為，這些專家學者們也就一窩蜂地跟隨著吹捧，那樣他們才能名利雙收。

之後的幾年裡，中國在基礎設施方面的巨大支出和世界有能力儲蓄的人們，基於對將來生活的恐懼，而發生的不自覺儲存行為，幫助聯邦儲備銀行收回了大量印刷的額外美元，最終暫時拯救了這場大衰退。美國前總統歐巴馬終於在2020年承認，美國推遲了對中國的經濟戰爭，因為美國需要中國來挽救這場重大衰退。

當經濟崩潰時，政府根本就是被華爾街的人所操控，聯邦儲備銀行用納稅人的錢投資七萬億美元來拯救一些金融機構。當這些參議員與國會議員決定救A 銀行而不是救B銀行的同時，就打電話給他們的助手去買A銀行的股票，賣B銀行的股票。也就是，在大家還不知情之前，他們已經大賺一筆。而且，他們這樣賺錢，雖然完全不合理，但卻完全合法，因為是這些議員們制定了這些法律，他們縱容自己可以這樣做，而別人卻不可以。

中國的貪污經常是不合法的，所以才有官員被繩之以法。而美國的貪污，雖然不合情理，但經常是合法的。當權者可以使用「謀略」，悄悄地在人不知、鬼不覺的情況下，制定對他們自己有利的法律，或把已有的法律修改得對自身有利，所以美國鮮有銀行家、政府官員及國會議員因貪污而被法辦的案例。美國的猶太人士掌控著美國的金融界，他們利用政權控制全世界的金融，包括中國。

大家應該記得2015年時中國的股票暴漲暴跌，這是因為華爾街人士與中國一些投機團體在操縱，他們先操縱股票大漲，吸引大家去買，等大家買了之後再操縱使之暴跌。一家每股28塊錢的 ETF（交易所買賣基金）CAF（Morgan Stanley﹝中國基金﹞），居然在中國的股票暴跌之後，一天之內，分紅4塊錢的股利，跟8塊錢的資金賺錢回報。

以上這些就導致了美國青年（尤其是學生）的不滿，學生們到華爾街示威遊行，結果被打壓，致使美國青年對十五年來的美國政壇渴求唯利是圖的激進派的改革極為不滿。

2016年，美國總統大選，全民意見分裂到以上列舉的兩個極端化例子，以致選民沒有什麼好選擇，只能在因為電郵醜聞而被撕破假面具的偽君子，與賠錢就破產、賺錢就逃稅的真小人之間，勉為其難地做個取捨。

什麼是偽君子？他們表面上總是對你笑臉相迎，但是暗地裡不知道在設計怎樣惡毒的圈套，要整你以圖私利。

什麼是真小人？他們喜怒形於色，就像一條餓狼，講明了他要吃你。大家都知道「餓狼與羊」的寓言故事，餓狼要吃小羊就說：「你去年把我的水弄髒了。」

小羊回說，「去年我還沒有出生呢。」

餓狼並不聽小羊的解釋，儘管沒有藉口，狼還是把小羊吃掉了。

所以孔子說：「君子喻於義，小人喻於利。」

小人唯利是圖，小人隨時可以毀約。小人掌控金融業，隨時可以使貨幣、債券貶值。

所以，不論對於經濟、金融還是政治，都需要用批判性的思維方式來審視。我們要警惕這些政治家、經濟學家和銀行家們，他們口口聲聲說為國為民，不一定就是他們的心聲，甚至只是他們用以謀私的障眼法。你如果能批判性地加以判斷、預防，從而防患於未然，就能更好地保全自己，更好地識破他們的計謀。

書籍介紹

本文摘錄自《科學的人文：一位物理學家的人文之旅》，商周出版

作者：陳敏

【作者介紹】

世界知名物理學家、美國麻省理工學院（MIT）物理系終身教授。 1940年5月6日出生於雲南大理，在台灣度過青年時期。 台灣東海大學畢業，1969年獲美國加州柏克萊大學（UC Berkeley）哲學博士學位，畢業後入麻省理工學院工作至今。歷任研究員、助理教授及副教授，1983年晉升為終身正教授。

從事科學研究60年，陳敏教授最大成就之一在於1970年設計了精準的垂直彎曲雙臂質譜儀，直接導致了J粒子的發現，此物理界重大發現最終獲得諾貝爾獎。

【本書特色】

收錄作者五十餘年來在美國求學、從事科學研究的科普散文，以及2014～2019年間作者在美國麻省理工學院、中國浙江大學、電子科技大學與澳門大學、台灣東海大學、清華大學等地演講的內容。

記錄他以物理學家的科學專業背景推動人文教育紮根。

全書涵蓋作者的科學研究經歷，對中國哲學、詩詞與科學關係的研究與反思、旅遊雜文，完整記錄他一生遊走在科學與人文之間的所做所見所感所思。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航