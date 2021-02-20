江啟臣宣布競選連任國民黨黨主席，對手除趙少康、張亞中可能還有韓國瑜？

國民黨黨主席改選將在今年7月舉行，除了知名主持人趙少康日前宣布參選外，孫文學校的張亞中也在日前獲得「中評委」資格，宣布投入黨主席選舉；而面對挑戰的現任主席江啟臣，則在今（20）日中午於臉書上宣布將投入競選連任，並強調自己會全力帶領國民黨重返執政。前高雄市長韓國瑜近日也有所動作，被視為復出「起手式」，讓7月選戰開始熱鬧起來。

江啟臣：我不是過渡者而是造王者

日前才剛剛被《時代雜誌》選為「未來明日之星」的國民黨黨主席江啟臣表示，自己上任時，國民黨的支持度還不及民進黨一半的低谷，一步一腳印，終於爬升至今天的「比肩而行」；國民黨提出的「護食安、保民主」公投，始終獲得超過65%民眾的認同；而「青年訓練營」報名場場爆滿，去年更有超過3500位年輕人，投入國民黨改革前行的行列。

江啟臣強調，改革沒有回頭路，從一開始就任的「生存」，到體質的「調整」，一直到邀請社會支持力量回到國民黨的「壯大」，他不是國民黨復興之路的「過渡者」，而是立志以無私初心為國民黨在2022與2024，找出最能勝選對象，扮演國民黨重返執政的「造王者」。他也強調，打好2022勝選基礎，贏回2024全民信任，是國民黨未來最迫切的政治目標。

因此他宣布將投入今年國民黨黨主席選舉，繼續深化國民黨的改革工作、實現「護食安、保民主」公投，並以宏觀的政策與願景，爭取全民的認同，帶領國民黨重返執政。

張亞中宣布參選，並向趙少康「下戰帖」要求辯論

孫文學校總校長張亞中雖然上次試圖代表國民黨參選總統失利，但他不氣餒，日前再次透過臉書宣布，將參選下屆的國民黨主席。

國民黨17日宣布增聘中廣董事長趙少康、張亞中等6人為中評委。按規定，入黨超過1年且曾任中評委或中央委員，才符合參選黨主席的資格；過去因資格不符，無法投入主席選舉的張亞中這次終於獲得「入場券」，他表示，在目前的艱難時刻，任何有理念與有能力的同志，都應該勇於承擔挽救國民黨的重責大任，這也是他參選的動機。

張亞中表示，在這裡要沉痛的質問國民黨的諸位天王與領導，這些年到底幹了些什麼事，為什麼這樣一個光榮的政黨會以短短20、30年的時間頹唐、破敗、屈辱到如此程度；他更直指，當大家期待黨內天王扮演救世主時，大家得到了什麼，連最基本的九二共識都不知弄到哪裡去。

張亞中說，如果有機會擔任黨主席，國民黨將會再度成為為國家民族復興而努力的政黨，國民黨也會保證提供給大家一份足以使兩岸走向和平的具體方案。

張亞中昨天上午接受廣播節目專訪時更向趙少康下辯論戰帖；他表示聽過趙少康對兩岸關係不少的發言，例如經濟靠中國、國安靠美國，以及要與美日中保持三角等邊關係等，他與趙少康理念有出入，所以要互相交流指教。3月辯論兩岸關係、定位、兩岸到底怎麼走；辯論形式、時間由趙少康決定。

他說，不管趙少康會不會參選黨主席，但若趙少康將來想選總統，希望不要拒絕辯論兩岸關係，讓他一介平民對上政治金童，這樣辯論對國民黨也有好處。

不過目前趙少康要競選黨主席，仍有「黨權未滿1年」的資格問題，國民黨中常委是否會為了趙少康修改規則，再次招致「因人設事」的批評，還是未知數。

韓國瑜連兩天深夜發臉書，「公益謝票」是復出起手式？

前高雄市長韓國瑜在遭到罷免後沉寂多時，近日又重新活躍起來。半個月前才公開表示支持趙少康，這兩天又每到深夜就發臉書，18日先是指控國民黨對前總統馬英九「政治追殺」，昨晚又宣布自己將展開公益之旅，用行動表達對支持者的感謝，並在YouTube推出「韓先生來敲門」系列影片，將為大家敲開庶民溫暖良善的門，呼籲大家訂閱追蹤。

韓國瑜強調，雖然他已經卸下公職，仍不忘「莫忘世上苦人多」初衷，與大家站在一起一直是他不變的初衷；並強調這不是什麼「起手式」，是一直想做也該做的事。不過近日各種風聲不斷，包括指韓國瑜可能會參選台北市、桃園市長，或是回鍋國民黨競選黨主席的聲音都有。韓國瑜的動作頻繁也更加引人議論。

而上次競選黨主席失利的前台北市長郝龍斌，昨日接受媒體訪問時則表示，希望趙少康能拿到參選黨主席門票；他過年時曾與韓國瑜碰面，他向韓國瑜致敬，因為韓國瑜能放下參選主席的可能，全力支持趙少康，這就是團結的開始。

郝龍斌說，他也了解韓國瑜正在為趙少康排除選舉障礙，盡心盡力不容易；如果黨內的人都是這樣的心態，國民黨就有希望。趙少康適不適合當主席，交給黨員決定，而國民黨應建立起大家公平競爭，選贏的人全力做，選輸的人全力配合的文化，而不是表面宮廷文化，或對內砲火猛烈，但對民進黨卻一點辦法都沒有。

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核稿編輯：楊士範