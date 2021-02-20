第一批AZ疫苗通過緊急授權將抵台：到貨時間、防護力、副作用一次看

中央疫情指揮中心今（20）日宣布，透過疫苗全球取得機制（COVAX）平台取得的首批20萬劑AZ（阿斯特捷利康）疫苗，食藥署已通過緊急使用授權，若一切資料完備，抵台後最快7天可接種，目前也正在緊鑼密鼓進行莫德納（Moderna）疫苗的緊急授權。

指揮中心莊人祥透露，食藥署完成的是德國、韓國與義大利這3國家生產由英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca）合作開發的AZ疫苗，未來這3個國家生產的AZ疫苗，如果有隨附檢驗報告，7天之內完成審查和檢驗封緘，如果沒有附檢驗文件，可能需要40天才能完成審查。陳時中強調，有向COVAX要求，分配到的疫苗不能是從中國生產製造。

至於最快什麼時候可以施打？指揮官陳時中表示，還是要看疫苗什麼時候到貨，抵台後最快7天內可以施打。COVAX委託UNICEF負責配送，目前不知道什麼航空負責空運。

外傳法國施打AZ疫苗產生副作用，導致當地醫院職員和第一線工作人員請病假，法國衛生當局已下令暫緩施打瑞典部分地區也暫停接種，為此陳時中表示，台灣高度重視法國等地傳出不良反應的情形，但由於數目不多，不良反應事件還是需要做區隔，加上施打AZ疫苗數量比較多的英國並沒有異常的情況，目前政策不變，還是會持續注意國外政策與數據。

陳時中表示，國家有責任監控疫苗不良反應，供國人參考，如有特別嚴重的狀況，也不排除停止施打，但還是要根據科學證據。陳時中說，台灣是疫苗施打率高的國家，國內專家對這部分的研判經驗是夠的。

台灣買了哪些疫苗？

台灣主要透過3種不同管道取得疫苗，分別是疫苗全球取得機制（COVAX）平台、台灣自行向外國藥廠購買、及預購國產疫苗，掌握近3000萬劑疫苗。

疫苗來源 廠牌、數量 交貨時間 COVAX配額 AZ疫苗：20萬劑

其他廠牌：456萬劑 首波AZ疫苗將在近期到貨，時間未定 藥廠訂購 AZ疫苗：1000萬劑

莫德納疫苗： 505萬劑 5、6月間分批到貨 國產疫苗 2家本土疫苗廠商，共1000萬劑 未定

疫苗防護率為何？

目前台灣確定獲得的AZ、莫德納疫苗，AZ疫苗平均防護率為70%，莫德納疫苗防護率較高，近95%，兩款疫苗都需要施打2劑。

價格方面，AZ疫苗售價大約新台幣117元，莫德納疫苗較貴，約新台幣978元。

疫苗有副作用嗎？

AZ疫苗有高燒、頭痛、身體產生免疫反應等現象，相關症狀通常約一天之內就會消退。

在歐洲已批准的其他款疫苗，如輝瑞藥廠（Pfizer ）疫苗、莫德納（Moderna）疫苗，也有相似短暫副作用，包括發燒和疲倦。

誰可以先施打？

第一順位：是維持醫療量能的醫事人員（約33.2萬人）

第二順位：中央及地方防疫人員，涵蓋3大類族群，包括維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員、可能接觸個案的第一線防疫人員及協助居家檢疫或送餐的村里長人員、可能與入境感染者近距離接觸的機場運送人員（約14萬人）

第三順位：為維持治安等社會機能的警察、憲兵等（約9萬人）

第四順位：為維持社福照護系統的安養、養護、日照、長照照顧工作者（約15.8萬人）

第五順位：為維持國家安全及正常運作的軍人（約20萬人）

陳時中說，未來疫苗會按各族群優先順序開放接種，一個族群沒打完就往下繼續開放，若再有新的疫苗進來，仍然維持原本的優先順序，如果第一次對疫苗有疑慮、想晚點打也沒關係，優先順序都保留著。

要去哪施打疫苗？

陳時中表示，疫苗保存溫度有-70度、-20度、2-8度等不同條件，保存溫度在2-8度疫苗施打與流感疫苗無異，但如果是-70度保存條件比較嚴格，將會在區域級以上的醫院施打，施打地點都要經過審查和簽約才能做。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範