在Clubhouse分享性騷擾經驗卻被檢討，赤裸的互動有可能受到更深的傷害

在社交軟體Clubhouse爆紅後，新興的社交方式讓許多人有機會藉此跨到異溫層互動，分享自己的創業或旅遊、工作經驗，又或者是單純生命經驗。也因此有機會碰撞出許多獨特的火花，讓這個新興的社交方式，一下獲得許多人的關注。

在參與Clubhouse的過程中，我也從網友的分享與討論中獲得許多學習，但是在聆聽的同時，也讓我觀察到Clubhouse的獨特性所帶來的風險。跳過文字直接展現聲音，讓每個人的存在更直接的暴露在社群之前，赤裸的互動得到的可能不只是收穫，也可能是傷害。

聲音的力量，讓使用者有機會直接交流經驗與想法

Clubhouse作為社交軟體的特性，是其中沒有任何文字與圖片的成分，只透過聲音的方式與不同人交流。每個人可以開屬於自己的「房間」並成為主持人，一般的聽眾只能夠聽主持人講，就像是Podcast聽廣播一樣；但是如果獲得主持人的邀請，或者以「舉手」的方式獲得主持人同意，就可以直接與主持人及其他一同受邀的人互動。

由於聽眾可以自由進入每一個公開的「房間」，因此有機會直接聆聽並參與各種不同主題的討論。例如在網紅愛莉莎莎在發生排毒療法的爭議後，就藉Clubhouse與包含蒼藍鴿在內的許多醫界人士討論醫療與自然療法。

而我自己之前也參與過談媒體流量與行銷策略、談新冠肺炎疫苗注射與出國解封計畫等房間。如果不是Clubhouse的關係，我應該不太會有機會直接接觸到相關的專業人士，因此使用這個軟體確實讓我有許多特別的體驗。

而在Clubhouse上非常紅的一種房間，不是談專業的見解，而是分享個人在特定主題的經驗。幽默的像是出國最好笑的經驗、撞鬼的經驗，或者比較複雜的有原生家庭的成長經驗、感情分手的經驗等等。

這些經驗也許每個人都有，但如果不是透過Clubhouse，可能很多人都不知道有這麼多人原來跟自己一樣。而也是透過聆聽的機會，讓許多人的故事得已被了解，也發揮了支持與療癒的功能。

在不安全的環境揭露經驗，有可能受到更深的傷害

身為一個諮商心理師，我們的職業經常就是聽許多人分享他們的經驗，因此非常理解在不安全的環境下，揭露過深經驗可能帶來的風險。雖然Clubhouse只是一個社交軟體，但許多人分享揭露的卻是他們真實而赤裸裸的故事，也許有人分享過後得到的會是支持，卻也可能在一個開放且匿名性的空間裡受到傷害。

也許有人會有疑問，講一講不想講就停止就好，這有什麼風險可言？但是很多時候過於創傷的經驗，就像是潰堤邊緣的水庫，之所以沒有崩潰只是一直在邊緣硬撐。但只要有一個機會訴說，就像是給這個水庫一絲細縫，各種難過痛苦憤怒就可能從中一口氣爆開。

萬一情緒真的潰堤了，說的人有可能被過去的經驗淹沒造成二度傷害，而且很難讓情緒與認知回復平穩的狀態，他可能只能一直哭，卻完全沒有辦法控制住自己停止。

在一般的社交軟體中，其實並不需要擔心這樣的狀況發生。因為包含臉書或IG在內，社交軟體大多是透過文字，不會有機會這麼直接讓人談自己的經驗。而且透過文字的形式表達時，想法與情緒會經過一定程度的整理，那都是讓人緩衝的空間，可是這個空間在只有聲音的Clubhouse上卻消失了。

你可以直接講、任意講，然後別人還會直接給你回應，只要任何一個分享的人其實狀態沒那麼好，可能他都不知道自己會講到一發不可收拾、講到哭到不知道自己在說什麼。其他的聽眾面臨的就會是聲音那頭極大的情緒壓力，屆時無論對分享的人或是其他人而言，都不是一個好的結果。

甚至要是這個人的狀況更糟，他還有自殺或急症發作的風險，眾人就會在房間中被推進混亂的漩渦，卻做不了任何事情。

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而且當我們分享經驗的時候，希望得到的一定是支持與理解，但實際上我們卻無法確保主持人或是其他聽眾會有什麼反應。

在前幾天就有談性騷擾經驗的房間，變成檢討受害者大會，原本參與的人應該是想藉此說明性騷擾的發生無所不在，而且他們因性騷擾而難過痛苦。但當其他的聽眾無法理解，甚至是將自己的偏見投射出來時，分享的人好不容易說完自己的經驗，得到的卻是最直接的否定與價值判斷，讓自己被眾人的意見凌遲，然後再受傷一次。

在分享前做好預備，才能讓自己從中獲得收穫而非傷害

因此使用Clubhouse分享經驗時，一定要先做好預備，才能讓參與的過程得到正向的結果。下面幾個是我認為可以給大家參考的方向：

1、事先篩選主持人

主持人在房間中有很大的權利，決定誰能發言誰不能發言，因此一個適當的主持人可以確保談論的過程維持在尊重與支持的氛圍。反過來一個主持人只希望用勁爆的話題吸引關注，在言論失控時不會出手制止，甚至輕易給不同的發言加上價值評斷。這樣的環境可能就要小心，不適合分享太私密的經驗。

因此有興趣的話先篩選主持人，聽聽他會怎麼主持，多認識持人了才會知道這邊是否合適。

2、在預備好的狀態下分享

有些時候聽到其他人的分享，可能會讓你有很多感觸，很想趕快把很多事情說出來，可是在一種沒有準備好的狀態下講，可能你也會對其他人的反應沒有預備。

如果真的要分享，可以先想想自己分享的動機是什麼？希望分享後能得到什麼回應？如果得到非預期的回應有辦法承受嗎？而且公開的房間有可能讓不特定的人知道自己分享的內容，也可能有被辨識的風險。說出去的話就是說出去了，如果未來被更多人知道自己分享的內容，可以接受嗎？

如果其實是會有擔心的，那麼寧可先聆聽，之後在自己生活中找安全的環境再跟信任的人分享就好，不需要急於一時作分享。

3、預備好讓自己離開房間

如果真的在發言後發現狀況不妙，可能自己說到有點控制不住了，或者收到的回應讓你非常難過且無法再承受了，記得就讓自己隨時離開。

也許直接離開可能會讓人很擔心別人怎麼想自己、或者還沒有跟人解釋清楚留下誤會，但在Clubhouse這樣的平台上，是有可能怎樣也解釋不清楚的。比起期待不認識的網友的理解，更重要的還是自己的感受，先離開整理好自己的情緒，未來真的有機會再澄清也不遲。

4、必要時找專業協助

有些時候聽別人的分享，就算沒有發言都可能觸發一些創傷經驗。有些人可能就在Clubhouse找人來問，但這樣不僅不確定對方是否有能力回應；即使有，在時間有限的狀況下收到的回應也不一定有用。如果遇到有情緒需要處理的狀況，記得還是要尋找專業的心理健康資源協助，畢竟專業資源才是真正有辦法處理的地方。

作為一個新興的社交軟體，我覺得在上面看到了很多可能性，但可能性帶來的可能是希望也可能是風險，在一切還在發展的過程中時，是需要留意並做好保護自己的動作的。也希望大家在上面不同的交流時，是真的能夠以尊重欣賞的態度聆聽不同人的存在，在這個混亂與不安的時代中，希望這樣的交流最終能帶給我的們是溫暖與希望。

本文經陳劭旻 諮商心理師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航