《看TED-Ed學好英文聽說讀寫》：學習不能只靠聽課，以心智圖作為筆記策略

文：王云彤、王心怡

學習英文對大部分人來說是一個辛苦的過程，聽、說、讀、寫對於不在英語系國家成長，還要能夠精熟使用確實不容易。在學習英文最初階的，也是大家最痛苦的應該就是記英文單字了吧？單字記得越多，那麼英文能力的提升就越快，但是要怎麼樣才能夠記住單字呢？

有人說我們要一邊聽、一邊念，還要產生聯想才能夠記住單字，我想這樣的方式大家應該都已經耳熟能詳了吧？可是等實際運用上了，卻還是看不到效果，到底是為什麼呢？也有一些人單字記得了，卻不會念，或是發音不正確，以至於就算聽到了，也無法聽出到底是哪一個字，於是造成了有些所謂英文程度好的人，卻無法跟外國人有效溝通。

又或者在讀單字的時候，如果沒有一開始就學到正確的發音，後面要再矯正確實不容易，然後你還會發現一個單字的念法跟在一句話裡面的發音方式，其實有的時候不完全一樣，所以可能會出現明明知道這個單字，但是在考聽力測驗或是跟人家對話的時候，卻聽不出這個單字。

再說到記憶單字必須要能夠對這個單字產生聯想，聽起來好像也很簡單，但事實上，憑空來產生聯想其實不容易，而且常常是片斷式的，日後其實也不容易回想甚至使用出來。

以TED-Ed和TEDICT幫助學習

學習需要有能夠引起學習者學習興趣的動機，除了因為學習可以獲得一些外在獎勵之外，像是師長的稱讚、成績的提升、同儕的認可等，能夠讓學習者持續學習下去則必定要能夠有內在動機的產生，好奇心與有趣的材料就能夠引起學習者的興趣與熱忱，而因為學習有成效獲得的成就感則更是能夠提供源源不絕的動力。

那麼到底什麼樣的學習方式可以幫助我們，聽說讀寫一起搞定，獲得戰勝英文的成就感呢？想要提升英文能力，而不單單只是考出好看的分數，確實要靠平時日積月累才能夠看得到成果，而為了要讓平時的積累能夠在考試的時候出現效果，我們就要找到適合的學習材料，TED-Ed就是一個不錯的學習材料或是用手機或平板在App Store下載TEDICT這個App來使用。

在TEDICT這個App中，New Dictation的功能可以讓你把這支影片下載在自己的手機或平板中，每次要再學習時，可以直接點進去使用，而且可以離線使用；Play Online就必須要有網路才能使用，學習時可以先使用這個功能，覺得影片主題合適後，再下載，以避免佔用過多的硬碟空間；Script就是整個影片的文字腳本，在進行整篇文章的閱讀心智圖時，最好能夠進到這裡做精準的確認，以避免字彙錯誤，但要記得，不要一開始就看腳本，因為這樣會影響聽力練習的效果；Repeat Player可以拿來一句一句的學習英文發音，利用手機或平板錄音後播放出來，可以直接瞭解自己的發音是否正確；Words就是先幫忙我們查找出不熟悉的單字，不過同樣的，我會建議不要一開始就進來看，嘗試先練習聽力和對於文章的思考。

TED-Ed是一個專為初高中生學生所設計的在3到5分鐘長的科普動畫課程，在每一部TED-Ed的影片裡都會有「觀賞」（Watch）、「想一想」（Think）、「進一步學習」（Dig Deeper），以及「討論」（Discuss）四個單元；「觀賞」（Watch）就是主要的學習內容，而「想一想」（Think）裡有選擇題與問答題，讀者可以從練習回答這些問題來評估自己對文章的理解程度；如果對於這段影片主題有興趣，那麼再「進一步學習」（Dig Deeper）可以找到更多相關的內容閱讀；最後的「討論」（Discuss）則是大家在看完這支影片之後的一些討論。

TED-Ed中有各種不同類別的主題，像是文學、哲學、數學、心理學、科技、健康、科學、社會學、經濟學等，藉由這個網站上的每一支影片，可以滿足初高中學生學到聽、說的需求，甚至還有很多的科普知識，如此五花八門的主題，可以維持學生學習英文的興趣，持續產生對不同知識的好奇心，如果能夠長期持續從這些學習材料中學習，就會有很不錯的效果。而在面對托福或是雅思考試的時候，若事先能夠有這些背景知識，將可以幫助學生在聽力測驗或閱讀測驗的時候，更容易抓到重點與理解，那麼就更容易拿到高分。

學習不能只靠聽課

可是並非僅僅只是一直聽，就能夠有效地提升我們的英文能力。臺灣大學師資培育中心的符碧真教授指出，依照學習金字塔從上而下來看，光聽老師講課，下課後學生只會記得5%的內容；如果跟著老師閱讀，那麼可以記得10%；如果老師用投影片、光碟等多媒體教材教學，學生會記得20%；如果老師上課示範實驗，可以記得30%；如果參與討論，會記得50%；如果親身實驗，會記得75%；如果將所學用自己的語言再教給他人，則可以記得90%。

Photo Credit: 商周出版

所以從上面這個圖來看，如果我們只是重複一直聽影片，那麼最多就只能記得20%，這還不包括學生可能會閃神不夠專注。雖然記憶多寡不能夠完全代表學習效果，但記憶位在美國教育心理學家布魯姆（Benjamin Bloom）認知領域：知識、理解、應用、分析、綜合、評價等六個層次中的最基本層次，如果在閱讀中都無法有效回憶文章重要概念的話，接下來如何進入有意義學習？遑論培養成為帶得走的能力了。

由於英文並不是我們的慣用語言，通常如果沒有其他輔助方法或是極有目的性，聽不到一分鐘，就很可能神遊太虛，沒有辦法抓住影片的意思了。但如果是盯著螢幕看著動畫，重複多次以後，又不是那麼有趣，究竟該如何進行有效學習呢？這時候使用有效學習策略就非常重要了。

以心智圖作為筆記策略

許多研究發現，運用完整而系統化的學習策略雖然剛開始可能因為不熟悉學習策略而使速度變慢，但是多練習之後，就能夠發現採用學習策略學習，不僅更能夠瞭解文章內容，記憶也明顯提升。而專家和生手在閱讀上的差別在於，專家在閱讀時，會運用筆記技巧將所閱讀的內容做一些結構化處理，像是會將相似的重點以一個概念加以涵括、刪掉與閱讀目的較不相關的段落或是在不同段落中重複出現的概念、會主動對內容做一些有意義的分段。

心智圖法筆記就是一個功能超強的主動式學習神功，運用心智圖法重要的幾個原則：關鍵字、分類階層化、顏色、圖像，還有水平式思考和垂直式思考方式二種重要思考方式，可以有效地幫我們精簡文章內容，掌握住文章的重點，並且深度理解，然後結合自己的過去經驗，發揮想像力，並藉由圖像化來加深印象、加強記憶，最後內化這篇文章的結構，成為自己寫作的能力。

要如何運用這些重要心智圖法技巧以提升閱讀能力，接下來在第二部的TED-Ed文章裡，我會再做詳細的心智圖法筆記策略說明。

相關書摘►《看TED-Ed學好英文聽說讀寫》：閱讀首重識字能力，以SQ3R作為學習的進行步驟

書籍介紹

本文摘錄自《看TED-Ed學好英文聽說讀寫：輕鬆自學擁有英檢中高級程度的八堂課》，商周出版

作者：王云彤、王心怡

【作者介紹】

王云彤，2004年出生，成長於臺北市。孫易新心智圖法師資培訓班結業。初中時曾於溫哥華學習3年，現就讀於臺北市一所高中。從2歲開始接觸心智圖法，已將心智圖靈活運用於學習、生活的各個領域。利用TED-Ed平臺學習英語時，發現心智圖法可以發揮巨大的作用，便將其整理成系統的方法，對學習更有助益。

王心怡，從事兒童心理輔導與親職成長教育逾20年，有豐富的家庭教育和兒童青少年成長諮詢指導經驗。同時具有心理諮商及特殊教育專長，在心理諮商部分，多次帶領學校老師進行正向行為管教、短期焦點解決研習會，協助教師增加輔導學生及班級管理能力。並曾帶領學校老師及志工媽媽們對於情緒適應困難的兒童進行知動活動練習，成功幫助一整個班級學生情緒穩定，專心學習。對於情緒教育、學習心理學、資優教育有紮實的訓練，2016年更將帶領女兒學習心智圖法應用於學習、生活的經驗，撰寫出版了《用心智圖法開發孩子的左右腦：教出富有創意、思考力和學習有效率的小孩》一書。近幾年多次於土耳其、泰國、丹麥、澳門等地參與國際資優教育研討會，並發表研究論文，2017年獲臺灣國家獎勵於北美地區進行跨文化的資優生心理適應研究。

【本書特色】

以TED-Ed影片為素材，心智圖法與SQ3R（瀏覽〔Survey〕、提問〔Question〕、閱讀〔Read〕、背誦〔Recite〕、複習〔Review〕）雙管齊下，聽出關鍵字，找出文章結構，練習口語說明，仿寫英文作文，學出了加拿大中學生的程度。

只要跟著本書的步驟學習，看TED-Ed學好英文聽說讀寫就是這麼簡單！

心智圖法和SQ3R的學習效果加乘，輕鬆自學，通過英文中高級檢定不是夢！

PhotoCredit:商周出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航