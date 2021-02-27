《看TED-Ed學好英文聽說讀寫》：閱讀首重識字能力，以SQ3R作為學習的進行步驟

文：王云彤、王心怡

SQ3R學習策略要點

除了運用心智圖法作為筆記策略之外，我們還要瞭解有效地閱讀策略SQ3R，以SQ3R作為閱讀的進行步驟。

SQ3R主要是強調先瀏覽全文，之後再理解文章細部，在整個過程中，學習者主動思考內容，而非只是單純接受。這是一個有效幫助學習者理解全文及增加記憶的閱讀策略，使用起來相當容易，並且可以應用在不同科目，同時還能夠依據自己的特質做調整，是一個主動式的學習策略。以下簡單說明什麼是SQ3R。

所謂 SQ3R就是：瀏覽（Survey）、提問（Question）、閱讀（Read）、複誦（Recite）、複習（Review）。

Survey是 先閱讀文章的主題，理解文章結構的安排與邏輯，建立初步的瞭解，不要被不瞭解的細節阻礙。雖然在這個步驟所讀的大部分內容都不會有太大印象，但沒有關係，因為這一個步驟只是要讓大腦對該篇文章有一些一般性概念。這會與學習者的先備能力產生連結，如果過去有相關學習經驗，那麼對於所學習的內容就更容易掌握。

先閱讀文章的主題，理解文章結構的安排與邏輯，建立初步的瞭解，不要被不瞭解的細節阻礙。雖然在這個步驟所讀的大部分內容都不會有太大印象，但沒有關係，因為這一個步驟只是要讓大腦對該篇文章有一些一般性概念。這會與學習者的先備能力產生連結，如果過去有相關學習經驗，那麼對於所學習的內容就更容易掌握。 Question 是將標題改寫成問句，猜想這些段落要討論哪些問題，藉由這些問題的形成，可以幫助學習者有效辨識文章中的重點，並且能夠整合文章內容；透過自問自答，可以使學習者與閱讀內容產生互動，讓學習者具有後設認知的閱讀能力。

是將標題改寫成問句，猜想這些段落要討論哪些問題，藉由這些問題的形成，可以幫助學習者有效辨識文章中的重點，並且能夠整合文章內容；透過自問自答，可以使學習者與閱讀內容產生互動，讓學習者具有後設認知的閱讀能力。 Read 指的是先將全文詳細閱讀一次，並且在閱讀時能夠去思考每個重點在文章中所代表的意思，並與自己的先備經驗做邏輯觀念的比對驗證，接著再看內容是否解答了先前提出的問題。

指的是先將全文詳細閱讀一次，並且在閱讀時能夠去思考每個重點在文章中所代表的意思，並與自己的先備經驗做邏輯觀念的比對驗證，接著再看內容是否解答了先前提出的問題。 Recite 並不是一字不漏地背誦全文，而是用自己的話重新整理寫下重點，有助於長期記憶，還記得前面的學習金字塔嗎？這時候已可以達近九成的記憶了。

並不是一字不漏地背誦全文，而是用自己的話重新整理寫下重點，有助於長期記憶，還記得前面的學習金字塔嗎？這時候已可以達近九成的記憶了。 Review讀完之後，不要看書本，蓋住內容，自問自答，用口語回答或寫下自己覺得重要問題的答案，這時候整個大腦就在進行新舊知識的整合，進而將新知識納入成為新能力。

閱讀首重識字能力

不管是外文還是中文，都可以使用SQ3R的閱讀策略來提升學習效果。不過上述進行方式，主要是對已經熟悉文章中使用文字的人，才能有明顯的能力提升閱讀本是一個包括了識字和內容理解兩個主要部分的複雜歷程，識字能力的優劣對於閱讀理解會有很大的影響。因此，如果在學習者對文章本身文字並不熟悉的情況下，像是閱讀英文文章時，就得先克服英文單字不夠熟悉的困難。

大部分學生在讀英文文章時，第一個碰到的難題就是遇到不會的字就容易卡住。通常一碰到生字，就會想要查字典，不然無法繼續讀下去。這樣的讀書方式，常會出現下面的問題：

一邊閱讀，一邊查生字，文章變成一個個片斷的字詞，會中斷思緒，難以整合全文的意思，不知所云，而且閱讀速度會因此變慢，容易失去繼續閱讀下去的動機。 一直注意到有很多生字，會產生強烈的挫折感，壓力太大，降低閱讀興趣不想繼續閱讀。 一個單字可能有好幾個意思，如果無法有脈絡地理解前後文，會不確定要選哪一個意思，選錯了，前後文又無法連貫，看不懂全文。 在多次中斷對文章脈絡的連結後，即使看完全文，也不知道整篇文章架構，抓不到重點，最後就像是沒有閱讀過的感覺。

因此在本書中雖仍使用SQ3R來做為學習策略，但會因為要使用非母語的英文來學習英文的目的，而稍作調整。

在有效閱讀的第一個步驟中所謂的瀏覽（Survey），如果閱讀的是以熟悉的文字來呈現，那麼當然就是快速的瀏覽過一次，就可以對全文有初步瞭解。可是現在我們使用英文內容，目的是學習英文，所以可能會出現不少生字，因此要一次快速瀏覽，就能瞭解其中的意思，並不是那麼容易，但是遇到不會的單字又很容易卡住。

所以我們在這個步驟先不直接看文字，而是以練習聽力的方式，將影片從頭到尾，在不看字幕的情況之下，先聽過一遍。這樣除了可以練習聽力之外，也強迫自己不要一直查字典，先讓自己對全文有一些感覺（其實這時候加上影片的動畫也能對理解有所幫助）。當然，一開始一定要清楚影片的標題意思，對標題有一些想法之後，接下來在聽的時候，才能夠特別聽到與題目相關的字。

抓取文章關鍵字的方法

聽第一遍時，很容易就會聽到自己平常認識的一些單字，這時候要趕緊將所聽到的單字筆記下來，因為只是聽到所產生的記憶痕跡並不明顯，寫出來以後，注意力就會明顯提升。加上之前先對於這支影片的標題與問題有概念之後，連結所聽到的單字，就會開始對這篇文章內容意義產生第一次的連結，開始在腦海中描繪出文章的架構。

我會建議大約重複聽三遍左右，為什麼呢？因為我們現在其實是在學習並不是那麼熟悉的語言，所以利用聽力的方式增加對文中關鍵字的抓取。你會發現，每多聽一遍，就會因為前面聽到的字而幫助自己多聽到一些本來不是那麼清楚的關鍵字。

聽到三遍以後，就開始可以聽出一些你覺得有點模糊，但可能可以猜測是某一個字，加上跟影片的標題連結在一起，便能更加確定地猜測，在此你已經在進行主動式學習，不再只是讓資訊被動地進入大腦，而是有意義、有目的、主動地掌握了文章的題目和其中關鍵字的關係。

等到聽完三遍之後，我們將這些關鍵字開始進行分類階層化的排列。這屬於提問（Question）。這時候你要問自己，這些關鍵字與標題有什麼關係？關鍵字與關鍵字有什麼關係？將關鍵字安排在符合文章邏輯架構的位置來回答這些問題；另外，如果剛開始無法提問，那麼每一支TED-Ed影片都有附帶幾個題目，你可以嘗試回答這些題目，以確認對文章的理解。如果發現無法回答或是回答錯誤，就要在接下來閱讀（Read） 時，針對這些錯誤的地方，進行深度理解。

完成了自己在聽力上對關鍵字的抓取，以及排列之後，我會建議把整篇文章的腳本從頭看一遍。當然你可以將字幕顯現出來，然後寫下來，不過這相當耗時。TEDICT App 有輸出腳本的功能，是一個相當不錯的選擇，省時又正確。

這一遍就是為了要確認所抓到的關鍵字的拼讀對不對，特別是剛剛聽起來似是而非、有點模糊的單字，再來就要進入完成心智圖以達到深度閱讀理解的部分。

心智圖的加成作用

通常不管是用聽的或是用讀的，文章都是從頭到尾一直看下去，如果沒有適度地思考，那麼就很難發現作者隱藏在文中的意思，心智圖法在這裡扮演一個很重要的腳色，藉由關鍵字的選取、邏輯分類階層化進行水平思考和垂直思考的排列，不但可以自我評量對文章意義的瞭解程度，更可以因為將關鍵文字抓取出來，而看到重點在文章中的相互關係。

完成整篇文章的心智圖之後，用自己的話重新講一遍，也就是複誦（Recite）的策略運用。在這一部分，只需要看著心智圖自己說或是找個人聽你說這篇文章的摘要，如此不僅練習到了如何精簡文章、說出重點， 更練習了如何有條有理的口說技巧，這對於考托福、雅思的口語測驗特別有用。因為口語測驗不僅要能夠說英文，並且要能夠對於考官所提問題言之有序、言之有物，並不是想到什麼說什麼，而必須內容架構清楚。

如果平常沒有做這樣的練習，臨場是很難發揮出來的。但長期這樣練習會不知不覺養成習慣，在面對口試考官時，他跟你對話的內容，會進入你腦海中的心智圖做邏輯排列，等你要回答時，就只需要依據剛剛在腦海中形成的心智圖來依序回答，就能相當有內容、有邏輯、有結構，而且絕對不會偏題了。

最後是複習（Review）的步驟：這時候我們除了在不看文章心智圖的情況下，說出來或是在腦海中回想一次以便記住一些科普知識之外，更重要的是重複練習一次。要練習什麼？在這裡回到我們學英文的目的裡的「寫」的能力養成。如何寫好一篇文章？首先就是要有清楚的架構、要能使用優美的文句。英文畢竟不是我們從小慣用的語言，我們的思維是中文思維，寫出來的當然就是中式英文。那麼如何能練習出英式英文或是美式英文呢？

還記得剛剛的文章心智圖嗎？這心智圖裡就有清楚的英文文章架構，其中也會有英文慣用句型，在這裡學習模仿架構、句型， 然後寫一篇不同題目的文章。如此一來，就像是臨摹書法字帖一般，多練習幾次，就能養成英式或是美式寫作習慣了。不過我還是建議，寫完要找個英文文法老師幫忙檢查文法正確性，以免一錯再錯，錯誤也會成為習慣，而且相當難改回來。

聰明學習

要提升學習效果，不能只靠「work hard」，更要「work smart」。Fiona目前還是個中學生，過去一直在臺灣環境裡學習，從小我就讓她在多元智慧環境下展開她對這個世界的瞭解，我希望她有能力在主動式思考下有效學習，因此我對她學習的要求都是真正的理解，而不是分數上的美麗。我從她二歲開始，就慢慢循序漸進地讓她在生活當中習慣心智圖法這樣的學習方法，多年下來，她也能一直運用心智圖法，讓學習變得輕鬆有趣。

Fiona進入初中之後，我們因緣際會來到北美。一開始她同樣要面對英文學習的衝擊，特別是她在臺灣從不曾上過所謂美語補習班，因此一下要面對大量的英文聽說讀寫，也相當辛苦，甚至出現外國老師跟她說看不懂她寫的作文的挫折。還好，她對心智圖法已經運用得相當熟練， 這樣的熟練已成為她帶得走的能力，已經能夠讓她用來學習陌生的內容。

接下來的第一部八篇文章，讓Fiona來告訴我們，她如何運用心智圖法學TED-Ed 來提升英文聽說讀寫能力。

第一部的前三單元，我會在Fiona說明如何進行該部分學習之後，再詳細的從心智圖法學習策略的角度，解釋為什麼要用這樣的方法練習， 以幫助讀者們知其然且知其所以然。讀者經由這三個單元熟悉心智圖學習方法之後，接下來可以跟Fiona用同樣的方法，用同樣的影片來學習英文聽說讀寫，並且學習繪製英文的心智圖，繪製好之後，可以跟書本內的心智圖做比較，看看有哪些不同。有不同的地方，要特別再仔細看看下面的說明，來幫助自己澄清學習觀念，也歡迎大家加入心智圖法的學習行列，共同成長學習。

相關書摘►《看TED-Ed學好英文聽說讀寫》：學習不能只靠聽課，以心智圖作為筆記策略

書籍介紹

本文摘錄自《看TED-Ed學好英文聽說讀寫：輕鬆自學擁有英檢中高級程度的八堂課》，商周出版

作者：王云彤、王心怡

【作者介紹】

王云彤，2004年出生，成長於臺北市。孫易新心智圖法師資培訓班結業。初中時曾於溫哥華學習3年，現就讀於臺北市一所高中。從2歲開始接觸心智圖法，已將心智圖靈活運用於學習、生活的各個領域。利用TED-Ed平臺學習英語時，發現心智圖法可以發揮巨大的作用，便將其整理成系統的方法，對學習更有助益。

王心怡，從事兒童心理輔導與親職成長教育逾20年，有豐富的家庭教育和兒童青少年成長諮詢指導經驗。同時具有心理諮商及特殊教育專長，在心理諮商部分，多次帶領學校老師進行正向行為管教、短期焦點解決研習會，協助教師增加輔導學生及班級管理能力。並曾帶領學校老師及志工媽媽們對於情緒適應困難的兒童進行知動活動練習，成功幫助一整個班級學生情緒穩定，專心學習。對於情緒教育、學習心理學、資優教育有紮實的訓練，2016年更將帶領女兒學習心智圖法應用於學習、生活的經驗，撰寫出版了《用心智圖法開發孩子的左右腦：教出富有創意、思考力和學習有效率的小孩》一書。近幾年多次於土耳其、泰國、丹麥、澳門等地參與國際資優教育研討會，並發表研究論文，2017年獲臺灣國家獎勵於北美地區進行跨文化的資優生心理適應研究。

【本書特色】

以TED-Ed影片為素材，心智圖法與SQ3R（瀏覽〔Survey〕、提問〔Question〕、閱讀〔Read〕、背誦〔Recite〕、複習〔Review〕）雙管齊下，聽出關鍵字，找出文章結構，練習口語說明，仿寫英文作文，學出了加拿大中學生的程度。

只要跟著本書的步驟學習，看TED-Ed學好英文聽說讀寫就是這麼簡單！

心智圖法和SQ3R的學習效果加乘，輕鬆自學，通過英文中高級檢定不是夢！

PhotoCredit:商周出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航