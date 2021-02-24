用類似聖經故事的論述宣傳陰謀論，QAnon正在蠶食美國的宗教信仰

文：葉晉嘉

美國約有15%的民眾屬於白人福音派基督徒，而在2016年，福音派選民投給川普的比例，在各個宗教群體中，也是最高的——在上次的美國總統大選，有將近80%的福音派信眾將選票投給川普，比例遠遠高於大多數的其他群體，而白人福音派信徒和川普政府之間的宗教性連結，也一直都是十分緊密的。

在拜登順利就職為美國總統後，2020年的美國大選可說終於告一段落，而多家民調機構對這次總統大選所做出的開票結果分析，卻也普遍顯示出，川普在這次的連任選舉中，再一次地，在白人福音派基督徒選民中，得到了近8成票數的壓倒性支持。

但是，最近在福音派基督教徒中，卻開始有了一個值得注意的現象——部分的信徒逐漸不再注重傳統的基督信仰，並且頭也不回地，成為陰謀論「QAnon」（中譯：匿名者Q）的狂熱支持者。

用類似聖經故事的論述，宣傳陰謀論的內容

QAnon的支持者認為希拉蕊・柯林頓、湯姆・漢克等民主黨政治人物、好萊塢明星，都是參與販運、性剝削兒童的戀童癖撒旦教食人魔。此外，他們也相信，除了表面上的政府，還有許多看不見的「深層政府」（Deep State）組織成員，正在暗中控制世界上的政治、媒體、經濟，而川普在他們眼中，則是抵禦這些左翼菁英的領導者。

「你因看見了我才信；那沒有看見就信的有福了。」《約翰福音》20:29（"Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and have believed." —John 20:29）——QAnon和福音派基督教信仰的本質，是部分相似的，因為這些信徒們通常都相信，除了自己眼前所見之外，還有更多隱埋在表面之下的「事實」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於受到COVID-19的影響，許多教堂都取消了實體活動，但這也間接導致堂眾們花了更多時間使用臉書、推特、YouTube等線上社群軟體，而不是花在實際的社交生活上，而這便使得他們變得更容易在網路上收到QAnon的相關訊息。

而網路上許多的QAnon社群中，也常常充滿了類似聖經故事的陰謀論論述，所以，許多信徒在接觸到QAnon的相關訊息後，便時常會輕易地被其論點、內容說服，並進一步地，一同成為陰謀論的信仰者。

至此，QAnon的陰謀論論述，便日漸滲透進這些信徒的宗教信仰之中，而陰謀論者和福音派信徒，則在無聲無息中，逐漸合流。

社群封殺QAnon後，轉至地下反而更不可控

2020總統大選的結果，則同樣地引發了這兩個群體的不甘——當川普的總統職位被左翼份子「不公不義地偷走」後，許多信徒對於主流社會、不同意見者，也變得更加不信任。除了今年一月那場舉世震驚的國會山莊之亂，他們在未來，也很可能會進一步地參與更多的暴力活動。

在1964年，霍夫士達特（Richard Hofstadter）曾在他剖析美國政治與宗教的文章《美國政治中的偏執》（The Paranoid Style in American Politics）中寫道，偏執者時常「狂妄自大地認為自己是全然善良的上帝選民」，此外，這些拒絕啟蒙（Enlightenment）的陰謀論者也相信，即使自己受到他者的憎恨、迫害，但最後，自己的信仰仍會獲得勝利。

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從50年後的今日看來，霍氏於上文中，對於那些偏執者的相關描述，即便放在當今社會，也依然驚人地準確、具體。

除了已將「救世主」川普封鎖的Twitter之外，其餘諸如FB、YoutTube等社群平台，最近也都不約而同地，針對與QAnon有關的言論、用戶，進行了大規模的封殺。但是，當所有的主流社群媒體平台，都只一味地將他們掃入網路上其他的黑暗角落時，這些邊緣者，便更有可能會被其他激進理論遮蔽雙眼，並進一步地，對自己的信仰變得更加狂熱。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航