用類似聖經故事的論述宣傳陰謀論，QAnon正在蠶食美國的宗教信仰

文:葉晉嘉

美國約有15%的民眾屬於白人福音派基督徒,而在2016年,福音派選民投給川普的比例,在各個宗教群體中,也是最高的——在上次的美國總統大選,有將近80%的福音派信眾將選票投給川普,比例遠遠高於大多數的其他群體,而白人福音派信徒和川普政府之間的宗教性連結,也一直都是十分緊密的。

在拜登順利就職為美國總統後,2020年的美國大選可說終於告一段落,而多家民調機構對這次總統大選所做出的開票結果分析,卻也普遍顯示出,川普在這次的連任選舉中,再一次地,在白人福音派基督徒選民中,得到了近8成票數的壓倒性支持。

但是,最近在福音派基督教徒中,卻開始有了一個值得注意的現象——部分的信徒逐漸不再注重傳統的基督信仰,並且頭也不回地,成為陰謀論「QAnon」(中譯:匿名者Q)的狂熱支持者。

用類似聖經故事的論述,宣傳陰謀論的內容

QAnon的支持者認為希拉蕊・柯林頓、湯姆・漢克等民主黨政治人物、好萊塢明星,都是參與販運、性剝削兒童的戀童癖撒旦教食人魔。此外,他們也相信,除了表面上的政府,還有許多看不見的「深層政府」(Deep State)組織成員,正在暗中控制世界上的政治、媒體、經濟,而川普在他們眼中,則是抵禦這些左翼菁英的領導者。

「你因看見了我才信;那沒有看見就信的有福了。」《約翰福音》20:29("Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen, and have believed." —John 20:29)——QAnon和福音派基督教信仰的本質,是部分相似的,因為這些信徒們通常都相信,除了自己眼前所見之外,還有更多隱埋在表面之下的「事實」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

由於受到COVID-19的影響,許多教堂都取消了實體活動,但這也間接導致堂眾們花了更多時間使用臉書、推特、YouTube等線上社群軟體,而不是花在實際的社交生活上,而這便使得他們變得更容易在網路上收到QAnon的相關訊息。

而網路上許多的QAnon社群中,也常常充滿了類似聖經故事的陰謀論論述,所以,許多信徒在接觸到QAnon的相關訊息後,便時常會輕易地被其論點、內容說服,並進一步地,一同成為陰謀論的信仰者。

至此,QAnon的陰謀論論述,便日漸滲透進這些信徒的宗教信仰之中,而陰謀論者和福音派信徒,則在無聲無息中,逐漸合流。

社群封殺QAnon後,轉至地下反而更不可控

2020總統大選的結果,則同樣地引發了這兩個群體的不甘——當川普的總統職位被左翼份子「不公不義地偷走」後,許多信徒對於主流社會、不同意見者,也變得更加不信任。除了今年一月那場舉世震驚的國會山莊之亂,他們在未來,也很可能會進一步地參與更多的暴力活動。

在1964年,霍夫士達特(Richard Hofstadter)曾在他剖析美國政治與宗教的文章《美國政治中的偏執》(The Paranoid Style in American Politics)中寫道,偏執者時常「狂妄自大地認為自己是全然善良的上帝選民」,此外,這些拒絕啟蒙(Enlightenment)的陰謀論者也相信,即使自己受到他者的憎恨、迫害,但最後,自己的信仰仍會獲得勝利。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

從50年後的今日看來,霍氏於上文中,對於那些偏執者的相關描述,即便放在當今社會,也依然驚人地準確、具體。

除了已將「救世主」川普封鎖的Twitter之外,其餘諸如FB、YoutTube等社群平台,最近也都不約而同地,針對與QAnon有關的言論、用戶,進行了大規模的封殺。但是,當所有的主流社群媒體平台,都只一味地將他們掃入網路上其他的黑暗角落時,這些邊緣者,便更有可能會被其他激進理論遮蔽雙眼,並進一步地,對自己的信仰變得更加狂熱。

延伸閱讀

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航