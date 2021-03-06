成人已發展出「社會面具」難以自評亞斯特質，但可從這四項外在行為著手

成人如何自評是否有亞斯特質？

成人之後才要評估亞斯特質很難，因為學會生存的他／她已發展了一套自己的「社會面具」，表現出符合社會規矩的樣子（但可能內在壓力很大，一直在忍耐）。因此評估仍有其必要，否則要面對的人際困境越來越多，很容易陷入融入不了社會的自責。

底下四大項是從外在行為做自我評估，暫不牽涉動機的探索。也因為如此，即使四項皆符合也不能百分百肯定是成人亞斯，因為非亞斯的男性也會走這路線。但若是成年女性下列四項皆符合，有亞斯特質的機會就很大了。

一、社會溝通困難

社會溝通指的是人際社交，並非僅有事情、論理，其中的情感交流才是重點，例如「吃虧就是占便宜」，表面上吃虧，但對方「欠的人情」會在「日後的時間」還，所以吃虧不見得是吃虧（但也有風險，對方根本不還，就是吃虧了）。這個「不明說也不確定的社交人際潛規則」便是社會溝通的一部分，而且此定義是雙方都懂，在共識的前提下交流。

簡單說，社交溝通有「台面上」，也有「台面下」的兩層含意。

亞斯的社交溝通困難會表現在「自說自話、聽不懂言外之意」，會理直氣壯表示「你又沒有這樣說，我何錯之有？」僅關注台面上的字面意義。性格主動者會咄咄逼人說「哪裡有錯？你說啊」，性格被動者會難以拒絕他人要求，也有些以不作聲或虛應做掩飾，事後仍做自己的事。無論哪一種，皆被認為「不算溝通」。

判斷是否為亞斯，另一方的感覺最準，與亞斯人溝通久了會產生「違和感」──即「明明感覺」對方是真誠的，事後卻發現他「不是自己所感覺到」的那樣，可是對方又理直氣壯「我沒有說是那樣啊」，導致自己滿臉困惑。

舉例來說：

亞斯人（直白陳述事實）：「你穿這樣很胖。」 社會人：「好傷心，我花很多時間挑衣服耶，你卻說這樣很醜。」 亞斯人：「我又沒說醜。」

「胖」連帶出「醜」的評價，這是隱藏的社會共識（此無邏輯，是文化共識結果）。

另一點為「關係親疏的違和感」，明明覺得是好朋友，某些界線應該比較寬鬆，卻發現對方仍不允許例外，彷彿沒有這層關係似的。如亞斯人會說：「我們是好朋友啊，但你可以離我遠點嗎？我不喜歡有人靠太近。」即使是好友也沒有特例。

判斷此溝通困難需先排除家人及工作角色，因為亞斯能靠長久觀察養成應對習慣，所以表面他能應對得宜，但若是談關係經營、新環境、新認識的人就會露出馬腳。

二、固執信念

固執對兒童來說，是不易改變的行為，但成人社會化後，指的是不易改變固有「認知」，會維持視野狹隘及自我中心的解釋。例如非常遵守「傳統角色」的價值與行為，認為規則就是這樣。而且即使出現不同結果，成人亞斯也不願承認，甚至排除反例，反應模式相當死板。

這是因為他需要「單純等式」來應付生活多變的情境，如果連手邊的單純等式都不能用，那他還能用什麼判斷？為了避免混亂，才會堅持用舊的價值模式。

三、「情緒」使用概念：二分法及問題解決結論

亞斯人能理解的情緒種類較少，通常只有喜、怒、哀、懼，且沒有程度之別，只有「有無」二分，亦即無法分辨「一點點生氣」的含意，而是「生氣中」跟「氣消了」兩種而已。

如果對方「生氣中」，亞斯人會遠離少去干擾，說「等你氣消了我再回來喔」。這不是逃走，是因為他自己也這樣處理情緒，等它不見，他是同理對待才讓自己走開，讓對方專心等情緒不見（這都是他自己想的，而非溝通後的結果）。

「情緒解決」部分，亞斯人把情緒以物理觀念處理，僅為有、無二分，無視情緒因果及情緒需求（想被安撫），會認為「哭無助解決事情」，反而直接解決引發情緒的問題比較快。

而面對問題時也是二分：先區分「對錯、是非」，然後選擇「戰鬥或逃走」。然情緒本來就非如此，如果理性是物理般的具備邏輯與可見性，那麼情緒便是化學，具不穩定性及複雜質變。

亞斯人面對較複雜的情緒（壓力）時會卡住，說不出也無法表達，多以身體活動替代情緒做短暫宣洩（如運動、吃美食）。但是情緒根源無法解決，就會往事歷歷、強迫重現，逼使他二選一解決（如與那個人吵架，只能道歉求好或一刀兩斷徹底消失）。

重大事件的情緒（如創傷）無法這樣二選一，不知道原因又無法消解時，最後會「逃避」那個陰影，限縮他的生活範圍。

四、成長史裡可找到一脈承接的軌跡，至今未變

我們常說「哇，好久不見，你變成熟了」，除了外表，也指個性、心靈成熟，表示「你跟以前不一樣了」。但亞斯人的心靈程度不會變，仍在天真的童心狀態。這是因為「情緒系統」被阻擋，沒有辦法接受刺激，這塊心靈也就無法成長，亞斯人僅用認知觀察過生活，他的改變是「認知系統」更強大了。

從亞斯人成長史裡，幾乎都能找到「社會溝通困難」及「情緒使用概念」的軌跡，一致性的從小學到職場都有一貫的人際壓力、被排擠、很努力也得不到回應、格格不入……情緒上也常常覺得莫名其妙，出現不知道自己究竟怎麼了的疑惑，最後默默閃避人群，可是又覺得孤寂的矛盾感。

亞斯特質是先天的，特質的核心反應是不變的，但是核心周邊的帶狀可以學習調整。因此了解亞斯的標籤，是正確的認識自己，避免盲目跟主流社會走。會愛你的人仍然愛你，不會因為亞斯特質而突然翻臉（因為它本來就在），但是不去了解亞斯特質與社交性社會的差異，「溝通誤解」會讓關係產生裂痕、讓人覺得被孤立，甚至有被害想像。

當然，社會大眾應該要改變與進步，但它的速度以十幾年為單位，實在太慢了，為了自己的生活，先從自己調整起比較快。

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航