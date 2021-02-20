加入日本、菲律賓之列，美國國務院表態關切中國「海警法」：不應動武

（中央社）中國近日實施海警法，允許海警局在「中國管轄海域」對外國船隻動武。美國國務院19日對此表達關切，質疑北京打算用海警法恫嚇鄰國，並重申中國南海主張非法，不應威脅或動用武力。

中國全國人大常委會議1月22日通過「海警法」，授權海警在「中國管轄海域」處理外國船隻時動武，於本月1日生效，外界擔心東海與南海情勢恐進一步升高。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）19日在電話簡報會上表示，美國加入菲律賓、越南、印尼、日本與其他國家行列，對中國近期實施的海警法表達關切。此舉可能升高領土、海權糾紛情勢。

普萊斯指出，美方特別關切海警法內明確把中國海警動武可能性，及北京欲在東海、南海執行領土與海權主張做連結的文字。他說：「該法內文，包括授權海警摧毀他國經濟結構、動用武力捍衛中國爭議海域主張的文字，強烈暗示此法會被用來恫嚇中國海洋鄰國。」

普萊斯奉勸中國表示，負責任的海洋勢力是以專業精神行事，行使權力也有所節制。針對中國南海主張，普萊斯說，美方十分關切中國可能動用海警法，推動非法南海主張，這些主張2016年被仲裁庭完全否決。他也重申美方去年7月13日南海主張聲明中所表達的立場。

時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當時在聲明中表示，北京有關南海主張「完全非法」（completely unlawful），世界不會允許中國把南海當成自家海上帝國。這項聲明是美方首次正式駁斥北京南海主張。

普萊斯敦促中國遵循聯合國憲章義務，避免威脅或動用武力，並確保其海權主張符合1982年聯合國海洋法公約規範。他最後強調，美方堅定信守對日本、菲律賓的承諾。

中國授權海警爭議海域動武，菲律賓：口頭戰爭威脅

《中央社》報導，菲律賓也在1月時，針對中國這項 授權海警在「中國管轄海域」動用武器的新法 提出外交抗議， 菲律賓外交部長陸辛（Teodoro Locsin Jr.）甚至稱，這是「口頭的戰爭威脅」 。

菲中兩國在南海存在主權爭議。北京當局控制的黃岩島（Scarborough Shoal）周邊海域和永暑礁（Fiery Cross）、東門礁（Hughes）、赤瓜礁（Johnson South）、美濟礁（Mischief）、渚碧礁（Subi）等7座南沙群島島礁，都在菲律賓主張的專屬經濟海域內。

美國與日本、菲律賓有簽訂 相互防禦條約，美國也定期在該地區進行海軍巡航。

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責任編輯：黃筱歡

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