《滬尾守衛阿火旦》：以漫畫重返淡水傳奇戰役，讓張李成在流行文化佔有一席之地

文：李秉樺（淡水文化研究者，希望讓更多的人們，看見淡水的文化之美）

清法戰爭滬尾之役爆發於1884年，距今130餘年，是清末台灣歷史中少數擊敗外敵、取得勝利的一場戰役，過去我們時常把目光放在戰爭的幾位主要決策者，例如劉銘傳或李鴻章等重要人物。近年大家開始以台灣這塊土地的角度來看歷史，就會注意到當時有許多台灣人前仆後繼地投入這場守護家園之戰，而在滬尾戰場上，最經典的傳奇人物非阿火旦張李成莫屬。

關於台灣歷史題材的漫畫單行本不多，以戰爭為主題也很少見，得知《滬尾守衛阿火旦》出版，筆者身為歷史愛好者，就迫不及待想一窺漫畫內容。作者WASTE戊在故事中展現出一段引人入勝的小人物驚奇之旅，跳脫傳統歷史記載，帶入更多的人性與幽默，敘述阿火旦這樣非典型英雄。看完就知道，能被稱為英雄的人，不在於權力有多大，財富有多少，而是他具有勇氣與高貴的精神價值。而且故事劇情明快，不需要具備專業的歷史知識才能閱讀。喜愛歷史題材的朋友，絕對不可錯過這本好書。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 WASTE戊在封面繪出阿火旦的戲台扮裝。

歷史與傳說的交織

漫畫的主角張李成在正史與民間傳說中均留下不少痕跡，傳說他本名為張阿火，曾是戲班花旦，卻在滬尾之役這場戰役中有著極為英勇的表現。《清稗類鈔》的〈張李成與法人戰於台北〉一文當中，張李成「散髮赤身，嚼檳榔，紅沫出其吻」，頗具清代台灣草莽的強悍民風。

《新竹縣志稿》記載他與部下埋伏襲擊法軍，「張李成在口岸外塗阱中揚旗突起，兵皆披髮赤身，橫擊於後；法軍陣亡甚眾，驚惶急退」。而官方文書中，則以劉銘傳向朝廷奏報戰情的奏摺最為有力，「章高元等率准勇大隊直搗其中，張李成土勇抄擊其後，孫開華堵住橋口，督隊甚嚴，敵兵三面受敵，狂奔敗北，張李成陣斬水師統領封唐首級，紳民皆道其首功。」明確記載了張李成斬首敵軍的傳奇事蹟。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 （左）：《滬尾守衛阿火旦》漫畫中張李成在戰場上奮勇擊殺敵人。（右）新聞報紙紛紛報導淡水戰況，《述報》稱讚張李成十分善戰「統帶張魁，謀勇兼全，少壯敢戰，善用火鎗，百不虛一」。

滬尾阿火旦這樣精彩的歷史故事，也經由戲曲加以不斷展演詮釋，十多年前的布袋戲與歌仔戲都曾經出現阿火旦這名角色。而2019年10月由金枝演社劇團主演的戶外史詩劇《戰祭1884》，在淡水環境劇場中，阿火旦操著戲曲腔調，並且穿著一身戲服奔赴戰場的豪邁裝扮，讓現場觀眾為之驚艷。

而《滬尾守衛阿火旦》這本漫畫的出版，也讓流行文化當中有了滬尾之役與張李成的一席之地。在閱讀時可以感受到作者WASTE戊的用心，漫畫裡許多劇情都是根據歷史文獻來演繹發想，如張阿火改名為張李成的由來、主將孫開華宣示死守滬尾的豪言壯語、清軍在滬尾之役的整體布防、張達斌進攻法軍帶隊衝鋒時受傷、戰後湘淮兩派互相爭功彈劾等等，都是參考歷史基礎再去創作故事。除了正史以外也搭配生動有趣的劇情，時不時出現一些幽默橋段，讓這部歷史漫畫增添了許多趣味。

Photo Credit: 《點石齋畫報》

漫畫的番外篇還有一位年輕醫生鄭木筆登場，這位鄭木筆醫生的故事流傳在淡水地方民間已久，反而在講述正史時較少被提及。鄭木筆曾向三峽地區的名醫學習醫術，清法戰爭時，孫開華提督在滬尾擊退法軍後，曾大量飲用涼水而身體不適，部屬們幾經打聽得知鄭木筆為名醫的傳人，遂延請他來醫治孫開華，最後藥到病除，獲得了「木筆仙」的名號。在漫畫中能看到鄭木筆這個角色，可見作者在構思劇情時一定費了不少心思找資料與研究。

重返戰役歷史時空

WASTE戊在改編阿火旦的故事中，傳達的另一珍貴意涵則是戰爭的殘酷與和平的可貴，透過作者描繪阿火旦參與滬尾戰役的一幕幕劇情歷程，能夠旁觀整個事件對於台灣民生的影響，以及台灣人在戰爭時的定位。人們紛紛討論前線戰情，一開始聽到加入義勇軍有高額獎賞可拿，眾人興高采烈的去投軍參戰；但實際面對戰爭時，恐怖與殘酷的殺戮經驗，卻深刻烙印在主角阿火的心裡。而苦戰之後，阿火面對大量墓塚的畫面，更讓人感受到戰爭沒有勝利者，因為雙方都承受了許多傷亡犧牲。

Photo Credit: 蓋亞文化出版 《滬尾守衛阿火旦》漫畫番外篇，阿火弔祭犧牲的弟兄們。

《滬尾守衛阿火旦》漫畫裡也出現淡水的各處場景，例如義勇軍遊行的滬尾街道、阿火探視傷患的偕醫館、孫開華祭祀官兵的福佑宮等等。而滬尾之役時，法軍軍艦包圍淡水港，艦砲齊發，落彈範圍不只是清軍砲台，還波及了整個淡水市街區域，擊中紅毛城、理學堂大書院、淡水女學堂、淡水稅關等地；馬偕牧師故居前的花園更是砲火集中地，現今還保存著當時的砲彈碎片。在地的福佑宮、龍山寺、清水巖、蘇府王爺廟等處也都有留下相關的文物與故事，看完漫畫之後，不妨來一場淡水之旅喔！

註：原文標題為〈2020台漫推薦：描繪淡水傳奇戰役──《滬尾守衛阿火旦》〉

本文獲CCC創作集授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航