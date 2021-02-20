馬來西亞法院判媒體無管制讀者留言有罪，各界憂此判決先例恐讓新聞自由惡化

2月19日，網路媒體《當今大馬》被馬來西亞聯邦法院裁定藐視法庭罪名成立，該案系因讀者在《當今大馬》的留言所引起的，因此這判決引起各界關注，憂此案會讓馬國新聞自由倒退，同時也讓媒體得審查讀者留言而產生寒蟬效應。

時間回到2020年6月16日，直屬於馬國首相署的總檢察長依德魯斯（Idrus Harun）以網媒《當今大馬》無管制網民留言為由，起訴《當今大馬》及總編輯顏重慶。《當今大馬》報導，此訴訟起因為該網站英文版6月9日刊登了題為「首席大法官下令所有法庭從7月1日起恢復運作」（CJ orders all courts to be fully operational from July 1）報導下的讀者留言區中，警方不滿有5名讀者的留言藐視司法機構，包括指稱馬國司法機構犯錯、涉及貪腐、未維護公正和司法公信。故起訴《當今大馬》及顏重慶藐視法庭。

《當今大馬》報導，警方的代表律師陸意清指出，根據《1950年證據法令》第114A條文，新聞機構必須為惡意冒犯的評論負責，註冊網站的持有人被視為網站內容的發布者或重新發布者，除非能證明並非事實，否則網站持有人須為所刊登的內容負起法律責任。儘管《當今大馬》在被起訴後，就立刻撤下那5名讀者的爭議性留言，但執法單位仍繼續對《當今大馬》採取法律行動。

2021年2月19日，馬國聯邦法院7名法官，最終以6比1裁定《當今大馬》藐視法庭罪成，得在2月24日繳清馬幣50萬元（約新台幣346萬元）的罰款，而總編輯顏重慶則被判無罪。《當今大馬》報導，顏重慶認為法院的裁決是企圖打壓與關閉該媒體，他說「我們不是因為我們的新聞受罰，而是因為我們讀者的留言而受罰。」

在馬國，《當今大馬》多被視為是立場親在野黨的媒體，因此遭到執政黨的對付。當19日的判決出來後，《當今大馬》也發起了群眾募款運動，希望透過募款繳清馬幣50萬元的罰款，而在眾多讀者、在野黨議員的響應下，《當今大馬》約4小時便成功獲得超過馬幣50萬元的捐款。

Photo Credit：AP/達志影像 2月19日，《當今大馬》總編輯顏重慶為藐視法庭案出庭

《當今大馬》案引國際關注

馬國聯邦法院對《當今大馬》的裁決，可以說是影響未來媒體機構與讀者之間的關係的法律先例，未來讀者的留言可能會成為當權者、執法機關對付媒體機構的工具，因此媒體機構對讀者留言的「把關」，可能更加劇媒體的自我審查，使言論自由環境惡化。

由於該案攸關馬國的新聞自由發展，因此引起了美國、英國、加拿大的關注。

馬國聯邦法院的裁決出來後，美國駐馬大使館在官方臉書公開表達對該案的關注，美國大使館稱「言論自由，包括新聞界和公眾的言論自由，是公眾話語的基本和支持問責制及善政的民主原則。」

而英國駐馬國最高專員查爾斯與加拿大代最高專員艾斯特，也在19日發表聯合文告指出，媒體自由是所有社會安全、繁榮和福祉的重要基礎，人民都有權利對議題自由討論。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範