泰國總理帕拉育挺過不信任投票，反對黨將持續調查醜聞

泰國國會經過四天激烈辯論，今天（2月20日）針對總理帕拉育（ Prayut Chan-ocha ）和其他九位閣員的不信任動議進行投票，一如外界普遍預期，結果並未通過，帕拉育成功保住總理一職。

《路透社》報導，泰國國會主席乃川（Chuan Leekpai）宣布，「投票結果顯示是信任。」不過，反對黨議員表示將繼續調查政府處理疫苗效率不彰和經濟政策的缺失。前進黨（Move Forward Party）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）告訴記者，「我們已經劃開傷口，現在將在上面灑鹽。」

帕拉育在2014年發動政變推翻民選總理盈拉（Yingluck Chinnawat），接管政府擔任總理，並在2019年選舉中連任，該次選舉被批評有巨大瑕疵。外界預期這次內閣不會被推翻，因為帕拉育聯合政府（ Coalition government）在眾議院佔多數。

《華盛頓郵報》報導，在487名議員中，277名是執政聯盟的成員，210名是屬於反對黨。不信任案投票以簡單多數決為判準，也就是超過244票即通過。投票結果是，帕拉育得到272張信任票、206張不信任票以及3張未表態的廢票。

In case you missed it, here are the results to the no-confidence vote. #ThaiPBSWorld #ThaiPBS #อภิปรายไม่ไว้วางใจ #ThaiPolitics 由 Thai PBS World 發佈於 2021年2月19日 星期五

帕拉育政府在2019年6月上任後，共經歷兩次不信任案投票。2020年2月，帕拉育和五名閣員部長在不信任案投票中輕騎過關。

本次不信任動議提出的原因，是帕拉育政府被反對黨指誤判經濟局勢、「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫苗供應不力、侵害人權和涉入貪腐醜聞。帕拉育政府也被反對黨批評，濫用權力買賣警官的警階、建立網軍在社交媒體上攻擊批評時政者、以王室為保護傘抵抗其政府遭受的批評，加深社會分化。

《Thaienquirer》報導，昨天不信任動議辯論中，由前進黨（Move Forward Party）議員Rangsiman Rome提出2019年四頁文件，被欽點升遷的警官名單——「大象票」（ตั๋วช้าง，elephant ticket ）。泰國皇家警察直屬總理，所謂「大象票」就是保證能得到升遷的警官名冊。

根據Rangsiman Rome說法，這種模式透過人際關係升遷，繞過以實際功績為基準的官方系統。Rangsiman Rome在辯論中說，「透過強迫警官服從這套檯面下、猶如顧客-客戶的系統，這嚴重傷害泰國社會。」這個醜聞發生在帕拉育尚未辭去軍方最高職位陸軍總司令之際，他質問帕拉育是否知道這項醜聞。

消息引發泰國人民巨大的關注。在昨天下午，泰國廣受歡迎的社交媒體推特（twitter）上，大象票的hashtag#ตั๋วช้าง，被使用了超過一百萬次。

Police corruption in Thailand was exposed by this representative from Move Forward Party. He said that this is the most dangerous action he as ever done in his life and he has no regret. He was elected by the people; therefore he serves the people. Respect! #ตั๋วช้าง pic.twitter.com/HW2UFxTgfl — หนูตกถังกาว | มีใบมั้ย and 100 others (@erney007) February 19, 2021

以王室為保護傘

《華盛頓郵報》報導，泰國從去年（2020年）開始，爆發學生引領的抗爭運動要求帕拉育和他的政府下台。抗爭者要求修改憲法以符合民主精神，改革王室使人民可以接受。前進黨黨魁皮塔表示，「帕拉育最大的錯誤就是並不了解君主立憲制的原則。」

「每當他（帕拉育）被批評或反對，他就以王室來保護自己。這是邪惡的舉動，讓他不再適任總理。」皮塔指出。皮塔的指控是源於刑法第112條即冒犯君主罪（lese majeste law）被濫用。皮塔說明，從去年六月泰王瑪哈·瓦吉拉隆功 (Maha Vajiralongkorn)已表示政府不應用此罪起訴民主派抗爭者。

冒犯君主罪最高刑期15年，根據泰國人權律師團（Thai Lawyers for Human Rights）統計，去年2月到11月間，至少59個人依此罪被傳喚。包括多位知名社會運動者：人權律師安農（Arnon Nampa）、學生運動領袖巴利（Parit Chiwarak）等。

政治明星他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）上個月（1月），因為批評政府採購疫苗太慢、數量不夠，且合約可能有所私心偏袒，因而被控冒犯君主罪。他納通的說法直指王室，因為泰國大部分疫苗都是暹羅生物科學公司（Siam Bioscience）製造，這家公司是泰王擁有的私人企業。

昨天傍晚，有數百名抗爭者聚集和國會大廈前街道，表達對帕拉育和其他部長們的不滿，要求他們對貪腐和泰國逐漸嚴重的經濟不平等負責。

《泰國公共電視台》報導，雖然不信任案並未通過，但反對黨對於這四天辯論表現感到滿意。為泰黨 （Pheu Thai Party）黨魁宋蓬（Sompong Amornvivat）讚賞反對黨的議員們都做好各自的功課，人民與媒體可以判斷政府表現是好是壞。

為泰黨秘書長Prasert Chanthararuangthong表示，反對黨將會在證據的支持下，針對被鎖定的部長透過憲法法庭（ Constitutional Court）、國家反貪腐委員會（Anti-Corruption Commission）、大理院(Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions)訴諸法律行動，

帕拉育則告訴媒體，他目前沒有重新組閣的打算，並重申自己選任部長都是根據他們的表現。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒