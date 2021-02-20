中國證實「中印邊境衝突」造成解放軍4死，為什麼晚了8個月公佈傷亡數字？

（中央社）中共證實4名解放軍官兵在去（2020）年的中印邊境軍事衝突中陣亡。不過一名網路上的KOL發文質疑，死亡人數可能不只4人，被指詆毀烈士，帳號被封鎖一年。南京警方更以尋釁滋事罪將其刑事拘留。

中共《解放軍報》19日在報導中詳述4名解放軍在去年6月中印邊境軍事衝突中陣亡的過程，不點名地指印度單方面挑起衝突，並稱中方在這次衝突中取得「重大勝利」。

不過社群平台微博認證為「辣筆小球」的KOL（意見領袖）發文質疑，陣亡人數可能不只4人，引發中國輿論不滿與撻伐。

根據《環球網》、《解放軍報》報導，辣筆小球的發文被指為「詆毀英烈的有害內容，且影響惡劣」，微博官方已經依法律法規予以關閉。他持有的另一個帳號球夜行也已一同關閉。

據微博官方發布，辣筆小球的微博將封禁1年。

南京市公安局官方微博平安南京稍早發布，稱辣筆小球發布扭曲事實的言論，對社會造成惡劣影響，已經將其以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

Photo Credit: 南京廣播電視台 微博

目前辣筆小球的微博已無法搜尋，不過根據網友截圖備份的內容，被指稱詆毀英烈的兩則貼文內容分別是稱，「最大的官，團長活了下來，這個團長的個性肯定是『飛將+脫兔+神機+血路+強運』」，以及「犧牲的4位是為營救而立功，連去救人的都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有4人。」

Photo Credit: 網友企查查 微博截圖

報導指出，不少網友將辣筆小球的本尊「人肉」出來，發現他在《經濟觀察報》任職。對此，《經濟觀察報》官方發文澄清，強調他已於2015年離職，現在的行為和公司無關。

《新華社》官方微博新華視點上午也再度刊發文章強調「詆毀英雄，就是與祖國對立、與人民為敵」，批評辣筆小球的言論是「逾越道德底線」、「觸犯法律紅線」、「損害英雄形象」、「傷害民族情感」、「毒害愛國之心」，情理法皆不容。

遲到8個月，中國首次證實中印衝突4解放軍死亡

《中央社》報導，印度與中國部隊去年5月初起在拉達克東部中印實際控制線發生對峙，雙方各自動員部隊占領戰略要地，並於6月15日在加萬谷發生衝突，印度指控中國部隊有預謀集結部隊並使用自製狼牙棒攻擊印軍，中國則指控印度有預謀集結部隊，率先使用石塊、鋼管和木棒攻擊中方，最後雙方都出現傷亡。

這是中印雙方45年來，首次出現死亡的嚴重衝突事件。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 印度軍隊車輛去年6月15日駛往喀什米爾地區。

不過，在加萬谷衝突爆發後，印度軍方在第一時間就公布在加萬谷衝突中有20名軍人死亡，而解放軍卻不願意公布死傷數字，僅《環球時報》總編輯胡錫進推文坦承中國也有傷亡；甚至中國親近的俄羅斯國營《塔斯社》也於本月2日報導中國在這場衝突中有45人陣亡，中國軍方仍持續保持沉默，直到昨（19）日才承認4名軍人陣亡。

中共《解放軍報》與《央視》19日發布報導與影片 ， 詳述4名解放軍在去年6月中印邊境軍事衝突中陣亡的過程。

《央視》稱駐守前線的「新疆軍區某邊防團長」祁發寶，受命帶著誠意與對方談判撤軍，卻遭到對方蓄謀暴力反擊，在渡河途中卻遭到外軍「惡意設伏」，意圖憑數百部隊的壓倒性數量生俘帶隊指揮官。過程中，祁發寶遭敵軍重傷，營長陳紅軍與士兵陳祥榕、肖思遠、王焯冉等4人則陣亡。報導指出，後來增援隊伍及時趕到，一舉將外軍擊潰驅離，並稱中方「取得重大勝利」，而外軍則「潰不成軍、抱頭逃竄，丟下大量越線和傷亡人員，付出了慘重代價」。

中國政府強調，當時的加萬谷衝突，正是因為「對手陰謀設伏先殺人」，解放軍才會大舉出動增援，因此行動屬於正當防衛——不過這與印度軍方在去年6月當下的說法完全相反。

報導提到中共中央軍委將授予祁發寶「衛國戍邊英雄團長」榮譽稱號，並追授陳紅軍「衛國戍邊英雄」榮譽稱號，追記陳祥榕、肖思遠、王焯冉一等功。

Photo Credit: 央視軍事 微博

中國為什麼在這個時候公佈傷亡數字？

中國國防部昨日下午以新聞部發言人任國強名義發布新聞稿，指出 2020年6月印軍非法越線、率先挑釁、暴力攻擊中方前出交涉人員，蓄意製造了加萬谷衝突，造成雙方人員傷亡，責任完全在印方。

任國強又稱， 衝突發生後，中方為維護兩國兩軍關係大局，推動局勢降溫緩和，保持了高度克制，體現了中國作為負責任大國的氣度擔當。但印方多次渲染炒作有關傷亡事件，歪曲事實真相，誤導國際輿論，污衊中國邊防部隊官兵。但任國強說，「歷史不容篡改，英雄不能遺忘，中國媒體對英雄事蹟進行公開報導，是客觀報導事實的媒體責任，有利於澄清真相，以正視聽，讓世人看清其中的是非曲直。」

任國強表示，中方對解決中印邊境問題的立場是清晰的、一貫的、真誠的，始終致力於通過對話談判解決爭端，始終致力於維護中印兩國兩軍關係大局，始終致力於盡快推動局勢降溫緩和，盡快恢復中印邊境地區和平安寧。

印度和中國的衝突，除了去年6月在 加萬谷的衝突，去年9月， 印度高層官員也指控，從拉達克東部的德普桑平原到班公湖，至少有10個印度部隊日常巡邏點遭中國封鎖。

Photo Credit: AP / 達志影像 2020年9月前往中印邊境的印度軍隊。

不過，今年2月11日，印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）在印度國會上院發表聲明說，印度與中國已達成協議，以分階段、協調和查核的方式，自拉達克東部班公湖南北岸地區撤軍，恢復到去年對峙之初。

Photo Credit: AP / 達志影像 此照片為印度陸軍提供，顯示中國解放軍部隊今年2月正在從班公湖地區撤軍。

《中央社》報導，對於解放軍報在事發超過半年後才透露衝突詳情，有分析指出，這符合中方或解放軍的一貫做法，待事情結束後才予以公布。分析也指出，報導雖然指衝突中有4名解放軍死亡，但通篇沒有點名印度，只以「有關外軍」稱呼。

相關分析表示，去年衝突發生後，中印兩國關係一度緊張，但隨後雙方舉行軍事談判，前線部隊2月初開始實施「脫離接觸」，這說明中印邊境最壞情況已經過去。

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