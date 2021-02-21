IG爆紅「萬秀的洗衣店」推手，用iPhone鏡頭喚醒惜物與親情陪伴意識

文：Anny

萬吉阿公和秀娥阿嬤已高齡八十多歲，在孫子張瑞夫的推波助瀾下，重新賦予老字號洗衣店的世代意義，喚醒年輕一代惜物與親情陪伴的意識。這是去年在IG上爆紅的「萬秀的洗衣店」為阿公阿嬤紀錄衣著的美好記憶，張瑞夫在Apple Store分享祖孫的心路歷程。

去年疫情黑天鵝，張瑞夫和許多人一樣因為從海外歸來，回到台中家鄉阿公阿嬤經營超過一甲子的老字號乾洗店，看到兩老在洗衣店，每天越來越無精打采，一日阿公趴在櫃檯上、阿嬤趴在廚房的樣態觸動自己，希望能幫他們重新找到生活的意義，於是展開「萬秀的洗衣店」動人影像故事。

張瑞夫回憶自己的童年，四歲父母離婚，從小由阿公阿嬤拉拔長大，小時候就學會和長輩相處應對，感情也非常好，然而隨著長大來自於外在環境價值的束縛，自己也曾經變得叛逆，也遺忘回憶中美好的細節。透過紀錄這些衣服與阿公阿嬤的姿態，再次連結彼此的情感。

照片上能發現這些衣服其實都好好的，他指著一張相片是阿嬤穿制服所拍下，這是彌補求學的遺憾。張瑞夫說，其實這些穿搭的衣服都有不同的故事。

相信有關注的讀者也知道，在影像中這些別具風味的服飾配件，最初都是來自於客人未帶走的舊衣物。每一件沒被帶走的衣服，背後可能都有一個故事，曾經有幾件旅遊紀念衣，是因為家庭變故而再也沒來拿衣服。

回台以後，看著洗衣店，張瑞夫逐漸有了靈感，找到兩個元素：「衣服」以及「拍照」，最終幫阿公阿嬤找回職人的尊重。

Photo Credit: Anny / Inside

為長輩紀錄影像其實是在與他們對話

在萬秀洗衣店靈魂中，以兩位長輩為主，可能對許多人來說難以想像，阿公阿嬤在風格打扮中擺出專業的姿勢，展現衣服與人物的出生命力，是怎麼樣塑造出這樣的氛圍呢？在這邊張瑞夫有感而發，自己要做的是用他們懂得語言和他們對話。

多試著與觀察者說話，產生關係。

透過拍照讓世代間縮短距離，張瑞夫說照片就是一種關係的呈現，想表現的就是喚起阿公阿嬤年輕時的「真實」，回扣到真實的主軸，拍照技巧上亦是如此真實純粹。

最基礎的真實該如何掌握呢？張瑞夫也簡單分享透過iPhone紀錄影像的技巧，他強調最重要的就是基礎構圖，開啟設定將相機設定格線打開，取景時先找水平線，找背景物體對齊好。

拍攝步驟分享：

穿搭

開啟格線

開啟相機人像模式

水平對齊

引導Pose

按下快門

張瑞夫補充，前後景差異，主題就能很明確了。偶爾可以運用前後景顏色對比。最後，回到剛剛的Pose運用，張瑞夫說「Pose其實是情感的堆疊」。

其實，把生活中不同的片段放在一起就是很可愛的畫面，引導的核心要領其實是給予情境和對話。

紀錄是一種創作，把生活片段拼在一起也是一種創作

另外，也簡單分享自己在iPhone內建修圖的技巧，主要調整四個部分：

曝光

飽和度

色溫

暈邊

飽和度與曝光交互平衡畫面的協調，暈邊讓人物凸顯出來。照片也不會有太多的後製，主要還是在取景時就掌握大部分的拍攝重點。當然，在昏暗的洗衣店也會善加利用夜拍模式，在洗衣店一隅也能利用夜間人像模式拍出富有故事的照片。

發揮影響力喚醒惜物與親情陪伴意識

張瑞夫觀察阿公阿嬤的生活細節發現有很多愛的元素，透過這些方式，帶給兩老新的生命力，面對短短幾個月在IG上粉絲暴漲到六十幾萬，的確也隨之而來不同的回饋。觀察粉絲輪廓，有年輕人也有不少超過五十歲的用戶，年輕粉絲湧入，觸動起他們真摯的情感，從留言、私訊上紛紛表達他們珍惜親情的共感，當下的陪伴比起回憶還重要。

面對爆紅以後，生活上是否有面臨到一些改變，張瑞夫說洗衣店的生意還是和往常一樣，不過真的帶動起阿公阿嬤的對生活的熱情，與街坊鄰居更多的互動，當然商業合作邀約也不斷，比如時裝周、參與青峰MV拍攝等等。張瑞夫坦言真的已推掉非常多，會接下的都是希望讓阿公阿嬤能享受前所未有的體驗，留下美好回憶。而最近，萬吉阿公也自己安裝了IG，想親自知道這個社群世代究竟還蘊藏什麼有趣的事情。

Photo Credit: Anny / INSIDE

以老字號洗衣店其他的影響力，持續參與公益活動。另外，因從小被教育衣服要好好珍惜，連不要的衣服都覺得可以拿去當舖，現在衣服便宜到實在很難想像。在未來，希望能夠翻轉大眾對二手衣的印象，預計在二月底就會有相關的平台上線，屆時有興趣的朋友也能持續關注。

2/21「萬秀的洗衣店」Reef張瑞夫也將在Apple信義A13下午2:30-4:00透過Today at Apple攝影研究室與大家分享用影像說故事的靈感來源，進行人像攝影指導，藉由角度、姿勢以及感受的細微，捕捉拍攝對象的自然流露。有興趣的朋友也可以前往Today at Apple報名。

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本文經Inside硬塞的網路趨勢觀察授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航