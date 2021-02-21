比特幣網路到底多耗電？劍橋大學分析：相當於整個阿根廷的用電量

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

昨（16）日比特幣交易價格達到5萬多美元，衝破歷史新高。在不到10年的時間裡，比特幣已經從密碼學家才懂的邊緣技術，變成世界第九大最有價值的資產，其革命性分散式技術創造出數十億美元的產業，但是也帶來了副作用。

劍橋大學分析：比特幣網路耗電量相當於一個阿根廷

獨立報報導，根據劍橋大學的分析，現在比特幣網路所需的計算能力，需要消耗的電量幾乎相當於整個阿根廷的用電量。

劍橋大學分析指出，比特幣網路每年使用的電量超過121兆瓦小時（TWh），已經可以列入全球前30大用電國家的行列。近幾個月來，比特幣價格飛漲推動了能源需求，比特幣價格從去年3月不到5000美元，到昨日飆升至5萬389美元，打破歷史紀錄。

全世界第二位收到比特幣的加密貨幣先驅哈爾芬尼（Hal Finney）2009年1月27日就在推特上談到加密貨幣未來可能的二氧化碳排放量——就在他收到來自加密貨幣創造者中本聰（Satoshi Nakamoto）的第一筆比特幣交易後兩週。

直到2017年，比特幣網路的能源消費量才開始顯著增長，當時價格上漲使其能源需求大幅提升到一個小型國家的水準。隨後幾年市場降溫，能源需求也隨之下降，但本週最新的歷史高點是三年半前的兩倍多。尖端加密公司IOHK執行長霍斯金森（Charles Hoskinson）告訴獨立報：「自2017年上一個峰值以來，比特幣的能源消耗成長了四倍，而且能源效率低落已經變成比特幣的特性，其能耗將越來越高。」

「比特幣的碳足跡將倍數成長，因為其價格上漲得越多，對貨幣的競爭就越激烈，因此消耗的能源也就越多。」

挖礦過程耗電大 再生能源使用逐漸獲得重視

大多數礦工都居住在中國，這讓比特幣更加不環保，因為中國三分之二的電力來自煤炭。

生成新的加密貨幣單位所需的挖礦過程，涉及求解複雜但任意的數學等式，目前需要大量的計算機處理能力。因此，比特幣礦工傾向在電力最便宜的地方，這表示根本問題不是比特幣，而是缺乏廉價的再生能源。

幸運的是，已經有解決方案到位，部分環保採礦設施已經大規模運行。在再生能源比例接近100％的冰島和挪威，加密貨幣礦工用的是廉價的水力發電和地熱能。這些寒冷國家還能自然冷卻伺服器，幫助降低成本。去年，劍橋大學的第三次全球加密資產基準研究發現，有76％的加密貨幣礦工使用再生能源挖礦，高於2018年同一基準研究的60％。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其他加密貨幣著手解決環境問題

根據國際再生能源機構的預測，這一趨勢有望繼續。該機構去年曾指出，再生能源比化石燃料更具成本效益。

「目前支持比特幣協議的基礎設施還不會是永續的，但是該協議的好處在於能激勵礦工採用最便宜的電力形式，不久的將來就是再生能源。」DigitalMint營運長偉普（Don Wyper）告訴獨立報。「我認為劍橋大學的最新研究被誤導了，因為比特幣是一種『數位黃金』，因此應該與其他有價資產的能源消耗比較……黃金開採業每年消耗的電力為4.75億千兆焦耳（GigaJoules）。

其他加密貨幣試著透過改變基礎技術以降低能耗，來解決比特幣當前的環境問題。霍斯金森聲稱艾達幣（Cardano）的能源效率是比特幣的400萬倍，因為其「股權證明」區塊鏈技術。這種區塊鏈根據網路參與者持有的貨幣數量而非計算處理量來驗證交易。

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航