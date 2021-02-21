隱藏在動漫文化中，「教壞囝仔大小」的保守價值觀入侵

文：羅安海

過去10年，越來越多商人注意到動漫和宅文化的商機，御宅族也大聲透過各種管道拒絕汙名，逐漸進入主流。在有些人眼中，動漫只是不入流的小眾娛樂，或是純粹的色情，不值一提。然而動漫文化真的這麼簡單嗎？

非也。動漫文化時常挾帶非常保守的價值觀，放任不理有可能造成嚴重的危險。

例如近10多年來穩佔日本動漫最受歡迎寶座的「異世界轉生」或「勇者對抗魔王」題材，正是集各種保守觀念於一身的類型之一。在日式角色扮演（JRPG）的背景設定下，可以輕易地加入大量裸露的奇裝異服、一夫多妻制和奴隸制、下修性自主的年齡門檻、用戰鬥解決問題、或用謂「實力至上主義」來壓迫弱勢。

任何不符現代價值的問題都可以推託給時空背景，就算主角來自現代社會，有現代的價值觀，也可以用「尊重當地文化」和「不應把自己的文化強加在別人身上」的名義一筆勾消。以下再舉階級、性別和暴力三個主題說明：

動漫中的階級

雖然大多數作品都支持平等對待各族群，並且「歧視其他種族」、「不把平民當人看」或「虐待奴隸」往往是最速成的反派公式，然而，當主角出身貴族，或是身邊有貴族時，故事不但不討論階級世襲或權力造成腐化的問題，反而常大量強調「貴族義務」（noblesse oblige），認為「人民向貴族進貢，貴族照顧人民」是一種良好的互利關係，例如《熊熊勇闖異世界》、《騎乘之王》和《從零開始》都有這樣的橋段。

而當主角擁有奴隸時，似乎也只要善待奴隸就沒問題了，而不在乎雙方的權力不對等或奴隸的自由，例如《盾之勇者》和《異世界魔王與召喚少女的奴隸魔術》。

另一個常見的刻畫是以戰鬥力來評斷個人價值，例如《黑色五葉草》、《我的英雄學院》和《轉生史萊姆》。在這類故事中，主角一開始因為表面上的虛弱而被排擠，故事開頭也可能對此制度略作批判。然而，之後故事主旨不是對抗此制度，而是讓主角得到很強的技能，在不改變體制的情況下，從「被壓迫者」轉變成「既得利益者」，從此過著幸福快樂的日子；或者，在整個故事中就是試圖達到這樣的目標。

注意，我不是說娛樂作品有義務談論這些倫理問題，故事當然可以選擇不談政治、純為娛樂。然而，許多作品是自己提及這些爭議，然後採取支持階級制度的立場。

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動漫中的性別

許多作品過度強調女性的身體、定義各種「萌屬性」，把女性簡化成性幻想的對象，這事大家都知道，我就不多說了。這裡來談談動漫中的男性。

動漫中，男性應該有各種陽剛特質：帥氣、堅強、有謀略、保護女性、主動決定各種事情，如《輝夜姬》、《我推的孩子》、《迷宮飯》和《圖書館的大魔法師》等眾多作品的男主角都是如此；就算是為了吸引御宅族讀者而安排的陰暗、內向主角，也會在故事中轉變得積極主動，例如《無職轉生》、《源君物語》和《平凡職業》的男主角。

如果男性太有「女子力」，擅長家務、心思細膩、重視打扮、外貌陰柔，往往會成為笑料，並可能在故事中被迫打扮成偽娘，例如《慎重勇者》中做蛋糕的劍神、《暗殺教室》中嬌小的渚、以及《轉生史萊姆》中愛吃甜食的紅丸。

在這樣的男性刻板印象下，偷窺和性騷擾也被當成一種無傷大雅的小事，男性就是無法控制性慾，沒辦法的事（仕方がない），所以不用太追究男性，女性自己要小心；例如《掠奪者》的離人、《家有女友》的阿爾以及《轉生史萊姆》的哥布塔。

甚至，女生嘴巴說不要，也不見得是真的不要，可能只是「傲嬌」，因為害羞或太在意形象才拒絕、心裡其實是喜歡的，只要男性繼續騷擾和死纏爛打，女性就會答應，例如《源君物语》、《裙子裡面有怪獸》和《為什麼老師會在這裡》。

而當性別反過來時，「對男性的性騷擾」不但無傷大雅、不會對男性造成任何陰影，更被當作一種福利，例如《平凡職業》的希雅、《地下城尋求邂逅》阿伊莎、以及《女友成雙》的理香。甚至到出現跟蹤、綁架和傷害情敵等危險行為時，還可以美化稱為「病嬌」，如《妖精尾巴》的茱比亞和《死亡筆記本》的彌海砂。只要這些騷擾者是相貌標緻的女性就沒關係，因為男生總是想要性。

然而，當騷擾者是不符主流期待的女性（例如肥胖、年邁），或者是偽娘、男同性戀等LGBT角色，則被描繪成好笑、可怕、或是對男子氣概的嚴重傷害，例如《異種族風俗娘》的光惠和愛洛耶、《亂馬1／2》的紅翼、《犬夜叉》的蛇骨、以及《後街女孩》。事實上，動漫不只把「被LGBT角色喜歡上」當成麻煩的事，也時常將LGBT角色描繪成無法控制慾望的性騷擾加害人，例如《騙子藥師》的男精靈和《魔王大人Retry》的雪風。

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動漫中的暴力

戰鬥是日本動漫中特別常見的主題，包括大受歡迎的《鋼之鍊金術師》、《銀魂》、《航海王》、《火影忍者》、《刀劍神域》、《暗殺教室》、《七龍珠》都是以戰鬥為故事主軸，貫串全劇的主旨就是不斷變強，用武器、武術、魔法、或收服的野生動物打贏其他人。

雖然日本如同其他東亞國家，嚴格管制槍炮刀劍，不像在美國可以輕易取得，然而，許多作品中卻大量刻畫各種刀劍、槍械、科幻武器，甚至有些作品如《槍械少女》的主題就是擬人化的武器。

如果戰鬥在故事中只是像體育比賽或是人際互動的誇大也就罷了，然而許多故事安排得好像任何問題都能輕易用一記拳頭或一發鐵鏟波動炮解決。反派往往是純粹的邪惡、以殺人為樂的瘋子，如《獵人》的西索、《犬屋敷》的皓、《達爾文遊戲》的王，或乾脆直接設定成沒有意識的魔物，如《進擊的巨人》、《鬼滅之刃》和《哥布林殺手》，不能與之講道理，也沒有教化的可能。

遇到強盜和人口拐賣也只要把犯人打敗就好，肯定不是貧困造成的系統性問題；私刑和報仇也都是合理的手段，對方的親人不會頓失依靠，也不會前來報仇。校園霸凌？像《賢者之孫》和《魔王學院》那樣打趴對方就好。敵國進犯我方？像《轉生史萊姆》和《黑之治愈師》開戰殲滅對方就好。獸耳女性不喜歡自己？像《被勇者開除的馭獸使》和《Lv2開始開掛》那樣打贏就會貼上來了。

有些作品中還出現「實力至上主義」這個詞，例如《失格紋》和《賢者之孫》。乍看下這是一種唯材是用的價值觀，平等看待不同出身背景，然而在以戰鬥為主軸的故事背景下，這充其量只是美化過的「拳頭大，說話就大聲」。在這些故事中，主角從來不會是弱者，就算是也只是暫時的。主角擁有絕對權力的同時，又總是能維持某種神奇的道德感，不會仗勢欺人，但是當有白目來騷擾主角時，再怎麼不成比例的後果都只是「剛好而已」。

階級、性別、和暴力也常組合成彼此依存的故事，除了前面提及的異世界設定之外，還有諸如高戰鬥力的人類男主角和受保護的奴隸亞人女性、用男人的力量輔佐喜歡的公主登上王位、利用貴族的身份和資源建立後宮、哥哥為了保護妹妹而走上殺惡鬼的旅途等等。

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為什麼動漫那麼保守？

我認為這是因為動漫文化有很大比例源自日本、男性、御宅族這三個因素的交織，而這三個族群都有偏保守的傾向，疊加在一起更是火上加油。

日本社會在性別平等的世界排名是吊車尾的，不論對男女都強烈壓迫。日本社會普遍認為男性應該在努力追求事業、保護女性、積極主動，而女性則應該依賴男性、管理家務、注重外表。此外，日本的部落民、門閥和天皇等傳統階級觀念仍影響著日本社會。又由於戰後轉型正義做得不確實，加上東亞歷史較少多元民族互動，日本社會特別容易接受種族主義、優生學以及基因決定論。

男性佔了日本動漫觀眾的大宗，為了吸引這個族群，許多作品刻意加入容易吸引男性的元素，包括熱血戰鬥、裸露女性、軍事武器、科幻或奇幻背景等等。敘事也常從男性的角度，由一位男主角和多位女配角構成故事主軸。而就算是腐女為主要客群的作品，常常還是受男性作品影響，常出現先占有身體再得到內心的橋段。

御宅族有很大比例是被體制壓迫的邊緣人，因為家庭背景、性格或專長不符市場需求，造成工作不順遂、社交圈狹小、人生缺少目標。這類人時常厭惡主流社會體制，並且也對女性、LGBT、移民、精神病患者等其他被排擠的社群不友善，認為明明自己也被社會排擠，憑什麼政治討論中其他族群常能優先得到關注，自己卻一直被歧視、不曾得到幫助？

在這三重背景的疊加和交互作用下，不難理解為什麼大多數動漫作品中都充滿許多極端保守的價值觀，認為各種犯罪和社會問題源自某些邪惡的個人而非體制，支持用暴力解決問題，並且對LGBT、女性、外國人有諸多不友善的描寫。

只是個虛構作品，這麼認真幹麼呢？

放在日本，動漫文化大概不是多嚴重的危害，畢竟它只是女子偶像團體、牛郎店、柏青哥、性產業、租借女友、女僕咖啡廳等一系列環環相扣症狀的一小部份。然而，隨著日本動漫輸出到其他國家，透過漢化組和字幕組在沒有分級管制的網路平台上播出，這些極端保守的作品就開始侵蝕年輕人的價值觀。

台灣的語文和公民教育都沒有教育學生如何反思作品中的價值觀。被保護在校園中的學生也很少觀察到社會對弱勢的壓迫，容易認為歧視不存在、政治正確是矯枉過正、任何東西放到自由市場上交易都是合理的。這樣的觀眾在收看動漫作品時，不容易注意到其中傳達的保守價值，容易被潛移默化。

動漫的收視者有很大比例是正在發展自己的價值觀的年輕人，也有不少人生活狀態接近日本的御宅族，因此很容易接受動漫中傳達的價值觀。這些人又進一步在網路上的同好交流中，形成團體思考，進一步強化這些價值觀，甚至發展出更極端的想法。

於是，在許多討論動漫作品的留言板中，我們看見動漫愛好者支持階級制度、為性與暴力歡呼、把「推倒蘿莉」當玩笑話講、稱不報仇的主角是「聖母婊」、拒絕性愛的男生是「陽萎」、自由選擇戀愛對象的女性是在「NTR」。

動漫作為一種興趣本身不會危害任何人，這篇文章無意批判喜歡動漫的人，而是指出許多動漫作品中存在的保守價值觀。本文的重點是希望人們在收看動漫時，能夠注意其中隱含的保守價值觀，特別是注意這對年輕觀眾造成的影響。

許多人都知道中劇帶有漢民族主義及各種符合共產黨立場的政治宣傳，也有不少人注意到好萊塢輸出的美國夢、個人主義、正面的美軍形象、以及近年來的身份政治。然而日本保守文化的入侵鮮有人注意。是時候注意動漫文化中挾帶的保守價值了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航