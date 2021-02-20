消失的公主：杜拜公主拉蒂法逃離王室失敗被囚3年，《BBC》公布其被監禁時自述影片

杜拜公主拉蒂法（Princess Latifa）2018年企圖逃離杜拜但失敗後，持續遭到軟禁，拉蒂法在被軟禁期間秘密錄製的影片，設法傳遞給她的武術教練，然而去（2020）年下半年，公主忽然斷聯。《BBC》本月16日播出紀錄片《消失的公主》（The Missing Princess），公布拉蒂法的自述影片。播出後，王室昨（19）日出面聲明「公主正在家受到照顧」，但未提供任何細節或影像畫面佐證。

綜合《BBC》與《CNN》報導，阿拉伯聯合大公國為一夫多妻制，現年71歲的阿聯總理、杜拜酋長穆罕默德・賓・拉希德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）多次娶親和離婚，至少曾娶6名妻子，目前共有25名子女。眾女兒之中有3人都叫做「拉蒂法」，紀錄片講述的失蹤公主是第2個拉蒂法，1985年12月5日出生。

2002年首度脫逃失敗，被囚3年多

報導指出，穆罕默德・賓・拉希德也許將杜拜變成了一座金碧輝煌的城市，但對於當地婦女，法律和文化可能仍然使她們感覺到生活上有諸多限制。拉蒂法的同母姊姊雪姆莎（Shamsa）在2000年與王室家族赴英國度假時企圖逃脫，一個月後在英國劍橋被父親的私人手下挾回杜拜監禁。

Photo Credit：AP / 達志影像 阿拉伯聯合大公國總理、杜拜酋長穆罕默德。

2002年，當時未滿17歲的拉蒂法也企圖穿越國界逃至鄰國阿曼，但在邊界就被識破，被抓回杜拜後遭監禁3年多。

對於這段軟禁期間所遭受到的待遇，拉蒂法在2018年再次脫逃失敗被捕前，曾錄製一段自述影片，並在她被抓回杜拜後一周，由人權組織公布於YouTube。片中，公主以非常流利清晰的英語講述自己的身世，以及她在那3年多被囚禁時受到的虐待。

拉蒂法說，那時想穿越邊界逃到阿曼的想法有點太天真，她根本不知道邊界長什麼樣子，還以為只是一片沙漠；事前，她沒有網路可以搜尋、也沒有人可以讓她諮詢，過去的生活是學校和王室居所兩點一線，毫無自由，她也無法對同學傾訴生活。於是她在邊界就被認出身份，並被帶回杜拜；回到杜拜後，穆罕默德的心腹奉令將她監禁於牢獄，或毆打她、或施以睡眠剝奪等折磨，時常沒有飲水，她得爬去浴室裡找水，沒有盥洗用具或更換衣物，被毆傷或生病時也不會提供醫療。

期間，一度獲釋的拉蒂法回到家中，生母和另1個親姊姊梅薩（Maitha）沒有給予任何憐憫。拉蒂法憶述，母親對她說，「妳以為妳這場監禁很糟嗎？外面還有更慘的」，而梅薩則認為一切都是她自找的。拉蒂法在家中僅待了1周，與母親、姊姊發生爭執；拉蒂法情緒崩潰，不斷喊著要見亦被監禁的姊姊雪姆莎，結果被強制送醫住院一周，之後又進了監牢。

2005年10月，拉蒂法再度獲釋，總共被囚3年又4個月，失去對所有人的信任，幾乎不與人互動。

滿懷希望再度脫逃，寧死不歸

據《BBC》，拉蒂法在2010年向來自芬蘭的健身教練雅薇艾能（Tiina Jauhiainen）學習卡波耶拉（巴西戰舞），兩人成為好友。卡波耶拉是一門以腿部攻擊為主的武術，重視身體的柔軟與流暢，配合節奏，揉合舞蹈和體操；基於歷史社會背景，正式入門學習卡波耶拉後，學習者大多會獲得或選擇一個「暱稱」，並與對手、戰友們以此互稱。

翌年，拉蒂法得以與1名有逃離杜拜經驗的法國商人賈貝（Herve Jaubert）聯繫。賈貝因涉嫌挪用公款被杜拜法院定罪，但成功逃出阿聯。自此，拉蒂法開始和賈貝商討脫逃計劃，雅薇艾能則是兩人的中間人。

拉蒂法曾想要等姊姊雪姆莎狀況好轉，帶姊姊一同逃離，但遲未有機會。拉蒂法說，2017年夏天，經歷一名好友過世後，她開始意識生命短暫，再等下去也無法幫助雪姆莎；雪姆莎自己在杜拜也暫時不會有事，而她必須先逃離杜拜後才有能力再設法救出姊姊。

2018年2月上旬，拉蒂法在雅薇艾能家中錄製自述影片；數日後，兩人開車潛逃出杜拜、前往阿曼的海岸，搭乘橡皮艇和水上摩托車到達公海，登上遊艇與賈貝會合，將航向印度，冀望從印度飛往美國，讓拉蒂法尋求政治庇護。

然而8天後，即2018年3月4日，在距離印度東部果阿邦（Goa）海岸30哩外的海上，印度特種部隊人員登上遊艇逮人。拉蒂法和雅薇艾能躲在浴室，武裝人員施放煙霧彈逼出她們，拉蒂法單獨被拖下船；雅薇艾能和其他船員帶往阿聯的一所高度戒備設施中囚禁，兩周後才釋放。

雅薇艾能對《BBC》表示，當時拉蒂法不斷大叫，喊著「不要帶我回阿聯，就在這裡開槍射死我」，不過徒勞無功。雅薇艾能獲釋後，開始爭取國際媒體和聯合國關注此事，但拉蒂法仍音訊全無。

2018年12月，在穆罕默德第6妻、約旦公主哈雅（Haya bint Al Hussein）邀請之下，聯合國前人權事務專員羅賓森（Mary Robinson）前往拜訪拉蒂法，阿聯外交部還發佈拉蒂法、哈雅公主和羅賓森共進午餐的畫面。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 杜拜公主拉蒂法（左）與時任聯合國人權專員羅賓森（右）用餐畫面。2018年12月資料照

然而，哈雅和羅賓森實際上都不清楚拉蒂法的狀況，羅賓森在離開杜拜後甚至回報說，拉蒂法正在接受精神治療。羅賓森不久前對《BBC》承認，她和哈雅公主都被誤導，認為拉蒂法有躁鬱症，在哈雅公主2019年4月帶著兩個幼子逃到英國並與她連繫後，她才知道真相，並非常後悔當時沒有多關心拉蒂法的處境。

躲在廁所錄影片，講述被軟禁情況

與拉蒂法失聯的雅薇艾能，在2019年年初忽然收到陌生訊息。當時她回到芬蘭探親，一名陌生人與她聯絡，詢問她是否知道拉蒂法的卡波耶拉暱稱、以及多個驗證身分的問題；雅薇艾能答對後，獲得直接打電話給拉蒂法的方式，終於再次聽見拉蒂法的聲音。

之後，拉蒂法開始錄影片給雅薇艾能，講述失聯後所發生的事和她的現況。在《BBC》本月16日公布的片段中，拉蒂法說她在廁所錄製影片，「因為這是唯一可以上鎖的空間，我是人質，沒有自由，被關押在這監獄般的地方，生活掌控權不在我手中」。

拉蒂法表示，從遊艇被拖下船時，她被打了一針，然後被帶到印度軍艦上；她對印度軍官表示不想回杜拜，但仍被交給了阿聯軍官。在反抗阿聯軍官時，她努力抵抗，還咬了其中一人，後來又被打了鎮定劑，等她醒來時已經降落在杜拜，然後被關在一幢別墅裡。

在別墅中，「所有的窗戶都被關上，屋外有5個警察，屋內有2名女警，我連出去呼吸新鮮空氣都無法」，每天都擔憂生命安全，警察恐嚇她將終生被囚、永遠無法重見天日。但她不願跟從杜拜王室設計的大外宣，將讓世界知道她沒有自由。

拉蒂法並不知道當年哈雅公主被設局。她說，哈雅公主邀請她共進午餐，並向她明示，「這就像是一次測驗，看看妳被囚這麼長一段時間後，會對周圍的人做出什麼反應，如果表現好，幾天後就能獲釋了」；但拉蒂法不知道，其中一名與她共進午餐的女士羅賓森，就是聯合國人權專員，「我們根本沒聊到我」。那次餐敘，拉蒂法表現相當正常，羅賓森還獲准拍下與拉蒂法共進午餐的照片，但羅賓森並不知道阿聯外交部會公布這些私人照片，而拉蒂法也沒有因此獲釋。

而哈雅公主因發生婚外情，與杜拜酋長穆罕默德關係惡化，2019年2月穆罕默德根據伊斯蘭教法休妻，哈雅收到一系列匿名威脅。哈雅後來表示，穆罕默德也不滿她對拉蒂法的關注，對她越來越敵視，最終她逃到英國，在倫敦法院提起訴訟，與阿聯最有權勢的男人穆罕默德爭取監護權。

倫敦高等法院家事庭在審理哈雅一案中，裁定穆罕默德對哈雅的恐嚇為真，對拉蒂法和雪姆莎的綁架、監禁亦屬實，認為穆罕默德企圖掩飾真相、並不誠實。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 杜拜酋長穆罕默德前妻、約旦公主哈雅。

不過，這也沒有幫助拉蒂法獲得自由。拉蒂法只能持續與雅薇艾能、表親艾斯布里（Marcus Essabri）、人權律師海艾（David Haigh）等人聯繫，維持她與外界的通訊，並記錄自己的處境。艾斯布里說，維持通話就宛如維持拉蒂法的生命線，非常重要，但對拉蒂法而言，每天仍然過得很掙扎，從聲音就能聽出來，拉蒂法非常疲憊，身體狀況也不佳。

再次失聯，杜拜王室稱「在家受照顧中」

去年下旬，海艾率先發現他發給拉蒂法的訊息沒有成功傳遞，拉蒂法也沒有與他們聯繫。雅薇艾能等人擔憂拉蒂法被發現與外界通訊或錄製影片，喪失對外通訊的可能性，將使她的身心狀況惡化；經過幾個月失聯，他們決定公開拉蒂法錄下的影片片段，希望有助於拉蒂法獲釋。

在《BBC》16日播出紀錄片後，杜拜王室昨透過阿聯駐倫敦大使館回應，感謝外界對拉蒂法公主的關心，「雖然報導的內容完全無法反映真實狀況」；公主家人證實，「在家人與專業醫療人員支持下，公主殿下正在家中獲得照顧」，並指公主有持續進步，「我們希望她能在適當時機重返社會生活」。

聯合國人權辦公室資深發言人瑟羅賽爾（Liz Throssell）昨也在記者會稱，已與阿聯常駐聯合國代表聯繫，要求阿聯證明拉蒂法的安全與生活狀況，應提供進一步細節。

人權觀察組織執行長羅斯（Ken Roth）則表示，不能因為拉蒂法是被關在一幢別墅裡，就覺得這不痛不癢，單獨監禁本身就是一種酷刑。羅斯指出，杜拜酋長對於「照顧」想必有個奇怪的定義，當拉蒂法有能力獨自對外聯繫時，外界得知她被長期單獨監禁，「我們只能想像那種『照顧』有多落後」；在拉蒂法獲釋前，沒人會相信杜拜酋長虛情假意的「照顧」，惟有在拉蒂法能擺脫他的魔掌時，拉蒂法才有為自己發聲的自由。

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核稿編輯：楊士範