給高中生的一封信：你可以不拼學測，但請先證明你具備足夠能耐

最近認識好幾位「課外」經歷豐富的「Z世代」，其中幾位「高二生」都遇到同一個困擾，家長要求放棄所有課外的「活動」，好好念書拼學測考個「好大學」。不約而同的來問我，因此決定把自己的想法寫下來，歡迎批評指教！

先說結論，我的建議是完全不用管學測，好好利用自己的時間去學習、去實作，最好能到社會上去證明自己有多少能耐。

但「不表示」這適用所有學生，我認為有三個條件：

1. 你有興趣的「目標」，是否非要念大學不可？

大學文憑貶值早已不是新聞，也是事實，但不表示會在一夜之間破產，我不否認有些特定「職業」還是得先爬過高等教育的高牆，例如醫生（醫學系）、律師和會計師（其實更重要的是要考得到證照）等等。

除非很確定自己未來要走這幾條路，其他的，有沒有念大學，念哪間大學，在這個時代根本沒有差。以我過去從事的媒體工作為例，面試、錄取看的是實戰能力，跟念哪間大學、什麼系的，一點關係也沒有，拿得出一份真材實料的作品集，比畢業證書有用多了。

2. 目前累積的「成績」和現實有多少差距？大學能滿足你嗎？

你是否在高中時期就找到自己有興趣的領域，並且已經有在「實作」。也就是說，不能只是停留在「我好像對XXX滿有興趣的」、「我覺得XXＸ好像很有趣」，而是靠著自主學習，已經開始運用所學去「實際操作」，並且有累積一定「成績」的人。

接下來，你需要做兩件事，其一，是找個業界相關領域的前輩，讓他看看你目前的「成果」，和業界水準的「差距」有多少？此舉可以同時印證你的自學能力和實作能耐（其實找份實習最快）。

其二，就是進一步去了解、研究一下，要精進你現在相關所需的知識和能力，是否有需要靠念大學來彌平？如果不能，那就更不用把考好學測、念個好大學當作是目標了。

3. 你是否敢搭訕陌生人，懂得如何跟「前輩」當朋友？

很多長輩都會說，大學最重要的不是讀了哪些書，而是獲得幾個一輩子的朋友和人脈。這個說法我不否認，因為我自己也是這樣走過來的。

但是，過去成功的模式，不見得適用於現在。我們當年的求學時期，網路並不普及，更沒有現在層出不窮的社交平台、通訊軟體，光是最近出的Clubhouse就可以讓一個高中生認識到矽谷大神，這在過去幾乎是不可能的事。

因此我認為，Z世代根本不用為了「交朋友」而考個好大學，交朋友有太多的替代方案，而且未來只會更多。重點是，不透過同班同學、各種實體的社團活動，你有沒有能耐在線上找到志同道合的夥伴；更重要的是，你有沒有勇氣去搭訕大你十歲、二十歲的前輩，去請益、去交換彼此的資訊和心得，甚至成為「忘年之交」？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

如果以上三個條件都滿足，那我認為你不用去拼學測了，高中那些「鬼東西」念得再滾瓜爛熟，跟你未來的人生幾乎一點關係都沒有。

當然，以上這番話，大多數的父母可能聽不進去，因此真正的關鍵，是如何說服「大魔王」——爸媽。好人做到底，我也免費提供以下三點建議：

1. 規劃出一定時間內的目標和績效

當然不是一句唸書很無聊、我不想念了所以不想拼學測這種「幹話」，鬼才聽得進去。要走一條跟別人不一樣的路，就要拿出你的能耐，請明確作出規劃，未來這半年、一年或兩年，你會學哪些東西？你會做哪些事情？會完成什麼計劃？如何衡量成效？

沒有這些「計畫」，就不要幻想說服父母，更別說這只是第一步。

2. 找出實際的案例，用「證據」來說話

既然你已經有了明確的目標和方向，找個該領域的role model，去研究他的學習和工作歷程，用你自己的年齡和時間去推估，你跟他的差距在哪裡？為什麼你認為自己未來可以跟他一樣？如何做到？

最好的作法，就是找到至少一位該領域的前輩聊一聊，讓他了解你的「現況」，目標是讓他願意幫你「背書」，在你說服爸媽的同時，這位前輩也可以出面幫你溝通，父母或許聽不進你的話，但比較容易聽得進「同輩」的話。

3. 有高中畢業，就直接工作的勇氣和實力

最後，也最重要就是「為自己負責」。學生時期最無奈的就是，經濟命脈掌握在家人手上；而作為家長，最在意、最擔心的則是，自己的孩子有沒有能耐靠自己在社會在立足（這年頭，怕的是養兒啃老，而非養兒防老）。

既然你想走自己的路，那就不要怕面對「現實」，要有勇氣「背水一戰」。如果高中畢業，沒有機會到你有興趣的地方學習（不見得是間大學），那你有沒有能耐在社會上討一口飯吃？你吃飯的本事是什麼？你的規劃又是什麼？

如果你有此心理準備，有了底線、也有備案，家人就更不容易對你進行「經濟制裁」了。（是說教育部還有個青年就業領航計畫，高中畢業先工作，政府還幫你存錢咧。）

Photo Credit: Taiwan Presidential Office / Flickr

最後，我也想跟「部分」父母說句話：

如果你的孩子是同儕裡的「outlier」，請不要再用社會上的「平均值」來給他建議、要求他，更不要把自己過去的成功模式，套用在下一代身上。

考到好大學才能找到好工作，這對一般人來說，或許還真的是如此。但對於一個「outlier」來說，逼他跟著「平均值」的人生走，那才是風險最大的選擇。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航