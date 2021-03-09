再見了，阿雷西博天文台：波多黎各的電波之眼，可能是最多外星人看過的望遠鏡

文：許世穎

無線電天文學能給予我們不同於可見光的視角來認識這個宇宙，但無線電電波望遠鏡需要大上好幾個量級的口徑，才能夠獲得與可見光相仿的解析度。

阿雷西博天文台是一座位於波多黎各的電波望遠鏡，口徑有三個足球場那麼長！這麼壯觀的建築能夠完成其實得利於當地的喀斯特地形。如此龐大的結構也使聚焦、接收器的技術與一般常見望遠鏡不同。

除了學術上的貢獻以外，阿雷西博天文台還曾出現在電影場景裡、曾嘗試發送過訊息給可能的外星生命。這座偉大的望遠鏡在2020年因為結構損毀而除役，永遠闔上了這顆過去人類望向宇宙最大的電波之眼。相信這座望遠鏡的學術突破、建造經驗能帶給我們未來天文學觀測更穩健的發展。

阿雷西波天文台：山谷中的電波之眼

我們一般能以口徑大小來評估天文望遠鏡的解析度，口徑愈大，解析度愈好。舉例來說，一個鏡面口徑60公分的望遠鏡解析度就會比40公分的好。

除此之外，觀測的波段也會有影響，波長愈長的波段，必須要用愈大口徑的望遠鏡才能有一樣的效果。同樣口徑大小的望遠鏡，拿去看可見光可能效果不錯，但拿來看紅外線就顯得不足。不同波段的光能帶給我們不同的資料，讓我們得以用不同的視野來了解我們的宇宙。無線電波的波長大約是毫米左右，比可見光大了10000倍。

一支拿來賞鳥、看演唱會的3公分口徑可見光望遠鏡得到的解析度，要靠30000公分（也就是300公尺）才能夠在無線電波得到一樣的效果！但把望遠鏡蓋大不是一件簡單的事情，望遠鏡愈大，支撐結構就需要愈健壯，工程上就愈困難。為了在無線電波波段擁有更好、更清楚的天文相片，天文學家想盡了辦法來讓望遠鏡口徑變大，解決工程上的困難。

要提到最大的天文望遠鏡，阿雷西博天文台（Arecibo Observatory）絕對是榜上有名 ，這座望遠鏡的口徑長達305公尺！阿雷西博天文台位於波多黎各的阿雷西博，這個地方的地貌為喀斯特地形（又稱溶蝕地形，karst topography，見下圖），由於具腐蝕性的降雨以及容易被侵蝕的岩層，喀斯特地形千溝萬壑，起伏不定。

Photo Credit: U.S. Geological Survey/Aero Service Corporation 阿雷西博的喀斯特地形

科學家相中了這樣子的地貌，「既然這裡有著這麼多的大洞，不如就讓這天然的洞成為望遠鏡的支撐架吧！」於是一個蓋在谷裡、口徑305公尺、像一個巨大碗公的望遠鏡反射面就這樣就這樣誕生了。因為實在是太壯觀了，過去曾作為電影的場景，在電影「接觸未來」、「007黃金眼」當中就有它的樣貌，因為這個原因，或許阿雷西博是最多人看過的天文望遠鏡之一呢！[1] [2]

反射面與接收器：山不轉路轉

一般的望遠鏡反射面是拋物面，然而阿雷西博卻是球形面，這之間的差異就在於「指向」。

拋物面有著固定的焦點位置，能將來自遠方同一個方向的光線反射到一個焦點上、被偵測器接收，想要接收哪個方向來的光，就將反射面朝向那裡。然而阿雷西博天文台的反射面卻覆蓋整個山谷、是沒辦法轉的！

山不轉路轉，轉不了反射面就讓轉接收器自己轉。

阿雷西博的接收器不像一般常見天線是跟著反射面轉動，而是掛載在上方的平台，這個平台可以調整接收器的方位角以及仰角，讓接收器能收集不同方向反射來的光。不要小看這個懸吊在空中的接收器平台，它的重量有820公噸！球形反射面反射的光不會匯聚在一個焦點上，而是一條線。因此平台上初期掛載的接收器是一根長條的線形偵測器，可以將不同位置接收到的光收集起來。後期則多掛了一個像圓罩的反射面，藉由多次反射來修正這個球面像差。（見下圖）

給外星人的電報及其他學術貢獻

阿雷西博天文太最著名的一項事蹟是在1974年，曾經發了一封「電報」到M13球狀星團，嘗試與可能的外星生命聯絡。

M13球狀星團的恆星分布均勻，是最有可能有外星生命存在的地方。這封電報的訊息是由一連串的0和1組成，將這組訊息以適當的方式排列的話，可以從中看出：2進位的數字1到10、DNA組成元素（氫、碳、氮、氧、磷）、核苷酸的組成、DNA的雙螺旋結構、人類的資訊（約略身高、樣貌、人口數）、太陽系資訊（太陽、當時的九大行星），甚至還放上了阿雷西博天文台的樣貌（如下圖）。

所以某角度來說，阿雷西博望遠鏡可能還是最多外星人看過的望遠鏡......

除了阿雷西博訊息以外，其他天文學術方面的貢獻也非常多。包括1968年Lovelace團隊關測到蟹狀星雲脈衝星（Crab Pulsar）的脈衝週期、進而指出內部存在中子星 [3]。 1974年 Hulse及Taylor發現了第一顆脈衝雙星（Hulse–Taylor脈衝雙星），這是由脈衝星與中子星互相繞轉而成的雙星系統，也讓發現者獲得了諾貝爾獎 [4]。1990年Wolszczan針對首次發現的脈衝星PSR B1257+12資料研究後，更是發現了觀測史上第一批系外行星 [5]！

除役與夥伴

這麼大的一座天文台，特別受到天氣的考驗。2017年，接收器上的線形天線就曾被颶風吹落，將底下的反射面砸出一個洞。到2020年8月、11月，各有一條纜繩損毀，導致整體架構的不穩定。在經過多方考慮後，由於潛在的工安危險決定放棄維修，讓這個曾是地球上最大的電波之眼走入歷史。

原本除役後保有一定的基礎架構的目標，也希望在未來還能有其他科學、教育的用途。然而還沒安排好除役規劃，這個望遠鏡上方的接受器平台就在12月1日墜落，讓整體架構徹底損毀。

Photo Credit: American Association for the Advancement of Science 12月1日，接收器平台掉落後，讓阿雷西博望遠鏡大程度的毀損

阿雷西博天文台服役的最後幾年並不孤單，前面說到這麼巨大壯觀反射面的建造得利於一個得天獨厚的地形：喀斯特地形。說到這種地貌，想必很多人會想到另一個著名的喀斯特地形區：中國大陸的雲貴高原。在貴州省平塘縣克度鎮就蓋了一個更大的「500米口徑球面無線電望遠鏡（Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope，簡稱FAST）」，別名「中國天眼」，在2016年正式啟用，成為最大的單面口徑球面無線電望遠鏡 [6]。

電波天文學開啟現代天文學家另一個欣賞宇宙的視窗。利用地形的優勢，讓我們得以用更安全的方法、更穩健的構造、更低廉的價格來建造天文望遠鏡。也因為反射面位置固定，接收器的設計也需要跟著調整。在帶給我們許多精彩的科學進展、甚至是電影場景後，阿雷西博天文台結束了57年的任務、停役長眠了。但相信這個偉大建築所留下來的經驗、資料能讓後續電波天文學的發展更加踏實。

參考資料

延伸閱讀

本文由臺大科學教育發展中心授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航