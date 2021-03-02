從七大戰區改為五大戰區，淺談中國戰略思維的改變

文：王臻明

是說中國近年來進行了一波重大的軍區改革，將過去的七大軍區，改為現行的五大戰區。改革的原因，除了是要強化中央的控制力、精簡指揮層級、增進聯合作戰能力以外，另一方面也代表中國戰略思維的改變。

簡單來說，過去七大軍區的劃分，是以國內的作戰環境為主要考量，七大軍區代表的中國的四種不同作戰環境，再加上保衛京畿重地的部隊、因應台灣問題的部隊、戰略預備隊與支援部隊，構成七大軍區。但五大戰區的設計重點，在於防範來自四個方向的外敵威脅，再加上支援東、南、西、北四個戰區與保衛政經中樞的中部戰區，構成了新的五大戰區。

若仔細來看整個中國的作戰環境，其實可以大略分為四大類，包括了「溫帶草原與山地」、「乾燥沙漠與盆地」、「高原與高山」與「潮溼平原與丘陵」。過去的北京與瀋陽軍區，就是屬於華北與東北的溫帶草原與山地，只是又特別獨立出北京軍區以保衛首都。

蘭州軍區是屬於乾燥沙漠與盆地，成都軍區是屬於高原與高山，這兩個軍區的部隊都特化成適合特殊地型的邊防部隊。南京與廣州軍區則屬於東南方的潮溼平原與丘陵，其中的南京軍區又主要針對台灣。最後位於山東半島的濟南軍區，則是解放軍的總戰略預備隊，負責在爆發戰事或特殊情況時支援各軍區，並提供後勤保障。

Photo Credit: DoD @ public domain 過去的七大軍區

在劃分為七大軍區的時代，或更之前的十一大軍區、十三大軍區，解放軍的思維仍比較傾向於防範敵人入侵與維持內部政權穩定。如北京與瀋陽軍區，就是要防範前蘇聯的裝甲部隊南下，蘭州軍區則要防範前蘇聯借道中亞五國，從西北方入侵。由於當時的中亞五國，也是屬於前蘇聯的加盟共和國，因此對中國來說，中、蘇交惡後的北方防務壓力，可說是極為沉重。

中國陸軍的重型裝甲部隊，大半部署在瀋陽、北京與蘭州三個軍區之中，不是沒有原因的。至於成都軍區則負責防範印度，廣州軍區負責防範越南，這兩國都與中國爆發過邊界衝突，雙方的邊界極為綿長，且地型特殊，不易防禦，

前蘇聯解體後，冷戰結束。繼承前蘇聯遺產的俄羅斯與中國的緊張關係大幅緩和，俄羅斯後來甚至變成中國的最大軍武來源國，雙邊的關係慢慢走向戰略同盟。這也讓中國舊有的七大軍區架構，慢慢變的不合時宜。

反而是新疆地區的情勢變的更緊張，中國一直認為這與獨立後的中亞五國脫不了關係，甚至認為激進份子會從阿富汗進入中國。同時中國也積極在東海擴張勢力，稍後更進一步染指南海，還積極以其戰略影響力，來攏絡中南半島上的國家。這樣的外在改變，讓中國開始覺得有必需再度調整軍區的架構。

除此之外，中國在經濟崛起以後，對於自己更有信心，每年的國防支出以兩位數字成長，已慢慢發展成區域霸權，甚至開始挑戰美國的地位，因此解放軍的角色也從守勢防禦，走向對外作戰。

中國海軍這幾年的快速發展，就是最好的一個例子，大規模的造艦，讓中國從近岸防衛型的綠水海軍，變成遠洋作戰型的大型藍水艦隊。建造航空母艦、兩棲突擊艦與大型驅逐艦，都說明了中國對東海、台海、南海的企圖心。在這種情況下，統一指揮權，改以對外的戰略計畫，來重新劃分各軍區，就成了五大戰區的劃設原則。

北部戰區大致上是由原先的瀋陽軍區與濟南軍區所組成，等於是讓遼東半島與山東半島納入同一個指揮區。這也代表中國部署在東北地區的部隊，防禦的主要假想敵，已從過去位於北方的前蘇聯，轉為東方的駐韓與駐日美軍。北部戰區下轄遼東半島與山東半島，就是要保衛渤海灣，建構北京政經中樞的最外圍防衛圈。

東部戰區則是過去的南京軍區，變化不大，這代表目前台灣問題仍然僵持。中國雖然積極在東海海域活動，與日本爭奪東海的豐沛資源，也企圖進一步控制台灣海峽，但目前進展有限，情勢沒有太大的改變。日本與台灣所構成的第一島鏈，仍困住中國向東發展的路徑。

南部戰區則是由過去部份的廣州軍區與部份的成都軍區所組成，統一了中國向南方發展的指揮權。非常明顯南部戰區的目標就是進一步控制南海，並防範過去曾經與中國打過仗的越南，與仍有邊界爭端的緬甸。

中國全力向南海發展的原因，除了當地豐沛的天然資源外，南海是貿易航線的匯集點，中國如果可以控制南海，將能大幅提高其戰略影響力。在爆發台海戰事時，也能從南方截斷試圖救援台灣的美軍部隊。甚至是從台灣海峽的南部發動攻擊，登陸台灣的南部地區，以牽制南台灣的防禦部隊，分散東部戰區主力攻擊部隊的壓力。

西部戰區則包含了中國兩個最不穩定的地區，包括新疆與西藏。中國正在新疆大規模設置集中營，關押以維吾爾人為主的多個少數民族，引發國際的批評與譴責。西藏則一直在爭取自治的地位，達賴喇嘛所領導的流亡政府，讓中國有如芒刺在背。印度身為收留西藏流亡政府的國家，又與中國有邊界爭議，近來引發的武裝衝突等，都讓西部戰區成為全球注目的焦點。

最後中國解放軍的總預備隊，從過去山東半島的濟南軍區移至位於中國正中央的中部戰區，也代表中國更有自信，不會遭到外敵從東部海岸線突襲，戰略預備隊可以駐屯在中央地區，支援東、南、西、北四大戰區，特別是中央級的聯勤保障基地，就設在全國運輸樞紐的武漢，也更能同時支援四大戰區。

中國這次的軍區改革，與之前的數次相比，可以說大幅度調整了解放軍的作戰指揮架構。過去主要是整併疊床架屋的軍區劃分，這次則反映了解放軍在高速發展後，整體戰略思維的改變。而這種向外發展的新方向，對照目前中國四面樹敵的戰狼外交，就究何者為因，何者為果，恐怕也很難說清楚了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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