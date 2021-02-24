專訪台灣登山家詹喬愉、張元植：登山不是浪漫冒險，「不去會死的他們」其實都很「怕死」

綽號「八千張」的張元植從13歲就開始登山，就讀苗栗全人實驗中學時，成功登頂北美洲最高峰得納利峰（海拔6194公尺）和南美洲最高峰阿空加瓜山（6961公尺），而後他邁入8000公尺高山的世界；2014年7月24日與呂忠翰（綽號果果）、黃文辰，以無氧方式（不攜帶氧氣瓶爬上山頂）登頂世界第12高峰布洛阿特峰（8051公尺）。2019年5月15日，與呂忠翰登頂世界第五高峰馬卡魯峰（8485公尺），兩人2019年在攀登世界第二高峰K2峰時，因天候不佳選擇撤退。

Photo Credit: 公視提供 張元植

綽號「三條魚」的詹喬愉則是在讀文化大學時參加登山社；2018年成為台灣第一位登上全球第四高峰洛子峰與第八高峰馬納斯盧峰的女性登山家，2019年5月27日成功登上世界第一高峰聖母峰；詹喬愉曾在吉爾吉斯登山時遇難，待援26小時後才獲救。她同時也是新北市義勇消防總隊山域搜救分隊隊員，參與數次山難救援。

Photo Credit: 公視提供 詹喬愉

兩人都是台灣知名的登山者，近年都挑戰過許多數座超過8000公尺的高山、堪稱「山痴」的他們，今年成為公視《群山之島與不去會死的他們》紀錄影集拍攝的主角；在導演程紀皓鏡頭下，他們在山裡顯得熟悉又自在，然而在這背後，他們是怎麼走到這步的？他們真的比一般人更勇敢、更熱愛冒險嗎？

爬過好幾座8000公尺高山，但「膽小又怕死」？

「我超怕死的！」張元植笑著說，死亡對他來說從來不可能「看淡」，他從小甚至只要忽然想到自己有天「會死掉」，就會一陣恐慌、無法接受：「我的求生本能好像特別旺盛」。因為登山是與生命更密切相關的風險運動，張元植表示更意識到死亡的可能發生，就也會更意識到自己正在活著的狀態是可貴的，「好像會更珍惜生命吧？」

也許是因為如此，張元植自我剖析，在登山的光譜中自己屬於相對謹慎的「保守派」。他習慣在腦中去預演任何可能發生的情況發展，並設想最壞狀況，「如果最壞的情況是我不能承受的，我就不會做，因為那永遠有可能發生。假如最壞狀況『不過如此』我可以接受，我就會繼續往前。」

張元植也表示，對很多登山者來說，他們其實沒有想那麼多，比較容易會「衝過頭」超越自己可承受範圍外，他們需要的是「把圈圈縮小」，但對他來說卻相反。他回想幾次早早撤退的經驗，之後反而後悔，應該可以再往前繼續，卻被恐懼的情緒掩蓋而沒辦法客觀判斷眼前的困難程度；從那時開始至今，他的課題是如何把自己心中設限的撤退點，擴大到自己「實際上可承受」的極限。

Photo Credit: 關鍵評論網／王祖鵬

曾有瀕死經驗的詹喬愉，也不約而同的自認「很膽小」，很少會做「冒險」的事；她回憶有次有人約她爬一座冬天很常發生雪崩的山，她就拒絕了：「在這樣的季節去爬這麼容易雪崩的山，很像在賭自己的運氣，這種用命去拼拼看的行為，我不是很喜歡。」

詹喬愉更表示，每次在不同的情境中，去摸索、釐清自己的能力在哪是很重要的，她當然會想接受考驗，也願意嘗試；就像其實很怕高的她在攀岩時，會因為害怕，一個地方過不去，反覆下來上去好幾次，一直告訴自己「可以做到的」然後才完成攀爬。



又有一次，她在尼泊爾的高山上，本來應該有機會無氧登頂，當時距離山頂也只剩下200公尺，但因為沒做好足夠高度適應，感覺身體狀況不行，就沒逞強選擇吸氧登頂，決定下次做好準備再來挑戰，「可能有些人就會拼上去了」。對於某些人會「故意做自己做不到的事情」，詹喬愉說：「我覺得這沒有意義」。

而談到死，擔任搜救隊員的詹喬愉說，第一次看到屍體時，心情沒有原本預期的害怕或激動，反而很平靜，後來將屍體帶下山，看到家屬的眼淚，才忽然驚覺，其實痛苦、難過的都是留下來的人，那時才有強烈的情緒波動。也因此，她自己在遇上山難等待救援時，心中想的是「我不能放棄，我不能比我媽早死，不然她會很難過。」

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家人的支持與信任有何意義？

在紀錄片中，詹喬愉提到，自己個性黏人，但因求學期間家裡有狀況所以沒辦法回家，就常往山上跑，「山上有夥伴、有隊友，我喜歡大家一起去達成目標、完成一件事情的感覺」。媽媽對她爬山當然總是擔心，她回憶起自己那次在國外登山遇難，回台灣才知道當時多數親友都認為「這次應該死定了」，只有媽媽信念滿滿：「她沒想過我會死掉，完全沒有這樣想，果然媽媽就是媽媽。」

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而張元植高中就首次出國前往南美洲爬高山，當時媽媽當然也很擔憂，不過他也說，「我覺得媽媽讓我佩服的是，雖然她很擔心，還是願意放手讓我去做，尊重我作為一個人的意願。」



張元植媽媽之前曾說，每次張元植出國爬山總會在腦中預演，假如傳來張元植發生事故身亡的消息，第一步要做什麼，第二步要做什麼。張元植認為媽媽是很堅強也很理性的人，也是比較非傳統的母親。



後來張元植也開始帶著媽媽一起爬高山，張元植說：「讓她知道爬山到底是怎樣，看看我在山上的樣子，化解她的擔心；媽媽自己也想爬看看；一起創造家人共有的回憶，也是個重要意義。」在紀錄片中，可以看到張元植和媽媽在山上互動的樣子，本來扮演照顧者的母親角色，反而在山上是依賴著兒子了。

而張元植和詹喬愉都表示，其實不管家人支不支持，他們因為工作關係常常待在山裡、或者想自己爬山就還是會去；不過張元植進一步說明，如果是比較高風險的行程，像他去國外攀登8000公尺高山，家人的支持與否就有心理上的差異，「現在做這件事是不是被支持著的，心裡穩定度會有差。」

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想爬山，要先認識自己

「認識自己的能力，然後多想一點。」作為資深的登山者，甚至是以登山為人生職志的詹喬愉和張元植，他們都這樣強調。

談起現在因疫情和開放山林帶來的台灣登山熱潮，詹喬愉表示，更多人喜歡登山她樂觀其成；不過她也說，有些登山者的心態好像是種跟風，只是要去拍照，回去可以告訴大家自己來過。但她認為所謂探險運動，重要的不是登頂，反而有很大一部分是如何籌備規劃、學習風險管理，「你怎麼去準備自己，包括訓練和裝備，讓自己能完成這條路線，這才是登山這項這運動最重要、最精華的部分。」

作為「登山網紅」的詹喬愉，常常在網路上被陌生人丟個沒頭沒尾的私訊問「這條路線兩天一夜可以嗎？」讓她啼笑皆非，「如果是我去當然可以呀，但我又不是你。」她認為，每個人開始接觸登山都有不同原因，即使剛開始可能是因為潮流，但她也期待，如果繼續登山的話，可以更認識登山運動的初衷。

張元植則認為，技術性的建議像是行前功課怎麼做，上登山課就會有很清楚的步驟和方法，他可以給個建議就是「多想一點，把最糟的可能想進去；如果想到了，自然就會做好準備」。他自己在嘉明湖山屋擔任管理員時，就常常會遇到很多「沒怎麼想的人」，常常聽到這些提問：「這邊會墜崖喔？會迷路喔？那麼嚴重喔？」

但他認為，能做的就是提醒對方多想想，即使是面對想要單攻（單日完成登山行程）嘉明湖的登山者，已經比預估時間延遲了3小時，他也不會很強硬的說「不要去了，太晚了」，而是提醒對方「你要不要想想看，前面還有多少路程，評估一下」，他認為登山的安全責任終究是要自己負責，尊重他人的自由也同樣重要。

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對於長年都在台灣山上工作的兩人來說，登山似乎不是那麼「浪漫」的事，不是勇敢的冒險精神，更不是盲目的搏命行為，詹喬愉說：「很多人都會覺得我們在做很危險的事，但如果今天，你站在我們站的地方，就會知道其實並不危險；都是取決於你做了多少的準備。」

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航