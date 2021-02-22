批評川普政府打台灣牌刺激中國「不負責任」，這論點有道理嗎？

文：王臻明

是說在拜登政府上台後，美、中關係未來將何去何從，兩國仍在彼此小心試探中。而在中國連續多日派遣大批戰機，侵擾台灣防空識別區的西南角後，美國國務院則發出了一份聲明，言明美國對台灣的支持仍是「堅若磐石」。

不過在此同時，美國與台灣也出現了另外一種聲音，批評過去川普政府在美、中對抗時打台灣牌，以台灣問題為武器刺激中國，是不負責的作法。因為這可能引發台海的緊張情勢，甚至爆發軍事衝突，傷害到台灣人民的利益，拜登政府不應該繼續奉行這樣的錯誤政策。

這種論點有道理的地方，在於台灣距離中國太近，直接面對解放軍的軍事威脅，一旦捲入美、中對抗裡，成為風暴中心，勢必成為中國強烈報復的目標。一旦台海爆發軍事衝突，即使美國願意馳援，台灣在戰火下，也會受到嚴重的破壞，形成美、台雙輸的局面。因此美、中兩國的競爭，不應該拖台灣下水，這才是負責任的態度。這種說法還呼籲，美國要制裁中國有各種更安全的手段，拜登政府應該優先使用不會讓台海情勢陷入緊張的方式，來達到目標。

不過川普政府雖然屢屢打台灣牌，川普本人與國務卿蓬佩奧卻受到台灣社會的普遍支持，原因在於川普打台灣牌的方式，是大幅提升美、台關係，出售給台灣更先進的武器，並以嚴厲的態度回擊中國，這是過去所沒有過的。

當然，台灣也知道川普政府的目的是什麼，但過去台灣被漠視太久了，不論是外交關係或各種軍購，都屢屢受到中國的不斷打壓，因此川普政府的這些措施，受到台灣人的歡迎。甚至可以這麼說，這大幅提升了台灣的士氣，讓台灣社會認為繼續堅持下去，在國際情勢的轉變下，是有可能戰勝中國的。

而且進一步來說，就算美國不以台灣為武器刺激中國，中國就會放棄對台灣的打壓與軍事威脅嗎？如果真的有人這麼認為，那代表他完全不瞭解中國。中國會不會對台灣動武，完全取決於解放軍準備好了沒有，與共產黨政府評估各國會不會嚴厲制裁。

一旦共產黨發現解放軍已在台海佔有顯著優勢，而國際社會又充斥辜息主義，美國的態度游移，那中國就會馬上動手攻台。即使台灣不主動挑釁，美、中關係空前良好，中國也不會放棄這個絕佳的機會。如果認為採取綏靖主義可以減緩中國的野心，那無疑是重蹈二戰前的覆轍。

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當然，川普總統在執政最末期，選戰已進入白熱化階段時，採用了反中策略為競選主軸，因此對中國不假辭色。國務卿蓬佩奧更是逐步加碼，以快速提升美、台關係的方式，來支持川普政府的反中路線。有些言辭交鋒，過份流於情緒，讓中國隨之採用激烈對抗的方式來反擊，連帶的也讓台海情勢在短時間內快速升溫，的確有一些檢討的空間。

但即使川普政府在政策的細膩程度上，並不盡人意，但是川普政府展現出全力支持台灣的態度，卻有遏止中國誤判的重要效果，這一點是無法反駁的。或許拜登政府在接下來，會希望讓台海情勢逐步降溫，因此可能採取較保守的策略，但如何讓中國不要產生美國對台灣的支持已經鬆動的誤判，恐怕會是拜登政府的重要課題。

因為中國接下來，一定會以「台灣問題是中國核心利益，絕不容妥協」的態度來引誘拜登政府在這方面讓步，至少回到過去嚴格奉行一中政策的程度。一旦拜登政府為了降低台海的緊張情勢，並尋求在氣候變遷與防疫問題上與中國政府合作，而同意中國的條件，就等於將美國在西太平洋的主動性優勢拱手讓給中國，讓中國在未來繼續予取予求。

因為台海的緊張情勢，就是中國所製造出來的，不止共產黨政府可以隨時故技重施，製造緊張情勢以勒索美國，也能重回過去中國在西太平洋不斷坐大，欺凌弱小的美好時光。

拜登政府也許可以不再打台灣牌以刺激中國，但在外交與軍事上對於台灣的支持，必需小心謹慎維持，至少不能比川普政府還差。因為拜登政府強調多邊主義，要與盟國組建新的圍堵網，但台灣就在這張網的正中間，這是誰也沒有辦法抺去的地緣戰略因素，一旦台灣成為這張網裡最弱的一點，那中國一點會從這一點突破，反而讓台灣陷於真正的危險中。

因為美國不打台灣牌，絕不代表中國不會打台灣牌，而且中國一定會善用這張牌，這不是美國說不要，就可以阻止的。任何討論台海情勢或美、中、台關係的人，如果不能看清這一點，都過於鄉愿。

習近平近日在達沃斯論壇上講的話，是如此的冠冕堂皇，充滿溫情的喊話與美好的承諾，雖然多數人都知道，這不過是中國共產黨又一次的宣傳，但相信很多人為了垂涎中國的龐大市場，會選擇相信。這也是中國最厲害的武器，利用貪婪來讓大眾自願蒙蔽雙眼，二戰前夕的綏靖主義，又何嘗不是在同樣的情況下出現的。

川普的魯莾，赤裸裸地戳破這虛偽的遊戲。川普主張的單邊主義，獨斷獨行，又何嘗不是厭倦了各國的私心算計。川普對於中國的不假辭色，除了是選舉語言，恐怕也是交手四年後，所累積的積怨。拜登政府在推翻川普的各種政策時，是擁有更穩健的政策，還是鄉愿到想去相信習近平的甜言蜜語？

接下來的10年，將是美國能不能繼續在西太平洋維持影響力的關鍵時刻，一旦拜登政府妥協，開了惡例，那這一次美國真的要退回到西岸，讓聖地牙哥港成為最前線，開始打下一場太平洋戰爭了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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