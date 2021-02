【圖輯】汙染與貧困並存的匈牙利：河谷居民買不起木材，燒塑膠垃圾取暖是他們的日常

佐爾坦・貝爾基(Zoltan Berki)通常黎明前就起床,他的五個小孩就睡在隔壁。他們用牆上的舊鐵爐取暖。這是房子裡唯一能在冬天供應熱能的地方。

無論晴天還是雨天,28歲的羅姆人貝爾基,騎著自行車通勤一小時,以此來節省公車費。

貝爾基與他的孩子|Photo Credit: Reuters / 達志影像

但他必須在天亮前燒一些燃料,以隱藏他燃燒塑膠或橡膠時從煙囪裡冒出的黑色濃煙。這種家庭汙染,在匈牙利是違法的。

即便如此,人們還是會這麼做。

在多霧的冬日裡,幾乎每家的煙囪都冒出不同色調的濃煙。煙霧停留在低空,並逐漸遍佈整個狹窄的山谷。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「木柴很貴。」貝爾基如是說。「我要麼買木頭,要麼買食物。所以我去森林或垃圾場,如果我們發現塑膠或者橡膠,就撿回來燒掉。」

歐盟法院(Court of Justice of The European Union)裁定,十多年來,匈牙利在紹約(Sajo)河谷及其它地區,違反了空氣汙染標準,除非狀況改善,否則這些地區可能被開罰。

儘管匈牙利在過去的幾十年裡減少了碳排放,且不是歐洲最嚴重的汙染國,但當地居民和環保組織認為,高汙染地區依然存在,而且法規很少得到落實。

首都布達佩斯和南部城市佩奇也深受其害,但在汙染與貧困並存的紹約河谷,情況尤其嚴重。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在貝爾基家中,打開鐵爐門、點燃火苗、扔進幾塊木板燃燒。接著,塑膠瓶、切碎的輪胎和窗框,都是燃料的常客。

自從鐵幕時代的重工業在30年前停擺後,這裡是歐洲最貧困的社區之一。在這個破敗的小鎮和附近地區,尋找可以燃燒的材料是最普遍的現象。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

為了不引起官方注意,貝爾基避免在白天燃燒高汙染的燃料。「鄰居能看見,你也能聞到;我們在晚上燒橡膠和塑膠瓶之類的東西。」

山谷形成了一個封閉空間,空氣與風力不流通,濃厚的煙霧可以徘徊達數週之久。根據歐洲最高法院的統計,匈牙利有好幾個這樣的地區,每年總共造成數千人死亡。

多年來,匈牙利的環保組織一直在發出警告。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

2020年,匈牙利環保主義者納吉(Zsuzsanna f. Nagy)調查了當地人的取暖方式,發現雖然有些人焚燒垃圾,但即使是試圖為家庭取暖的人,也經常焚燒褐煤或其他不適合家庭使用的煤製品。

這與總部位於布達佩斯的綠能組織:清潔空氣行動組織(Clean Air Action Group)的評估相呼應。該組織表示,煤炭種類可能差別很大,如果使用錯誤的煤炭,可能會導致過去清理工業污染的努力前功盡棄。

優質煤炭和高汙染燃料造成的汙染程度,大約有60倍的差距。

在擁有1000萬人口的匈牙利,空氣汙染每年導致1萬3000人死亡、100萬人生病,數十億歐元的經濟損失。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

歐洲環境署(European Environmental Agency)的資料顯示,匈牙利的健康受損程度在歐盟排名第三,僅次於保加利亞和波蘭。

美國國家公共衛生研究所在2017年的一項研究中指出,空氣汙染會引起過敏反應、哮喘和慢性呼吸道疾病。

貝爾基的五個孩子,都有使用吸入性醫療器材,因為他們有哮喘症狀。至於貝爾基的父親,汙染對他造成的傷害是胸痛和咳嗽。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

