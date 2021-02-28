《方圓之間》：歷史證明了，堅決反對拆除老北京城的梁思成和林徽因是對的

文：李俊融

【古建築保護的靈魂伴侶】

多年前，電視劇《人間四月天》在兩岸三地熱播，引發一陣瘋狂的民國懷舊潮，重新喚起人們對民初時代的人文想像。尤其是男主角黃磊將那令人愛到無法去恨的徐志摩演得入木三分，周迅更將女主角林徽因演的楚楚動人，讓觀眾們看得如癡如醉，欲罷不能。後來還引發了徽因是否真愛過志摩的海峽兩岸文壇大論戰，還有人舉出誰誰誰都愛過徽因，林徽因赫然成了「民國佳人」的代言人。

現實的林徽因是不是如此惹人愛憐，自然已經很難確知了，因為真正認識她的人都幾乎已不在世間。不過當年被稱為「太太的客廳」的北總布胡同三號林徽因家，是京城相當有名的文化沙龍，人文薈萃，真可稱得上是談笑有鴻儒，往來無白丁，許多人都敘述過其中的景象。

作家蕭乾回憶當年前往作客時所見到的林徽因：「她說起話來別人幾乎是插不上嘴的，在座的男人只能坐在沙發上連連點頭稱讚，而且她的健談絕不是已婚婦人的閒言碎語，而是有學識、有見地、犀利敏捷的批評。」文學家李健吾也提到過「當著她（林徽因）的談鋒，人人低頭。葉公超在酒席上突然沈默了，梁宗岱一進屋子就閉攏了嘴，因為他們發見這位多才多藝的夫人在座。」葉公超和梁宗岱在當時的文壇都以健談且雄辯滔滔而著稱，結果遇到林徽因，也只能乖乖闔上嘴巴。因此看起來，她可能比較像直爽幹練的時代女性，而不是溫柔婉約的傳統婦女。

林徽因的美貌和才氣，加上簡直成了八卦的感情故事，讓許多人都忘了，她一生中真正最出色的奉獻是在建築保護上，也就是和《人間四月天》中的男二號梁思成，夫妻兩人共同為中國建築奮鬥一輩子的志業。他們的美國友人費慰梅（Wilma Cannon Fairbank，美國著名漢學家費正清〔John King Fairbank〕之妻，費正清和費慰梅在一九三〇年代長住北平，與梁林成為好友）在多年後為紀念他們夫妻寫了一本書，書名《梁思成和林徽因：一對探索中國建築的伴侶》，恰如其分地表達出他們的人生和成就。

梁思成在中國建築研究上的貢獻早已獲國內外肯定，他依照西方現代學術理論對中國傳統建築重新研究剖析，公認是中國建築教育的奠基人之一。然而他的成就，林徽因居功厥偉，因為他的著作和文章在發表前都經過林徽因提供意見和潤筆，所以梁思成在他於一九三二年完成的《清式營造則例》序言裡特別寫道：「內子是半個著者。」也就是說夫妻兩人興趣相同，除了家庭，工作也合作無間。梁思成還這樣說過：「中國有句俗話『文章是自己的好，老婆是別人的好』；可是對我來說是，老婆是自己的好，文章是老婆的好。」簡直讓全天下女人聽了都羨慕、全天下男人聽了都嫉妒。

梁思成的父親梁啟超，林徽因的父親林長民，都是清末民初的知名政治家，也都在北洋政府出任高官。由於兩家門當戶對，來往密切，梁啟超很早就認定林徽因這個兒媳婦，鼓勵梁思成追求，後來又送他們兩人一道到美國唸書學建築。學成後，兩人於一九二八年結婚、歸國，應聘到張學良當校長的東北大學任教，創辦中國第一個建築學系，也開啟了他們攜手為中國建築奮鬥的人生歷程。

梁思成因早年騎摩托車遭撞的事故導致輕微跛足，並且要經常性的穿戴背部支架；而林徽因則在少女時代旅歐期間罹患肺病引發長期肺疾，不時反覆發作。但就是這樣身體情況其實並不太好的兩個人，為了勘查中國現存古建築的實際情況，在各地東奔西跑。要知道，當年可還是軍閥割據、盜匪橫行的時代，隨時都有安全顧慮。而且所到之處多是偏遠的荒野山村，交通極為不便，在汽車無法到達的地方就得轉雇馬車，在馬車也走不了的地方就只能騎毛驢，遇到毛驢也不肯走了，就只能徒步，然後一行人扛著一堆測繪器材上山。

可說不定這才是人生最大的快樂了。梁思成不用說，那時擔任營造學社法式部主任的他，能帶著同事找尋中國建築的瑰寶，本就是難能可貴的機緣。而林徽因呢？事實上她在營造學社並沒有正式身份，只算是個沒有支薪的助理。但是她對建築的喜愛不在梁思成之下，從她之後屢次對朋友和學生提到，一九三五年天壇維修時，她是有史以來第一個踏上皇帝祭天的祈年殿屋頂上的女人，也是當時唯一的女建築師，就可以理解她的自豪了。

從一九三二年起，梁思成和林徽因帶隊開始調查北平附近的古建築，繼而將範圍延伸到河北和山西。兩年之後，又將調查範圍擴大到浙江、山東、河南、陝西、江蘇等地，完成許多現在被視為珍寶的第一手測繪資料。

一九三七年初夏，最神奇的事情發生了，因為他們竟然找到唐代的木構建築。在那之前，已經在中國各地調查過很多遍的日本學者們都斷言，中國已經不存在唐以前的木構建築了，如果想要看唐制建築，只能到日本的奈良。但是梁思成總相信在中國境內一定還有唐代建築，這也是他和林徽因心心念念，屢次深入鄉野的主要目的之一。

梁思成從敦煌六十一號洞壁畫中的五台山全景圖，看到有一座大佛光寺，但這座寺廟到民國時期已經鮮有人知，後來獲悉它可能在五台山的深山某處，於是決定前往探勘。在五台山整整走了兩天，到第二天傍晚終於找到佛光寺。當開始測繪這座破敗的寺廟時，從種種構件特徵，他們隱約知道這應該是晚唐的建築，但缺乏具體的證據，因為也有可能是後人依原來的式樣再行改建的。

一直到調查的第三天，林徽因在屋樑上發現有淡淡的墨跡，原來是一連串供養人的名字，就在大家拼命想找到可以證明這些人所處朝代的文字時，林徽因靈光一閃跑出大殿，在寺院內的一座石經幢上找到和屋樑上一個一模一樣的名字——「女弟子寧公遇」，石經幢上同時還刻有「唐大中十一年」，也就是西元八五七年，一下就破解了佛光寺的年代。梁思成為此寫道：「施主是個女的！這位年輕的建築家，本身也是個女人，將成為第一個發現中國最稀奇古廟的人，而該廟的施主也是個女人，顯然不是一個偶然的巧合。」

就在此時七七事變爆發，打亂了一切。北平淪陷，梁思成和林徽因舉家輾轉逃難到昆明，後來又轉移到四川宜賓的李莊，在低矮破舊的農舍裡，恢復營造學社的工作，繼續在川康地區進行古建築的調查。由於生活條件艱苦，林徽因肺疾復發，經常臥病在床，醫療欠缺更讓她的身體受到很大的傷害。

抗戰勝利後，梁思成和林徽因終於回到北平，梁思成出任清華大學建築系主任，並應邀到美國考察建築教育，也在耶魯大學講學，獲頒普林斯頓大學名譽博士學位，還被指派擔任紐約聯合國總部大廈設計諮詢委員會的中華民國代表。

在中共政權建立後，林徽因受聘為清華大學教授，過去累積的名氣讓夫妻兩人的頭銜和任務一時增加很多，但為了貢獻自己的力量，他們還是不辭辛勞的參與，尤其是林徽因總是抱病參加各種活動和會議。中華人民共和國的國徽和人民英雄紀念碑都是出自他們的設計。

然而梁思成被任命為北京市都市計劃委員會副主任委員，卻成為他人生的轉折點。原本以為可以發揮長才，因此他與陳占祥在一九五〇年共同提出《關於中央人民政府行政中心區位置的建議》，簡稱「梁陳方案」，建議保留舊城區並在北京西郊另建新行政中心。殊不知政府高層對拆除城牆和古建築以改造北京市區已有共識，因此這個提案沒有獲得任何人的支持。「梁陳方案」反而成了「守舊」和「僵化」的代名詞，他的「復古主義」也成為他日後屢遭批判的主因。

北京大規模拆除城門和城牆，是從一九五三年開始的，在得知這個消息時，梁思成哭了；林徽因則在醫院裡病情日漸加重，據說最後還拒絕服藥救治。

為了保存富有歷史意義的古建築，他們好幾次和北京市政府的官員公開爭論，讓自己逐漸被捲到政治爭議的危險當中。但是他們毫不退縮，還是不停地據理力爭。梁思成有次直接對北京市的主要領導人說：「在保護老北京城的問題上，我是先進的，你是落後的。」「五十年後，歷史將證明你是錯的，我是對的。」林徽因更是不顧病軀，氣呼呼地指著副市長的鼻子罵：「你們把真古董拆了，將來要懊悔的，即使把它恢復起來，充其量也只是假古董。」

心力交瘁的林徽因在一九五五年病逝，享年僅五十一歲。她可能比梁思成幸運。因為梁思成在接下來一連串的政治運動中受到批判和進行自我批判，文革時期更被打成「反動學術權威」，連續遭到紅衛兵的抄家和批鬥，老病纏身的他最終獲准在一九六八年住進北京醫院，直到一九七二年過世。

二〇一一年，北京市正式啟動「北京中軸線申請世界遺產」的工作，但中軸九門卻缺了一九五四年被拆除的地安門，是否該復建地安門亦成為申遺的議論焦點。什麼是中軸線？恐怕不是那麼讓人好理解吧。那為什麼要用中軸線來申請世界遺產呢？答案令人唏噓，因為原本圍繞著老北京的城牆和城門幾乎都不見了，內城九門僅存正陽門和德勝門箭樓，更不用說城裡頭有更多的古宅和胡同也都被拆除了，失去了古城最珍貴的完整性。因此只能想辦法再提出一個不同的概念，來論證古都北京的歷史文化價值了。

歷史果真證明了，梁思成和林徽因是對的。

相關書摘 ►《方圓之間》：「世界非物質文化遺產」、「世界記憶計畫」與「世界遺產」有何不同？

書籍介紹

本文摘錄自《方圓之間：一本書帶你讀懂世界遺產》，東美出版

作者：李俊融

歷史的記憶，文明的軌跡

盡在方圓之間

一本書

帶你讀懂世界遺產

領你看透國際間的恩怨情仇

雨果、鐘樓怪人和巴黎聖母院竟是世界遺產保護的先驅？

世界遺產是什麼？

世界遺產如何產生？

世界遺產也有排名戰？

獲選世界遺產百利而無一害？

經過激烈競爭列名世界遺產，竟然主動要求除名？

《人間四月天》的林徽因和世界遺產有什麼關係？

世界遺產是近年常被討論的話題，結合自然景觀與人類文明的遺產，成為國家的驕傲與旅遊經濟的指標。

但是，世界遺產究竟是什麼呢？

李俊融博士研究世界遺產多年，以深入淺出的筆觸，娓娓道來世界遺產的歷史與意義，從遺產保護觀念的興起，到世界遺產保護公約與組織成立的倡議，到世界遺產登錄與遴選的程序，勾勒世界各國為競逐登錄、排名而產生的國際角力，與背後的諸多恩怨。

世界遺產不只是已埋葬在歷史裡的古老回憶，而是時至今日仍與我們共同呼吸的文明進程。

世界遺產的保護，就從讀懂一本書開始。

本書特色

台灣第一本以一般讀者為對象的世界遺產專書。

以深入淺出的筆法，帶領讀者認識世界遺產的誕生、規劃、問題，以及其間的各國角力。

透過人物與景地的故事，讓讀者輕鬆讀懂世界遺產在人類文明史上的重要性。

附有圖照與相關統計表，讓讀者更易理解。

Photo Credit： 東美出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬