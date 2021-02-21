台灣女足備戰世界盃：球員請假「集訓」，體育署一天只想發516元

這是很沉重很痛心的一天，文章也許有點長，但希望大家能耐心看完。

在四年瘋一次足球的台灣，「世界盃」這三個字，似乎是遙不可及的夢想，但是在女子運動的領域，我們現在有很接近的機會。2023年世界盃女子足球賽，將要擴充為32隊，加上地主國澳大利亞直接晉級，亞洲區將會有5+1的名額，以目前亞洲區各國實力來看，中、日、韓、朝的希望最大，剩下的一席直接晉級名額，預期將會由第二等級的國家來競爭。

其中台、越、泰三國是最有力的競爭者，緊追在後的則是緬甸、伊朗、菲律賓等國，2018年亞運會台灣曾經擊敗越南，2019年奧運資格賽，也曾經險勝泰國，雖然必須承認整體實力我們還是略嫌不足，但過去的比賽證明，擊敗上述兩個強敵並不是不切實際的夢想，我們離這個目標，很近。

只想把選手關在訓練中心，對足球這種運動毫無幫助

過去台灣在各種體育賽事的國家隊組訓，一直有「集中管理」的迷思，總以為把選手關進左訓中心一年半載，透過密集的訓練，就可以提升選手的實力，但是這樣的方式，並不適用於所有類型的運動。

足球就是最好的例子。

過去也曾經有長達一年以上，對選手進行「監獄式」訓練，但是除了在體能上有較明顯的作用之外，缺乏比賽經驗跟長期枯燥乏味的訓練生活，讓選手在正式比賽的時候，完全無法進入狀態，最後更是出現沒有人願意進國家隊的窘境。

由於長期關在左訓中心，也沒有時間參與母隊的訓練及比賽，結果最後反而是沒有參加集訓的選手，有更好的狀態與比賽機會，這根本就是本末倒置，越訓練越糟糕，加上2020年疫情爆發以來，完全沒有國家隊移地訓練的空間，連邀請外隊友誼賽的機會都沒有，如果不將國內賽事與國家隊訓練結合，更是沒有進步的可能。

足球屬於團體型的球類運動，透過不斷的比賽之後，再進行檢討與磨合，才是最佳的訓練方式，以職業足球發達的國家而言，國家隊根本不需要經常集訓，平時職業聯賽的強度已經足夠，在重大比賽前的兩週，再將國家隊成員集合，做戰術的演練即可。

台灣目前的聯賽隊數與強度，自然還無法以上述的方法進行，因此為台灣量身訂做適合的訓練方案，就是打進世界盃的關鍵，過去半年足協及國家隊日籍總教練越後和男先生，跟國內各球隊及選手持續溝通研究，最後擬定兩到三輪的木蘭聯賽比賽之後，再進行7-10天的國家隊集訓，然後再進行兩到三輪的比賽，再進行下一階段的國家隊集訓，同時兼顧以賽代訓的概念，也能利用集中訓練來加強。

「集訓」必然會影響正職，但體育署一天只想發516元

這段期間足協也跟教育部、體育署陳述過上述情形，長官也同意在關鍵期應該不吝於給予選手最好的訓練環境與待遇，因此足協也提報了從今年開始，目標世界盃的長期集訓計畫，其中對於已經就業的選手，將提供與過去集中訓練相同的月薪待遇，也得到教育部長與次長口頭首肯。

然而，到了國家隊開訓的2月20日，左訓中心及體育署依然對於選手的補助，依舊不願同意以長期集訓的方式給予，只願意給予選手集訓天數每天516元新台幣的津貼，足協理事長邱義仁認為這數字實在太難看，所以自掏腰包補為整數1000元。

對於體育署而言，選手每集訓一天，給一天的津貼似乎天經地義，但對選手而言卻不是如此，不管你一個月去集訓十天、二十天、三十天，你都勢必要影響甚至辭去原有的工作，不會因為你每個月集訓的天數不同而有所區別，有人認為到國家隊集訓，每個月給四萬多台幣的薪水相當優渥，然而這是完全不理解選手的難處。

足協秘書長方靖仁2021年2月20日開訓典禮，就跟球員說明並道歉

目前台灣的幼兒足球發展蓬勃，足球教練相當缺乏，國家隊等級的選手，要找到一個月薪三、四萬以上的教練或教師職務並不困難，而且是長期穩定的工作，國家隊一個月給四萬出頭，還只保證你半年的收入，等離開國家隊，你還要重新找一份工作，這待遇其實根本就沒有吸引力。選手並不是非進國家隊不可，事實上，不進國家隊發展的路更寬廣，收入也更好。

願意參加艱苦的訓練，放下家庭與工作南征北討，為的只不過是對於國家的那一份責任感，但這份責任感不可能無限放大。

不要再用「代表國家是一種榮耀」這種冠冕堂皇的理由，除非體育署所有的公職人員也都秉持同樣的精神，以身為公務員為榮耀，每上班一天領516元，否則就沒資格要求選手在沒有經濟保障的情況下為國效力，大家都熱愛國家，但不代表每個人都要為國家做牛做馬、任勞任怨、不求回報，選手做的不是慈善事業，即便是慈善事業，員工也會領取應有的報酬，否則誰又能做得長久？

因為主管者的觀念，為國爭光變成一件「找自己麻煩」的事

上級長官們總是認為，「沒有關在訓練中心」就是「沒有在訓練」，這樣的觀念真的已經跟不上時代，選手在比賽之後要進行檢討，要由國家隊教練進行指導，然後在集中訓練的期間得到演練與實踐，這個過程一樣要長達半年，選手並沒有在「鬼混」，何況這個計畫並不是國家要像職業球隊一樣，長期供養球員，只是針對社會選手在前進世界盃關鍵的衝刺期，讓他們沒有生活上的後顧之憂而已。

沒人可以保證一定能踢進世界盃，但是倘若你連試都不試一下，怎麼可能有機會？要做這個努力與嘗試，必定要有足夠的奧援，誰能要求所有的選手都拋下一切去實踐這個夢想呢？如果國家給了資源，我們依舊輸了，只能說努力不夠、技不如人，然而選手沒有好的環境，再努力也只是枉然。

當你辭去工作，或是暫停教職請代課老師，進入國家隊為國家爭取榮譽，每個月只能領到五、六千元，很多選手就這樣咬著牙拼了，我卻認為根本不值得。

Photo Credit: 中央社

事實上，體育署在奧運資格賽結束後，就不補助國家隊外籍教練的薪資，改由足協全部自行吸收，體育署對於奧運莫名其妙的執著，完全不理解足球運動的世界盃賽事，甚至亞洲盃賽事，其重要性都勝於奧運會，這種連基本常識都沒有的政策走向，多年來扼殺多少運動項目的發展。

體育署自認對於選手的照顧非常到位，「奪牌選手就會有高額的獎金」，就跟學校不提供教材、課本，老師也不上課教書，只要學生考試一百分，就請他吃糖果一樣，就算有人成功了，也是因為他的天分與努力，跟學校一點關係都沒有，對於足球這種台灣幾乎沒有可能拿到金牌的項目而言，選手還是早日放棄為妙，踢足球不是個好選擇，為台灣出賽就更是找自己麻煩而已。

這不是只有足球的問題而已，其他更多運動項目的困境大多也來自體育署錯誤的觀念與食古不化，台灣運動發展的最大阻力，就在本能寺！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航