香港電台檢討報告沒有告訴你的十件事

政府清算《香港電台》的檢討報告，開宗明義抽擊「管理缺失」，有十件事沒有告訴你：

1）在這種「缺失」下，《香港電台》在傳媒公信力民意調查中排第二，全港傳媒中僅次Now TV。（見中大新傳學院做了十多年的公信力調查。）

2）在這種「缺失」下，《香港電台》節目獲國際獎項無數，冠絕其他電子傳媒。即是說，《香港電台》的成績，市民認可、國際上、專業上亦得到認可，獨是政府看不順眼。

3）報告要求日後《港台》節目要「清楚界定」兼「妥為記錄」編輯流程，報告沒有告訴你，新聞工作爭分奪秒，變化萬千，不可能每個決定每個字眼都能白紙黑字解釋兼記錄，若要如此運作，等同叫《港台》不要做新聞，而這種做法亦不見於其他傳媒。其他染紅傳媒反而因為處理新聞時有太多不能公然談論的政治操作，任何編輯方針倒是不敢留下具體記錄與決策過程。

4）報告批評總編輯（即廣播處長）在編輯決定中「一直處於被動位置」，報告沒有告訴你，公共廣播的宗旨有四個很重要的字叫「編輯自主」，編輯自主不是「總編輯自主」，不是由一個總編輯話事，更不是有總編輯之上的太上皇宰制。至於商經局局長邱騰華所講，《香港電台》有編輯自主，但並非不受制約，實屬阿媽係女人。《香港電台》本來已經受《《香港電台》約章》、《節目製作人員守則》、廣播業務守則及通訊事務管理局調查的眾多制約。條文行之已久，規範一向存在，不需要更多來自行政部門的制約。

5）報名批評《香港電台》從沒有「主動」向顧問委員會徵求意見，似乎這變成一個罪名，但報告沒有告訴你，其實《香港電台約章》從來只是說廣播處長「可」向顧委會徵求意見，沒有規定要「主動」求意見。

6）報告三番四次要求《港台》向英國、澳洲、加拿大等公共廣播機構借鏡，學習其處理投訴機制及運作流程。報告沒有告訴你，那些國家的公共廣播機構的董事會人選，都由一個民主開放、受市民選票監督的政府所主導；報告也沒有告訴你，英國《BBC》的運作資金直接由電視用戶收取，製作節目不需要看政府面色。

7）報告指《香港電台》聘請大量兼職、合約、特約員工，情況「泛濫」。報告沒有告訴你，做成此現象，乃因為《香港電台》由於要營運新電視頻道，節目量大增，但政府長年採取「陰乾」政策，人手增長緩慢，只能聘請外援。報告倒果為因。

8）報告有一處大家甚少談論，指《香港電台》資訊科技管理差、安排零散、還在用很多紙張檔案。報告沒有告訴你，本來多年前規劃的《香港電台》新大樓，就連同更新電腦系統、統合及電子化影視檔案資料庫的大計，但隨着建制派阻止撥款，那就一拍兩散。昨日的因，今日的果，這也是政府刻意陰乾的後果，商經局為什麼又不談一談？

9）高官們又暗指《香港電台》有節目臨時聘用演員王宗堯，未有考慮他有案在身，是忽略「風險管理」。報告沒有告訴你，香港實行「無罪推定」；未審又何來有罪，尊貴的鄭若驊司長剛剛才強調了一遍，「無罪推定」原則從來沒有變。

10）清算報告發表同日，原廣播處長梁家榮提早解約，換上一位全無傳媒經驗的政務官接手。報告當然沒有告訴你，這個人事安排，正是以業餘凌駕專業、以政治主宰新聞、以行政手段扼殺《香港電台》的先聲。報告更沒有告訴你，這個人事任免充分反映時代精神：只要求你緊跟權貴所訂的規矩辦事、最怕你有堅持有抱負；不怕你績效差，只怕你有理想有底線；不怕你不專業，只怕你太專業。

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責任編輯：Alvin

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