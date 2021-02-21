緬甸軍警開槍鎮壓釀2死20傷，華航救援班機啟程赴仰光

（中央社）緬甸軍警昨（20）天突襲瓦城（Mandalay，又稱曼德勒）一座造船廠的反政變示威人群，結果出現暴力場面，軍警對抗議群眾發射實彈和橡膠子彈，造成至少2人死亡。

緬甸若干城鎮都有反對軍方政變的民眾上街抗議，包括少數民族、詩人及運輸業員工在內的群眾要求終止軍事統治，釋放民選領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）等人士。

民眾聚集在碼頭處發起罷工，軍警以無差別濫射對付無武裝平民

在緬甸第2大城瓦城，有些民眾以彈弓攻擊警方，警方則以催淚瓦斯和槍彈回應。現場一名攝影師通報，至少有5人遭橡膠子彈射傷；而救助傷者的急救醫療人員證實，至少另有6人是遭實彈射傷。

瓦城救難志工單位負責人高翁（Ko Aung）表示：「有20人受傷，2人死亡。」

Photo Credit: AP / 達志影像 緬甸警方在瓦城對民眾施以催淚瓦斯和槍彈，圖為民眾透過橡膠水管沖水清洗臉部。

Photo Credit: AP / 達志影像 圖為在瓦城警民衝突現場發現的彈殼。

瓦城媒體《緬甸之聲》（Voice of Myanmar）助理編輯林凱（Lin Khaing）等媒體工作者及當地一個緊急救助機構指出，有一名頭部中槍的男子死亡。

一名志工醫生則證實共有2死。這名醫生說：「一名頭部中彈者當場死亡，另一人胸部中槍，稍後斷氣。」

緬甸軍方發動政變，第二大城瓦城昨天發生軍警以實彈射擊民眾的事件。現場目擊者目睹一名男子頭部中彈倒地，她告訴《中央社》記者，軍警以無差別濫射方式對付沒有武裝的平民。

緬甸軍方1日發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。緬甸民眾發起公民不服從運動，連日來全國各大城市都有大批民眾走上街頭抗議，軍政府逮捕上百名的反政變社運人士。

瓦城民眾昨天持續上街抗議，早上一群人聚集在一處碼頭，一位在現場目擊的緬甸民眾Marina透過通訊軟體接受《中央社》記者訪問時指出，因為大家發起罷工，碼頭無法正常運作，軍方想要讓碼頭恢復運作，因此早上由警方堵住了出口，軍方則開了一艘船到碼頭，要大家回到工作崗位上。

Marina表示，軍警因此和抗議民眾起了衝突，大約中午12時左右，軍警開始對民眾發射子彈，衝突一路持續到下午5時左右，她在現場目擊了一個男子頭部中彈立刻倒地，有現場抗議民眾告訴她，看到軍人持狙擊槍出沒，她的朋友開臉書直播，則被軍人以非常難聽的粗話咒罵。

Marina表示，在那名男子中彈倒地後，現場民眾立刻找遮蔽物掩護，但大家並沒有逃走，而是憤怒對軍警怒吼要他們立刻滾開。

《路透社》引述瓦城一個志願緊急服務機構負責人報導，目前得知有20人受傷，2人死亡。

Marina表示，現場的抗議民眾完全沒有武裝，但軍警卻是以實彈而且無差別濫射民眾，令人無法接受。

在瓦城多次觀察示威活動的Marina指出，緬甸人在這次的抗議中展現了團結的勇氣，瓦城17日的抗議中，軍警動用水砲車驅離抗議民眾，一個民眾被強力水柱射中胃部後彈上天，現場民眾沒有逃離，而是立刻上前表示要保護那個被射中的民眾，讓她印象非常深刻。

華航救援班機清晨前往仰光，3月仍有2班次救援

因應「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情及緬甸政局變化，中華航空公司台北往返仰光救援班機，今（21）天清晨7時許出發，班機預定在下午4時15分返抵國門，但28日班次取消，3月14日及28日仍有救援班機。

緬甸1日發生軍事政變至今，持續有民眾進行抗爭，軍方已加大鎮壓力道，情勢恐進一步升高。駐緬甸代表處15日在官網公告，中華航空暫時排定21日及28日共兩個班次的台北往返仰光救援班機，若有台商或僑民規劃返台，應儘早與華航聯繫確認。

華航救援班機的機組人員一早就進入機艙內準備相關事宜，機上並未搭載任何乘客，班機也在清晨7時許起飛前往緬甸仰光，外交部日前表示，救援班機約50人訂位，實際搭機人數則視開票及登機情況而定。

根據駐緬甸代表處統計，在緬甸的台商及僑民共約1000人，大多居住緬甸第一大城仰光。

臉書專頁「台灣人在緬甸」17日貼文轉達華航緬甸分公司訊息表示，因應疫情及緬甸政局變化，華航將取消2月28日班機，3月將有14日及28日兩個班次的救援班機。

僑委會指出，去年爆發武漢肺炎疫情後，緬甸「中央防治新冠肺炎委員會」公告民航管制措施，暫不開放國際商業航班於緬甸境內機場起降，但人道救援、貨運、醫療後送等，以及緬甸民航局核准的特殊航班不在管制範圍內。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡