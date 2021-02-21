全球首批動物傳人，俄羅斯證實7人感染「H5N8」禽流感

（中央社）俄羅斯昨（20）天表示，國內科學家在境內發現全球首批H5N8禽流感病毒株傳人病例，已通報世界衛生組織（WHO）。

H5N8是A型流感病毒的亞型，對野生鳥類和家禽極為致命。H5N8通常與人類無關，但俄國昨天宣布發現7人感染H5N8。

人體身上首次發現，俄病毒學中心將著手研發檢測與疫苗

俄國聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）負責人波波娃（Anna Popova）在電視轉播的談話中指出：「已通報世衛關於全球首批H5N8禽流感傳人資訊。」

官員表示，俄國南部一座家禽飼養場有7人感染H5N8禽流感。這是人類身上首次發現這種高度致病的病毒。目前沒有人傳人證據。

《路透社》報導，波波娃表示感染者的情況尚可，傳染的情形並沒有進一步發展。

世衛組織歐洲分部在一封電子郵件中表示，初步的資料表示這些回報的案例是在工作時接觸到禽鳥，感染者為無症狀，在此之前也沒有人傳人的情形。「我們正在與俄羅斯當局討論收集更多資料，並且評估這起事件的公共衛生影響。」世衛歐洲分部在電郵中表示。

《衛報》報導，不只俄羅斯 ，近幾個月在歐洲、中國、中東和北非，都傳出 「H5N8」禽流感 ，但僅發生在禽類身上。俄羅斯的通報，是 首次動物傳人的案例。波波娃表示，雖然尚未顯示此病毒株能夠人傳人，但「時間會告訴我們，未來這個病毒的變異，多快會突破限制。」波波娃說，這次的發現能給全世界相對應的時間，為病毒株未來可能的突變做準備，包含發展檢測系統以及研發疫苗。

根據《俄羅斯新聞社》，位在西伯利亞的國家病毒學與生物技術研究中心（Vector）昨日表示將開始針對H5N8病毒株研發人體檢測以及疫苗。

《Heho健康》報導，目前已經證實某些禽流感病毒和豬流感病毒亞型同樣能感染人類，例如H5N1和H7N9禽流感，或是H1N1豬流感。其中，人體若感染H5N1禽流感可能會演變為重症，死亡率約為60％，不過根據世衛組織的說法，人們通常是透過直接接觸動物或接觸受病毒污染的環境而被感染，但不會發生人傳人。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡