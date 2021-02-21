「濃霧釀禍？」西濱快20車追撞2死9傷，氣象局不排除霧或空污影響能見度

（中央社）台61線西部濱海快速公路北上254公里處今（21）天上午發生20部大小車輛追撞車禍，造成2人死亡、9人受傷。警方研判事故原因為濃霧造成視線不佳，且沒有保持安全距離。

嘉義縣消防局上午7時31分接獲民眾報案，台61線北上254里處公發生20部大小車輛追撞車禍，經警方確認後為7輛大貨車、13輛自小客車。

小客車嚴重變形成廢鐵，現場近40支瓦斯桶散落一地

搶救人員到場發現車禍造成1名林姓男子頭顱破裂當場死亡，另9人（3男、6女）受傷，其中6人送衛生福利部朴子醫院，1名李姓婦人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救後，仍宣告不治，其餘5人意識清楚。

另3名傷者意識清楚，分別送嘉義長庚醫院及雲林北港媽祖醫院。

車禍發生後，大貨車與自小客車撞成一團，有小客車被推擠至貨車底盤下，車體嚴重變形成廢鐵。現場還有1輛載運瓦斯桶的大貨車撞擊後，近40支瓦斯桶散落一地，有的則被噴飛到對向的南下車道，險象環生，消防人員立即檢視是否有瓦斯外洩，並集中在路旁。

Photo Credit: 嘉義縣消防局授權中央社提供 台61線西部濱海快速公路北上254公里處21日上午發生20部大小車輛追撞車禍，其中一輛大貨車載運近40支瓦斯桶散落一地，消防人員將瓦斯桶集中。

Photo Credit: 嘉義縣消防局授權中央社提供

據其中1名傷者表示，當時現場有濃霧，而且下坡路段，疑因視線不良及未保持安全距離造成連環車禍。

雲林縣警察局北港分局長顏偉丞指出，現場因濃霧造成20部大小車輛追撞，經警方清查，事故造成2人死亡、9人受傷，相關肇事責任，需進一步調查釐清；另籲請駕駛，遇到濃霧，應減速慢行，保持安全距離。

還原事故現場：「有霧、看起來流動很快」

《ETtoday新聞雲》報導，公路總局第五區養護工程處水上工務段段長何明然表示，因為事故路段在橋上沒有監視器，稍早有調出事故前後路段的影像出來看，從畫面中發現「有霧、看起來流動很快」，但是不是這個原因造成事故還有待警方釐清。

何明然也說，該路段速限90公里，第一追撞現場還不算下坡，也還沒進入彎道，應該與道路設計無關，因為台61線通車那麼久了，雖然有事故，但並沒有集中在這，不算所謂的危險路段。

《ETtoday新聞雲》報導，對於是否可能是濃霧造成這起重大連環車禍，氣象局表示，今天清晨並沒有發濃霧特報，就儀器觀測資料來看，在事故發生前後，能見度都有超過5公里以上，清晨6點半能見度最低也有4公里，離濃霧標準、也就是能見度低於200公尺，還有很大段距離。

《蘋果日報》報導，中央氣象局預報員官欣平進一步說明，依照今天的大氣環境，是有可能發生低雲或局部霧，也有可能是霧跟雲、空污結合在一起而影響能見度，但因為氣象局在車禍附近沒有觀測站，不清楚能見度是多少，甚至以嘉義的人工測站來說，上午7時30分左右，能見度可達20公里遠，故推測有可能是小範圍的能見度不佳，但並未達到能見度低於200至300公尺而需要發布濃霧特報的條件。

公路總局發布新聞稿表示，經現場確認共2死9傷送醫，並啟動人員疏導機制，警消、工務段同仁、相關交維及拖吊廠商已至現場處理，預估通行時間今日下午5點。替代道路為台61線-下東石一匝道-台17線-台61線253水井交流道-台61線。

相關道路行車資訊請民眾隨時收聽警廣、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打公路總局用路人服務中心免付費電話（0800-231-035）。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：黃筱歡